El Partido Popular afronta una nueva etapa política tras los resultados de Extremadura con una estrategia clara: normalizar los pactos con Vox como respuesta a lo que considera un mandato electoral inequívoco.

La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, aclara sin ambigüedades la posición de la formación de Alberto Núñez Feijóo: pactará con Vox donde sea necesario, sin titubeos ni complejos, porque así "lo piden los ciudadanos".

Los números de las elecciones en Extremadura, el pasado domingo, actúan como ancla de esta estrategia.

María Guardiola superó el 43% del voto, un resultado que sitúa a la presidenta regional como la quinta más votada en todo el país. Pero más relevante aún es que la derecha suma el 60% en una autonomía que fue "un feudo inexpugnable del PSOE" hasta hace apenas dos años y medio.

Este dato no es meramente casual, opina la cúpula de Feijóo. Es la "evidencia", no sólo de que las elecciones es una estrategia que ha funcionado, sino de que los ciudadanos "quieren más políticas de derechas".

Y que si ha sido así en un bastión del PSOE, "Pedro Sánchez no se imagina el tsunami imparable que se le viene encima".