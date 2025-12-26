El PP pactará con Vox donde haga falta, avisa Ester Muñoz: "Los votantes quieren más políticas de derechas"
Puente, de espaldas al Rey, envenena la "convivencia" con tortazos a diestro y siniestro: de Madina a Feijóo y Jordi Sevilla
'Lo que se le viene encima' a Pilar Alegría: la broma familiar en la tregua navideña antes de afrontar la batalla de Aragón
-
El PP pactará con Vox donde haga falta, avisa Ester Muñoz: "Los votantes quieren más políticas de derechas"
El Partido Popular afronta una nueva etapa política tras los resultados de Extremadura con una estrategia clara: normalizar los pactos con Vox como respuesta a lo que considera un mandato electoral inequívoco.
La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, aclara sin ambigüedades la posición de la formación de Alberto Núñez Feijóo: pactará con Vox donde sea necesario, sin titubeos ni complejos, porque así "lo piden los ciudadanos".
Los números de las elecciones en Extremadura, el pasado domingo, actúan como ancla de esta estrategia.
María Guardiola superó el 43% del voto, un resultado que sitúa a la presidenta regional como la quinta más votada en todo el país. Pero más relevante aún es que la derecha suma el 60% en una autonomía que fue "un feudo inexpugnable del PSOE" hasta hace apenas dos años y medio.
Este dato no es meramente casual, opina la cúpula de Feijóo. Es la "evidencia", no sólo de que las elecciones es una estrategia que ha funcionado, sino de que los ciudadanos "quieren más políticas de derechas".
Y que si ha sido así en un bastión del PSOE, "Pedro Sánchez no se imagina el tsunami imparable que se le viene encima".
-
Montero dice que el "rival" del PSOE en Extremadura fue "la abstención" y apela a la movilización ante las autonómicas de 2026
La vicesecretaria general del PSOE y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha considerado este jueves que el "rival" del PSOE en las elecciones autonómicas celebradas el pasado domingo en Extremadura, en las que se obtuvieron unos "muy malos resultados", ha sido la "abstención", y ha apelado a una movilización del electorado de izquierdas de cara a los comicios autonómicos que se desarrollarán en 2026 en varias comunidades.
En una entrevista con la Cadena Ser, Montero ha señalado que, sin suda, los del pasado domingo han sido "muy malos resultados" para el PSOE, que "se explican bien por la situación concreta que se vivía en Extremadura a raíz de la imputación" del candidato socialista a la Presidencia, Miguel Ángel Gallardo, quien ha dimitido como secretario general del PSOE extremeño tras los resultados electorales.
"Yo creo que eso le honra porque cree que puede haber otras personas que capitalicen mejor este proyecto o que seduzcan mejor, al conjunto de la ciudadanía", ha señalado Montero, quien ha indicado que el PSOE "toma nota" de lo ocurrido y se harán "estudios para ver exactamente cómo se ha comportado el electorado".
Ha señalado que lo que más le preocupa "siempre a la izquierda es la abstención": "Para nosotros, nuestro rival político no es la derecha, no es el PP, es la propia abstención".