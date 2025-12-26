Puente, de espaldas al Rey, envenena la "convivencia" con tortazos a diestro y siniestro: de Madina a Feijóo y Jordi Sevilla

Su estilo confrontativo en las redes sociales genera malestar en sectores del PSOE y el Gobierno, aunque no ha recibido desautorizaciones formales por parte de la dirección.

El ministro ha protagonizado enfrentamientos públicos con personalidades políticas, judiciales y periodistas, generando polémica tanto por sus declaraciones como por la elaboración de un dossier sobre críticas recibidas.

Puente también ha dirigido críticas duras a referentes socialistas como Eduardo Madina y Jordi Sevilla, acusándolos de deslealtad y menospreciando sus propuestas y opiniones dentro del PSOE.

Óscar Puente, ministro de Transportes, ha intensificado su actividad en redes sociales con ataques y descalificaciones a líderes del PP, como Feijóo y Mazón, comparándolos incluso con figuras del franquismo.

Sólo tres horas después de que el Rey apelara en su Mensaje de Navidad a "defender la convivencia" y emplazara a "todos" a hacer de ella "nuestra labor diaria", el ministro de Transportes, Óscar Puente, se descolgaba en X comparando a Alberto Núñez Feijóo y Carlos Mazón con Francisco Franco y José Millán-Astray.

Se constata que aquel Puente que, tras la dana, aparcó la confrontación y se dedicó a contar en X cada avance de su ministerio, fue un espejismo.

El ministro de Transportes sigue usando las redes sociales para injuriar no sólo a líderes del PP, sino a referentes del PSOE como Eduardo Madina o Jordi Sevilla, que discrepan de la línea que lleva Pedro Sánchez.

De entre los socialistas, el primero en sufrir sus ataques fue el político vasco, retirado de la política desde 2017.

Madina cometió el error, según Puente, de asegurar en una tertulia de la SER que la crisis "no está en el Gobierno, sino en el PSOE" y de opinar que la legislatura "está terminada hace ya mucho tiempo".

El ministro le respondió en X asegurando que el que estaba acabado era el propio Madina y "desde hace mucho tiempo".

El que estás acabado eres tú. Desde hace mucho tiempo. Ahora paseas tu rencor por las tertulias radiofónicas. Ay tú, que te creías la esperanza blanca del socialismo español y has acabado de comentarista, pero sin canal propio. https://t.co/R6JlgwB6iz — Óscar Puente (@oscar_puente_) December 17, 2025

"Ahora paseas tu rencor por las tertulias radiofónicas. Ay tú, que te creías la esperanza blanca del socialismo español y has acabado de comentarista", aseguraba, acusándolo de deslealtad.

Otro blanco de sus críticas es Jordi Sevilla. Tras anunciar el exministro que promovería un manifiesto para impulsar una alternativa al liderazgo de Pedro Sánchez, Puente salió al paso.

Con un simple gif de risa, expresó el desdén hacia la propuesta, interpretado como un gesto simbólico del cierre de filas en el PSOE ante cualquier intento de cuestionar al actual secretario general.

No faltó la crítica más directa. "Yo le invitaría a que vaya por las sedes, que no pisa desde la primera comunión, a recoger firmas de adhesión al manifiesto. Va a tener un éxito arrollador", aseguraba en otro tuit.

El manifiesto de Sevilla, que se presentará en enero, busca "recuperar la socialdemocracia" dentro del partido y reabrir el debate sobre su rumbo ideológico.

El exministro de Zapatero descarta una ruptura o fundar una nueva formación, pero critica lo que considera una "deriva podemita" y un funcionamiento "cesarista" bajo el liderazgo de Sánchez.

No es la primera vez que Puente atacaba a miembros de su partido. Antes que a Madina y a Sevilla, otro de sus objetivos fue Emiliano García-Page.

Al presidente de Castilla la Mancha le acusó de "una hipocresía insoportable" y le situó en lo que denominó como "el cuarteto de los resentidos" en el que ubica también a exdirigentes del PSOE como Nicolás Redondo, Joaquín Leguina, Felipe González o Alfonso Guerra.

Ataques que vienen de lejos

Óscar Puente se destapó como actor nacional tras no revalidar la Alcaldía de Valladolid después de un pacto entre PP y Vox. En ese momento, fue incluido como cabeza de lista del PSOE por Valladolid, siendo elegido diputado.

En septiembre de 2023, Puente subió a la tribuna del Congreso para replicar a Feijóo, que había ganado las elecciones y presentaba su candidatura a ser investido. Lo hizo en vez de Sánchez, saltándose así el PSOE el protocolo parlamentario.

El socialista arrancó su discurso con un dardo muy calculado: "Explíqueme, señor Feijóo, de ganador a ganador, por qué tiene usted más derecho a ser presidente del Gobierno que yo a ser alcalde de Valladolid".

​

Con esa comparación recordó que ambos habían ganado en votos pero dependían de pactos para gobernar. La escena, recibida con risas en la bancada del PSOE y sorpresa en la del PP, convirtió a Sánchez en "azote" de la oposición.

Desde ese momento, no paró de descalificar al líder de la oposición al que ha calificado de "miserable" o de pertenecer al PP gallego, "esa gran familia retratada en Fariña", insinuando vínculos con el entorno del narcotráfico.

De la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado que es "tóxica para España", al igual que "quien le escribe el guion", en referencia a Miguel Ángel Rodriguez, y ha lamentado que el Supremo "baila al son que ella marca".

Con la presidenta madrileña tuvo un choque cuando denunció en X los atascos en el metro de Madrid con una foto del suburbano de París.

Aunque subió de intensidad a la hora de hablar de su pareja, Alberto González Amador, al que tildó de "testaferro con derecho a roce".

De sus ataques no se han salvado expresidentes como José María Aznar al que ha llamado "psicópata".

Vox es, por supuesto, otra de las dianas del ministro. A Santiago Abascal le ha llamado "acomplejado" y ha dicho que tiene "el cerebro vacío".

En uno de sus recientes tuits, se burlaba de varias personas que saludaban en Extremadura a Abascal recuperando la expresión que Azarías, el personaje con discapacidad intelectual de Los santos inocentes, repetía mientras cuidaba la granja del señor y terrateniente: "Milana bonita".

Una forma de relacionar a los votantes extremeños de Abascal con la España caciquil.

Aunque ninguno de estos ataques llegó al nivel de los de este verano cuando sus bromas sobre los incendios se convirtieron en objeto de debate nacional.

Todo comenzó cuando Puente respondió a un tuit de Feijóo que aseguraba que estaba en contacto con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, sobre los incendios en su comunidad.

"¿Te ha contado qué tal el tiempo en Cádiz? En Castilla y León la cosa está calentita", afirmaba Puente.

Más tarde respondía al vídeo de una usuaria en que ponía varias instantáneas en las que se veía que las llamas arrasaban la Sierra de la Plata, en Tarifa.

"Este a Mañueco le pilla más cerca que los de CyL. Igual puede echarle una mano a Juanma", ironizó, en alusión a que, se encontraba de vacaciones en la costa gaditana mientras ardían zonas de la comunidad.

La reacción del PP no tardó en llegar y fue al más alto nivel.

Feijóo acusó a Puente de falta de sensibilidad: "Si un ministro de mi Gobierno bromeara con el sufrimiento de un pueblo asediado por las llamas, sería cesado de manera inmediata".

Si un ministro de mi Gobierno bromeara con el sufrimiento de un pueblo asediado por las llamas sería cesado de manera inmediata.



Ya que no les pide eficacia y honradez, Pedro Sánchez debería pedir a su equipo al menos sensibilidad y respeto ante el dolor de los españoles. Es lo… pic.twitter.com/zIduaskXIA — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) August 11, 2025

El líder del PP añadió que Pedro Sánchez debería exigir a sus ministros "sensibilidad y respeto" como mínimo.

Puente contraatacó con dureza: "Si un presidente autonómico de mi partido estuviera de farra mientras el pueblo se ahoga, o mientras su territorio se quema, sería cesado de manera automática. Y si en mi partido el amigo de un narco llegase a presidente, dejaría de ser mi partido".

Contra la prensa y los jueces

Los ataques no se quedan sólo en política nacional, también han sido internacionales.

Sus formas llegaron a abrir un conflicto diplomático con Argentina tras acusar a Milei de "ingesta de sustancias", algo que desde Buenos Aires calificaron de "calumnias e injurias".

Otro de sus blancos ha sido el juez Juan Carlos Peinado, que instruye el caso sobre la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez.

Puente le ha acusado en repetidas ocasiones de "prevaricador", lo que ha motivado una querella del juez contra el ministro.

Además, ha descrito su instrucción como "burda", "miserable", "una nulidad de libro" y "un viaje a ninguna parte". Unas críticas que dice que hace como jurista y escudándose en su pasado como abogado.

También los medios de comunicación han sido otro objetivo de Puente.

En junio de 2024 llamó "saco de mierda" al periodista Vito Quiles en redes sociales, expresión que después definió como una "descripción cruel" pero que no consideraba un insulto, lo que generó la petición de cese por parte del PP y la condena de la FAPE.

Al diario digital The Objective lo ha rebautizado como "El Ojete" o "el contenedor amarillo".

En 2025 cargó contra el corresponsal de ABC y Telemadrid David Alandete, al que calificó en RTVE de "operador político" y sugirió que actuaba de forma "antipatriótica" por una pregunta sobre el compromiso de España con la OTAN.

Al locutor de COPE, Carlos Herrera, le ha acusado de "incendiar" y ha acusado a su emisora de ser "las ondas de la derecha".

Al comunicador Risto Mejide le espetó: "A mí no me asusta ningún matón por mucho programa de televisión que tenga".

Estos ataques motivaron la crítica de la APM (Asociación de la Prensa de Madrid), pero Puente no se quedó callado tampoco en esta ocasión y le acusó de ser "selectiva" y de defender sólo a determinados periodistas, mientras guarda un "clamoroso silencio" ante otros ataques a informadores.

En abril trató de contraatacar con un dossier, elaborado por su equipo, en el que denunciaba "100 columnas de opinión" con nombres y apellidos en las que, a su juicio, se le "insultaba en algunos casos gravemente".

Ahí denunciaba que había palabras como "mamporrero", "sectario, provocador o hooligan del sanchismo".

Las críticas fueron unánimes por ordenar a su equipo que hiciese un seguimiento de todos aquellos que le censuran para luego señalarlos en redes sociales.

1.-Abro hilo que actualizaré periódicamente. Y juzguen Uds si es o no de interés. Desde el 26 de septiembre del pasado año hasta hoy hemos contabilizado al menos 100 columnas de opinión en las que se me insulta, en algunos casos gravemente. Son 195 folios dedicados a insultarme. pic.twitter.com/tbISPqjLhB — Óscar Puente (@oscar_puente_) April 1, 2024

A su vez, su cuenta se ha convertido en un blanco de críticos que no dudan en afearle su conducta con comentarios también denigrantes en los que descalifican al ministro con insultos o memes.

No parece que le preocupen mucho a Puente, que también los provoca llamándolos "fachas" o "bots".

Los facha bots y los fachas a secas llevan 24 horas echando espumarajos por la boca. Son enternecedores. https://t.co/DIyWpqnHLB pic.twitter.com/6KqSyajZZ3 — Óscar Puente (@oscar_puente_) December 20, 2025

Un estilo de confrontación que el PP llegó a replicar al compararle con un primate.

Génova bajó al barro después de que Puente comparase la "superioridad política, ética y estética" de Sánchez tras estrenar gafas en la Comisión de Investigación del Senado. "Resultado, un look aún mejor y los fachas bailando un mes", aseguraba el ministro.

En su publicación, ponía al lado a Feijóo, del cual afirmaba que se ha dejado "una pasta indeterminada en retoques que te dejan peor que estabas".

Los tuits de Puente, por sus formas, generan incomodidad en buena parte del PSOE y el Gobierno, aunque nadie lo ha desautorizado.

Pedro Sánchez le ha lanzado algún aviso irónico sobre su actividad en redes y la conveniencia de que la gestione otra persona.​

En la presentación de su libro Tierra firme, Sánchez comentó que una de las decisiones importantes de su vida fue dejar sus propias redes sociales en manos de un profesional, y sugirió a Puente que hiciera lo mismo, en tono de broma pero con claro mensaje de prudencia.​