No ha habido consenso y la deseada unión de izquierdas se queda en un mero sueño. A escasas tres horas para que finalice el plazo para presentar coaliciones, Podemos y Chunta Aragonesista se presentarán en solitario a las elecciones autonómicas del 8 de febrero en Aragón, mientras que IU se ha aliado con el Movimiento Sumar, después de que no hayan fructificado más las conversaciones que se han llevado a cabo en los últimos días, con acusaciones mutuas de bloqueo y vetos.

Después de los resultados en Extremadura, donde la coalición 'Unidas por Extremadura' pasó de 4 a 7 diputados frente al desplome del PSOE, todas las miradas se giraban hacia Aragón, con la posible unión de Podemos, Izquierda Unida y, quizá más lejana, Chunta Aragonesista.

Todos los actores mostraban su deseo e intención de llegar a un acuerdo y concurrir juntas, pero, con el paso de los días y las conversaciones, esas buenas vibraciones se han ido diluyendo para acabar presentándose por separado.