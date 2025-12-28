La secretaria general del PSOE aragonés, Pilar Alegría, se ha reunido en la tarde con representantes de la comunidad educativa del IES Domingo Miral de Jaca (Huesca), desde donde ha reprochado la "falta de implicación y de recursos" del Gobierno de Azcón con la educación pública.

Además, ha reivindicado "un modelo de derechos que pasa por el derecho a la educación pública y de calidad frente al modelo de las dos derechas de privatización y recortes", después de que la comunidad educativa del centro le trasladase algunas de sus demandas.

"Mi objetivo es, desde la presidencia de Aragón, dar respuesta a las necesidades que plantean las comunidades educativas de centros públicos como éste de Jaca y una mejora de la educación pública", ha dicho Alegría.