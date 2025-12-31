Ayuso celebra que Madrid sea la región que "pone freno a los totalitarios y a las ideologías que solo sirven para dividir"

Se anuncian nuevas ayudas fiscales para comercios históricos y deducciones en matrículas universitarias y de FP para estudiantes que también trabajan.

Ayuso ha homenajeado a los bomberos de Alcalá de Henares en su discurso, reconociendo su trabajo tras un año especialmente duro para el cuerpo.

La presidenta destaca el papel de Madrid como referente en el cumplimiento de la ley y en la defensa de la igualdad de oportunidades para todos.

Isabel Díaz Ayuso celebra a Madrid como región que frena a los "totalitarios" y las ideologías que dividen, defendiendo su pluralidad y libertad.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha despedido este 2025 con su tradicional discurso de Nochevieja. Un mensaje navideño que ha mantenido el espíritu que el rey Felipe VI lanzó el pasado día 24 de diciembre: "hacer frente a los radicalismos y populismos" a los que Ayuso ha calificado de "totalitarios".

La presidenta ha calificado a Madrid como la región más viva del momento, "sin sectarismo", que pone freno a "los totalitarios y a las ideologías que sólo sirven para dividir, enfrentar y empobrecer".

"La Comunidad de Madrid es la región más viva del momento. La que mejor conecta las tradiciones con las tendencias, sin sectarismo, la que pone freno a los totalitarios y a las ideologías que sólo sirven para dividir, enfrentar y empobrecer", ha reivindicado la también líder del PP de Madrid.

Isabel Díaz Ayuso durante un fragmento del discurso de Nochevieja. CAM

Manteniendo la esencia de su mensaje del 2024 y con un tono menos político que en años anteriores, la presidenta ha optado por hacer balance en lugar de centrar su discurso en el enfrentamiento con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Mirando hacia un 2026 lleno de "nuevos proyectos", "eventos deportivos", "empresariales nacionales e internacionales" y "nuevos servicios públicos", Ayuso ha defendido que Madrid es "la España de siempre, con más ganas que nunca".

"La vida es una aventura maravillosa que ha de vivirse azarosamente, libre. Para darse en plenitud y que saque lo mejor de cada uno. Sin dejar a nadie por el camino. Para esto hemos de asumir que, afortunadamente, cada persona es diferente, única, insustituible. Que sólo podemos ser iguales ante la ley y las oportunidades", ha reclamado la presidenta.

Continuando con su mensaje de un Madrid libre, Ayuso ha querido reivindicar el respeto por cada vida, "por cada una de sus decisiones personales, por las aspiraciones y peculiaridades de cada uno".

Isabel Díaz Ayuso en el parque de Bomberos de Alcalá de Henares. CAM

"Desde esa pluralidad es como juntos podemos afrontar todo lo bueno y malo que esté por venir", ha clamado la líder regional quien, en los últimos años, defiende Madrid como la capital de la hispanidad y la casa de todos los latinos.

Para esta ocasión, Ayuso ha vuelto a elegir una ubicación con mucho simbolismo: el parque de Bomberos de Alcalá de Henares.

Todo un homenaje al cuerpo profesional alcalaíno cuyas instalaciones cumplen 50 años, pero también a todos los bomberos de la Comunidad de Madrid en un año especialmente difícil.

Tras una primavera en la que han hecho frente a las peores lluvias en los últimos 135 años de los que se tienen registros, este verano han luchado contra el fuego en importantes incendios de la región y han llorado la pérdida de dos de sus compañeros en acto de servicio durante un incendio en un garaje en Alcorcón.

Nuevas ayudas

Con la vista puesta en el 1 de enero del 2026, Ayuso ha aprovechado su mensaje para anunciar que la región estrenará este jueves una nueva bonificación de hasta el 95% en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y actos jurídicos documentados para comercios con historia. O lo que es lo mismo, aquellos que tienen más de 50 años.

"No queremos que desaparezcan. Sin ellos Madrid no sería lo que es", ha remarcado.

Además, también este 1 de enero entrará en vigor la deducción en la matrícula de estudios universitarios y Formación Profesional para aquellos madrileños que estudian y trabajan a la vez, "especialmente los que parten de una situación económica más desfavorable".