La auditoría del PSOE a sus cuentas no abarca las 9 hojas de gastos de Koldo ni explica el descuadre de 30.000 euros

El juez Leopoldo Puente ha advertido sobre la falta de controles en los pagos en efectivo del PSOE, señalando un posible riesgo de blanqueo de capitales.

Patricia Úriz, exmujer de Koldo García, declarará como investigada por recibir dinero en efectivo supuestamente del PSOE y sostiene que manejaban sobres con dinero del partido.

El informe no aclara un descuadre total de unos 30.000 euros, que incluye un sobre de 8.000 euros para Koldo García y pagos no documentados según la UCO.

La auditoría interna del PSOE no incluye nueve hojas de gastos vinculadas a Koldo García, quien recibió 7.088,10 euros que no fueron declarados ante el Tribunal de Cuentas.

La auditoría encargada por el PSOE sobre sus propias finanzas no tiene en cuenta las nueve hojas de gastos, desveladas por EL ESPAÑOL, a través de las cuales Koldo García, antiguo asesor del Ministerio de Transportes, recibió 7.088,10 euros.

Esos documentos no fueron presentados por el Partido Socialista ante el Tribunal de Cuentas (TCu). Y este descuadre se suma, además, al de 20.791 euros que fue plasmado por la Unidad Central Operativa (UCO) en uno de sus informes.

Según la UCO, el PSOE no respaldó documentalmente varios de estos pagos dirigidos a García, que tampoco fueron declarados en el TCu, órgano fiscalizador de las finanzas de las formaciones políticas y las Administraciones.

Entre esos abonos dirigidos a Koldo, se incluye un sobre con 8.000 euros del que el exasesor de José Luis Ábalos conversa con su mujer el 26 de junio de 2019 y del que no se ha encontrado rastro en la documentación oficial presentada por el PSOE.

Así las cosas, el informe sobre las finanzas del partido no aclara un descuadre total de unos 30.000 euros. La auditoría, que el PSOE se ha negado a facilitar a EL ESPAÑOL, se ha basado en los apuntes de caja de la formación, las liquidaciones de gastos y los comprobantes de la Secretaría de Organización del PSOE, la cual encabezó, hasta 2021, el exministro de Transportes, de quien Koldo García fue asesor.

Gráfico de la UCO sobre el descuadre entre la contabilidad oficial del PSOE y los pagos aludidos por Koldo y su exmujer. EL ESPAÑOL

La exmujer de este último, Patricia Úriz, declarará ante el juez el próximo 20 de enero. Lo hará como investigada, dado que la UCO le señala en el mencionado dosier como receptora de dinero en efectivo proveniente del Partido Socialista.

Y, tal y como ha avanzado EL ESPAÑOL, sostendrá que todo el dinero en efectivo que ella y su exmarido manejaban procedía del PSOE, de cantidades en efectivo que, a través de sobres, les entregaba el partido.

Por tanto, Úriz afirmará en la Audiencia Nacional que Koldo García recibió más billetes de los que el PSOE registró en su contabilidad oficial, un extremo —la supuesta existencia de unas finanzas paralelas, en B— que no tiene en cuenta la auditoría encargada por el PSOE. El partido, además, ha presentado el informe como un examen "independiente" de sus cuentas y ha celebrado que descarte la financiación irregular. El PSOE admite gastos "llamativos" como mariscadas, un menú de 332 € o un hotel en París en la etapa de Ábalos Ahora bien, esta pericial ha resultado polémica por los perfiles de quienes la han elaborado. Se trata del catedrático de Derecho Financiero y Tributario Félix Alberto Vega Borruego y del profesor de Derecho Financiero y Tributario César Martínez Sánchez. Ambos, de la Universidad Autónoma de Madrid. El primero de ellos fue propuesto por Unidas Podemos para ser vocal del CGPJ (Consejo General del Poder Judicial) en 2018. El segundo fue asesor económico, en el Palacio de la Moncloa, de Pedro Sánchez, secretario general del PSOE y presidente del Gobierno.

El PP ha calificado esta auditoría de la siguiente manera: "Es como encargar a Ábalos un informe sobre prostitución".

Precisamente, el informe sobre las cuentas del PSOE sí ha detectado gastos "llamativos" que afectan al exministro de Transportes, como un menú de 332 euros o un hotel en París, así como facturas en Bruselas y Brujas.

Las finanzas del PSOE

Con este informe externo, el PSOE ha tratado de salir al paso después de tener que aportar a la Audiencia Nacional toda la documentación sobre sus pagos en efectivo a sus altos cargos, militantes y trabajadores entre 2017 y 2024.

Así se lo ordenó el juez Ismael Moreno, ante el que deberá declarar Patricia Úriz. Este magistrado abrió una pieza separada en el llamado caso Koldo para investigar las supuestas irregularidades en las finanzas del partido.

El juez del Supremo Leopoldo Puente, quien investiga a Ábalos y a Koldo, también advirtió del descuadre en las cuentas del partido y de la falta de controles en su caja.

Como informó EL ESPAÑOL, antes de derivar dicha rama del caso a la Audiencia Nacional, el juez Puente interrogó a Mariano Moreno, quien fue gerente de la formación política entre 2017 y 2024.

De forma insistente, el magistrado le afeó la falta de controles en el PSOE en lo relativo a los pagos en metálico y la falta de comprobaciones sobre los gastos que, sin apenas verificación, se reembolsaban a toda su ejecutiva.

De hecho, el juez Puente planteó que, dada la ausencia de controles, era posible que cualquier cargo o trabajador presentase un recibo de una comida disfrutada por sus amigos o familiares o, incluso, el ticket encontrado en la mesa de al lado de un restaurante.

De esta forma, como recordó el magistrado, se podría haber favorecido el blanqueo de capitales.

Por otro lado, en una entrevista con EL ESPAÑOL, Koldo García manifestó lo siguiente: "He cobrado del PSOE más de lo que dice la UCO; una parte, en billetes grandes, porque nadie los quería".