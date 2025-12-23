Guardiola confía en obtener el diputado 30 con el voto del exterior: "Los márgenes son estrechos pero favorables al PP"

Alcanzar el trigésimo diputado permitiría al PP cumplir todos sus objetivos electorales y marcaría un nuevo golpe al PSOE en Extremadura.

El escrutinio definitivo y la resolución de incidencias en Monroy y Campillo de Deleitosa serán claves para el reparto final de escaños.

La diferencia entre PP y PSOE es de solo 244 votos, menos del 1,4% del censo CERA provincial cacereño, lo que hace factible el cambio.

El PP espera obtener el escaño número 30 en Cáceres gracias al voto exterior, que podría arrebatarle un diputado al PSOE.

El PP aguarda con expectativas "favorables" el viernes 26 de diciembre. Ese día se conocerá el escrutinio definitivo del voto CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes), que podría depararle una alegría adicional a María Guardiola tras la victoria electoral del 21-D.

Fuentes del centro de datos de Mérida confirman que el escaño número 30 está a solo 244 votos de distancia en la provincia de Cáceres. Y de mantenerse las proporciones del sufragio en urna, los populares tocarían con los dedos la posibilidad de arrebatarle un diputado más al PSOE, que se hundiría hasta los 17 escaños.

La distancia es mínima en términos electorales. Representa menos del 1,4% del censo CERA provincial cacereño, lo que hace teóricamente factible un cambio si la participación y el comportamiento electoral se comportan como espera el equipo de Guardiola.

"Se está jugando todo en márgenes muy estrechos, pero favorables al PP", advierten desde el centro de control electoral.

Los números preliminares alimentan el optimismo de los populares. Según datos oficiales a los que ha podido acceder este periódico, los electores cacereños en el extranjero que emitieron su voto fueron 1.233, un 6,9% del censo total CERA de la provincia.

De este modo, bastaría que los votantes desde el extranjero mantuviesen el reparto de sus preferencias con respecto a los presenciales de este 21-D, para que PP sacara una ventaja de 215 papeletas en el CERA de Cáceres.

Y eso colocaría a los populares muy cerca de los 244 que necesitan... según los datos al 99,9% del escrutinio.

Y es que aún faltan dos municipios cacereños por certificar su resultado, según explican las citadas fuentes. Con el escrutinio definitivo y la resolución de incidencias pendientes en las localidades de Monroy y Campillo de Deleitosa, "podrían bastar bastantes menos votos para superar esos 244 en Cáceres".

El peso del voto exterior es algo mayor en esta ocasión que en anteriores procesos electorales. El censo CERA experimentó un incremento moderado del 6,6% respecto a mayo de 2023, alcanzando los 30.610 electores en total.

Cáceres agrupa aproximadamente el 58% de ese total, con 17.831 electores dispersos en 102 países diferentes. Y "es un censo en el que suele ganar el PP", explicaban las fuentes oficiales consultadas sobre el comportamiento histórico del voto CERA.

"Cuatro de cuatro"

"Estamos a un puñado de votos muy pequeño para tener ese diputado", aseguran desde la formación de Alberto Núñez Feijóo, con esperanza de cumplir todos sus objetivos al final de la semana.

La clave estará precisamente en esas "incidencias sin resolver". Los resultados de Monroy y Campillo de Deleitosa aún no se habían comunicado en el momento del cierre de esta edición, añadiendo una incertidumbre adicional.

"Se sabrá este viernes 26", según las fuentes consultadas. "El escrutinio ese día determinará la decantación definitiva del escaño número 30 para el PP".

Para los populares, alcanzar el trigésimo diputado significaría completar "cuatro de cuatro" en los objetivos que se autoimpusieron al disolver el Parlamento regional.

A saber: hundir el voto socialista histórico, llegar a 30 escaños, superar el 40% del censo, y tener más escaños y votos que toda la izquierda junta. Representaría una barrera psicológica importante, si bien más simbólica que política, de cara a las negociaciones de gobernanza con Vox.

El PSOE cosechó su peor resultado histórico en Extremadura el pasado domingo. Perdió este 21-D más de 14 puntos electorales y cayó hasta los 18 escaños en la región. Es precisamente el partido que perdería el diputado por Cáceres en caso de que el voto CERA se comporte de la manera habitual, tal como apuntan los datos preliminares.

Ese descalabro ya ha merecido las críticas internas hacia Pedro Sánchez por su gestión política y electoral.

Sin embargo, otras fuentes animan a la "prudencia" en las expectativas. La experiencia de 2023 sugiere que el voto CERA puede comportarse de manera impredecible respecto a las proyecciones basadas en el escrutinio presencial.

Aun así, fuentes de la formación de Feijóo se felicitaban por haber "hundido de manera histórica al PSOE de Pedro Sánchez". Ese objetivo lo daban por "más que rebasado". El escrutinio del 26 de diciembre será definitivo, previo a la comunicación oficial de resultados, que llegará el viernes.