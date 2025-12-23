Gallardo se aferra al escaño para ser aforado y que le juzgue el TSJ de Extremadura por el caso del hermano de Sánchez

Ferraz rechaza la propuesta de abstención del PSOE en la investidura de María Guardiola para evitar la entrada de Vox en el Gobierno extremeño.

El juicio, inicialmente previsto para febrero de 2026, se celebrará finalmente entre el 28 de mayo y el 4 de junio de 2026.

Gallardo está procesado por presunta prevaricación administrativa y tráfico de influencias por la creación de un puesto para el hermano de Pedro Sánchez.

Miguel Ángel Gallardo mantendrá su escaño de diputado para ser aforado y que su caso pase al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

Miguel Ángel Gallardo será aforado. La debacle del domingo, el peor resultado de la historia del PSOE en las elecciones extremeñas, le ha llevado a dimitir como líder de los socialistas en la región, pero no a renunciar a su acta de diputado.

Al aferrarse al escaño, será ahora el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura el que asuma el caso por el que se va a sentar en el banquillo, en lugar de la Audiencia Provincial de Badajoz.

Gallardo ya intentó ese cambio de tribunal hace unos meses, forzando la dimisión de varios diputados para que corriera la lista y que llegara su turno, pero el TSJ anuló entonces la maniobra al apreciar "fraude de ley".

El líder extremeño está procesado por presunta prevaricación administrativa y tráfico de influencias por la creación de un puesto para el hermano de Pedro Sánchez cuando era presidente de la Diputación.

Ahora, el aforamiento le llegará por la vía ordinaria. Una vez obtenga el escaño como diputado autonómico, su defensa podrá solicitar que sea el TSJ de Extremadura el órgano encargado de juzgarle.

Otra posibilidad es que sea la propia Audiencia Provincial de Badajoz la que, una vez publicados los resultados electorales, comunique a las partes personadas en el denominado caso Hermano que el político ha adquirido la condición de aforado.

En ese escenario, la Fiscalía y el resto de acusaciones deberán pronunciarse.

La Audiencia Provincial de Badajoz ya fijó el auto de apertura de juicio oral. En un primer momento, el juicio estaba previsto para febrero de 2026, pero fue aplazado y finalmente se celebrará entre el 28 de mayo y el 4 de junio de 2026.

Más allá de la decisión de no renunciar a su escaño, la otra sorpresa tras la reunión de la Ejecutiva Regional del PSOE de Extremadura fue la intervención de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, expresidente autonómico entre 1983 y 2007, y el gran barón que acumuló seis mayorías absolutas.

Ferraz rechaza una abstención

Durante su discurso, propuso que el PSOE se abstenga en la investidura de María Guardiola para evitar la entrada de Vox en el Gobierno extremeño.

Preguntado por esta posibilidad, Gallardo aseguró que esa decisión corresponde a la gestora, que será nombrada ahora por la Secretaría de Organización del PSOE.

Desde Ferraz, sin embargo, son más contundentes y rechazan de plano una abstención.

"En julio, el PSOE le ofreció negociar los Presupuestos y Guardiola lo menospreció y decidió convocar elecciones", aseguran fuentes próximas a la dirección del partido.

Otros dirigentes ponen el foco directamente en la presidenta en funciones.

"Es ella la que tendrá que decir qué quiere hacer a partir de ahora, después de fracasar en su intento de lograr la mayoría absoluta y engordar a la extrema derecha más que nunca", afirmaba otra fuente de la Ejecutiva.

No es la primera vez que Ferraz despacha una postura similar. En 2022, el por entonces alcalde de Valladolid, Óscar Puente, propuso que el PSOE se abstuviera para evitar la entrada de Vox en el Gobierno de Castilla y León, que iba a ser el primer Ejecutivo autonómico dependiente en exclusiva de los de Abascal.

La postura de Puente no gustó en Ferraz, que no dejó opciones al popular Alfonso Mañueco: tuvo que buscar el voto favorable de los de Vox a cambio de su entrada en el Ejecutivo.