María Guardiola pide "dejar las siglas a un lado" y trabajar por Extremadura para "construir y mejorar" la región

"Día histórico". Así ha calificado María Guardiola, candidata del PP a presidir la Junta de Extremadura, los comicios del 21-D. Una jornada en la que también ha llamado a "trabajar" por Extremadura y "dejar las siglas a un lado" por el bien de la región.

La 'popular' ha dado estas declaraciones ante los medios después de ejercer su derecho a voto en el CEIP El Vivero de Cáceres, un lugar desde el que ha reivindicado que este domingo es un día "para escuchar con mucha atención, fuera del ruido y sin ningún tipo de filtros". "No vengo a enterrar ni a salvar a nadie, sino a construir y a mejorar", ha añadido.

Además, Guardiola ha hecho un llamamiento para participar en las elecciones y votar "con libertad, con mucha ilusión y con convencimiento", con el objetivo de "llenar las urnas de toda Extremadura de esperanza y de dignidad".

En sus declaraciones, la candidata también ha destacado que "hoy los protagonistas y los que van a tener la voz son todos aquellos que madrugan para trabajar y las personas que ayudan a mejorar los servicios públicos".

"Trabajo bien hecho"

Guardiola llega a estas elecciones "con la tranquilidad del trabajo bien hecho y de haber puesto lo mejor de mí al servicio de mi tierra".

En ese sentido, la candidata del PP ha expresado su "confianza" de que los extremeños "valoren y avalen el trabajo" que su gobierno ha realizado durante los últimos dos años y medio, "dispuesto a hablar con todo el mundo siempre y cuando sea para mejorar la vida de la gente y tratar los problemas que afectan a Extremadura", ha destacado.

Por todo ello, Guardiola ha resaltado que viene "a ofrecer una Extremadura mejor", ya que es "una región que tiene un potencial enorme y productos maravillosos": "Lo que necesita nuestra tierra es impulso, ganas y políticas adecuadas"

En su intervención, la candidata del PP ha explicado que para ella este domingo es un día "doblemente" histórico, ya que no solo ha acudido "como candidata para seguir mejorando la vida de los extremeños", sino que también ha acompañado a su hijo, que vota por primera vez.

Finalmente, María Guardiola ha agradecido la labor que están realizando este domingo los interventores y apoderados del Partido Popular y los miembros de las mesas electorales.