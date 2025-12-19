Cerdán y Antxon ficharon para Servinabar al cargo de Chivite que les dio 8M para construir vivienda pública con fondos UE

La UTE Acciona-Servinabar recibió más de 100 millones en contratos públicos durante los gobiernos de Uxue Barkos y María Chivite, actualmente bajo investigación de la Guardia Civil.

Bayona, exdirector de Nasuvinsa, trabajó para Servinabar tras dejar el cargo público y acompañó a directivos en reuniones con clientes y socios.

La Oficina Anticorrupción de Navarra declaró nulos dos contratos de Nasuvinsa a la UTE Acciona-Servinabar, señalando graves irregularidades e incumplimientos en el proceso de adjudicación.

Santos Cerdán y Antxon Alonso ficharon al ex alto cargo Alberto Bayona para Servinabar tras adjudicarles contratos de vivienda pública por 8,3 millones de euros con fondos de la UE.

Santos Cerdán y Antxon Alonso ficharon para Servinabar al alto cargo de María Chivite que les adjudicó, en UTE con Acciona, un contrato de 8,3 millones de euros para construir 46 viviendas públicas en Erripagaña con fondos de la Unión Europea.

La constructora contrató como arquitecto a Alberto Bayona, director gerente de la empresa pública Navarra de Suelo y Vivienda SA (Nasuvinsa), tras salir del Gobierno de Navarra el 30 de octubre de 2023, nueve meses después de la adjudicación a la empresa de Cerdán.

Bayona acompañó desde entonces a Antxon Alonso a reuniones con clientes y socios, según revelan fuentes presenciales de estas citas a EL ESPAÑOL.

El que fuera director gerente de Nasuvinsa se convirtió en el arquitecto de la empresa de Cerdán. Bayona, tras aparecer Servinabar en informaciones publicadas por este el periódico el pasado mes de mayo, borró su currículum y su perfil en LinkedIn.

El exdirector de esta empresa pública del Gobierno de Navarra trabajó para Servinabar, entre otros proyectos, en la construcción de promociones inmobiliarias.

Durante los últimos meses, EL ESPAÑOL ha intentado contactar sin éxito en numerosas ocasiones con el que fuera alto cargo de Chivite entre finales de 2019 y 2023.

Antes, entre 2010 y 2019, fue el jefe del Área de Vivienda de Nasuvinsa. En diciembre de 2018 se había adjudicado un contrato a la UTE Acciona - Servinabar de 6,8 millones de euros también para la construcción de vivienda pública, el cual también está siendo investigado.

El objeto de este contrato era la construcción de 62 Viviendas de Protección Oficial (VPO) en Erripagaña.

En total son 15,1 millones de euros los que logró la trama de adjudicaciones vinculadas a Alberto Bayona.

Como director gerente de Nasuvinsa, Bayona cobraba en torno a 100.000 euros anuales y era uno de los altos cargos mejor pagados del Gobierno de Navarra.

Contratos irregulares y nulos

La Oficina Anticorrupción y de Buenas Prácticas de Navarra (OANA) resolvió, el pasado mes de septiembre, que las dos adjudicaciones de viviendas públicas a la UTE Acciona - Servinabar eran nulas de pleno derecho.

Ambas adjudicaciones tenían graves irregularidades y Nasuvinsa ignoró las "normas básicas" de contratación pública, según la OANA.

En el caso del contrato financiado con fondos europeos, de enero de 2023 y bajo la dirección gerente de Bayona, no hubo actas ni propuesta de adjudicación.

El expediente se tramitó sin informe de necesidad de la unidad gestora, informe jurídico y de fiscalización. Por otro lado, destaca la Oficina Anticorrupción las ausencias del presidente y del representante de la Junta de Contratación.

Por su parte, sobre el contrato de diciembre de 2018 la OANA concluye que la UTE de Acciona y Servinabar debió ser expulsada del concurso por no cumplir con el pliego de condiciones.

En esta época Nasuvinsa estaba liderada por el político de Geroa Bai José María Aierdi en la dirección y con Bayona como jefe del Área de Vivienda.

Aierdi y Bayona comparecieron ante los medios de comunicación el pasado 15 de septiembre para atacar el informe de la Oficina Anticorrupción.

Actualmente, Aierdi es consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente en el Gobierno de María Chivite.

El año clave es 2019. Aierdi pasa a ser vicepresidente segundo y consejero de Vivienda en el Gobierno Foral. Es entonces cuando Bayona es nombrado director gerente de Nasuvinsa.

"Se achacan incumplimientos en determinados aspectos de la licitación de Nasuvinsa y emiten juicios de valor formulados de manera categórica que suponen más una interpretación parcial y particular de las actuaciones", criticó Aierdi en la rueda de prensa.

Por su parte, Bayona recalcó junto a Aierdi que "no hubo trato de favor" en las adjudicaciones.

Sin embargo, estos dos contratos están en el foco de la investigación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO).

En total fueron más de 100 millones los que recibió la UTE Acciona - Servinabar del Gobierno de Navarra bajo las presidencias de Uxue Barkos (Geroa Bai) y María Chivite (PSN) que están siendo investigados.

El contrato más importante fue el de las obras de túnel de Belate a cambio de 76 millones de euros.

Santos Cerdán participó personalmente en reuniones con el Ministerio de Transportes y el Gobierno de Navarra para lograr que la adjudicación saliera a concurso.