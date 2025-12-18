Vox vota contra la izquierda en el Congreso en contra de que la Constitución se estudie en la educación secundaria

El grupo Mixto apoyó la propuesta, mientras Junts la criticó por considerarla recentralizadora y reclamó una visión más plural de los territorios.

El PSOE argumentó que los contenidos constitucionales ya están incluidos en dos asignaturas obligatorias y acusó al PP de buscar notoriedad con la iniciativa.

Vox votó junto a la izquierda y los independentistas en contra de la propuesta, criticando el modelo autonómico de la Constitución de 1978.

El Congreso rechazó una iniciativa del PP para crear una asignatura específica sobre la Constitución en la ESO.

La comisión de Educación del Congreso de los Diputados ha rechazado una iniciativa del PP para que se estudie la Constitución en la secundaria en una asignatura específica. Además de los votos en contra de los independentistas o la izquierda, la propuesta también contó con la negativa de Vox.

El popular Jaime de los Santos fue el encargado de defender la PNL pidiendo que se añada al diseño curricular "por qué se hizo la Constitución", "el sentimiento europeo" o "los estatutos de autonomía que la complementan" y "desde la objetividad más rigurosa".

"No podemos conformarnos con un pueblo que no conoce su historia porque olvida de dónde viene, de dónde es", incidía De los Santos, que destacaba "la paz y la convivencia" como elementos destacados del proceso constituyente.

Una intervención que no gustaba a Sumar. La diputada Viviane Ougi le acusaba de "alabar al imperio colonial español" con su iniciativa y aseguraba que "fue una Constitución que se aprobó sí o sí".

Tampoco gustaba a Vox. Joaquín Robles tildaba como "cursi" la mención a Europa y rechazaba el modelo territorial de la Carta Magna del 78. "Se está destruyendo la Constitución por el modelo autonómico, es un pozo de corrupción y crea reinos de taifas", aseguraba.

Desde las filas socialistas, la incredulidad era lo que predominaba. "¿En serio?", preguntaba Valle Mellado que recordaba el rechazo del PP a una de las asignaturas estrella que incluyó el PSOE en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero. "¿Ya no es adoctrinamiento educación para la ciudadanía?", preguntaba la diputada.

Desde el PSOE aseguraban que "todos los contenidos" sobre la Constitución "ya están recogidos en dos asignaturas obligatorias en ESO y no tienen una propia porque ustedes la quitaron". Además Mellado acusaba al PP de buscar con la PNL solo "un titular en ABC y un vídeo en Tik Tok".

La propuesta solo contó con el visto bueno del grupo Mixto, integrado por UPN. Desde Junts, también criticaron la medida por recentralizadora y defendieron que hay más visiones territoriales que la de la Constitución y las autonomías.