Vicente Fernández ofrecía a sus clientes negocios con la Sepi: del estiércol de los caballos del hipódromo a las placas solares en los tejados de Correos

Según han revelado a EL ESPAÑOL fuentes conocedoras de estas operaciones, los negocios propuestos por el expresidente de la empresa pública a diferentes empresarios van desde utilizar el estiércol de los caballos del Hipódromo de la Zarzuela (Madrid) para crear biomasa a instalar placas solares en los tejados de los edificios de Correos.

Fernández proponía a sus clientes operaciones con diferentes empresas de la Sepi a cambio de una tarifa mensual que iba de los 5.000 a los 7.000 euros mensuales más una "prima de éxito" por cada negocio cerrado.

Fue durante la época de Paco Salazar como presidente del Hipódromo de la Zarzuela y de Álvaro Gutiérrez de la Fuente como director general, cuando Vicente Fernández ofreció a un cliente suyo la posibilidad de realizar un negocio con el estiércol de los caballos.

Esta operación consistía en crear una empresa conjunta que tuviera una planta de biomasa y recogiera el estiércol diario en el Hipódromo.

Dicha planta generaría electricidad quemando el estiércol y el cliente de Fernández obtendría un importante beneficio.

Este negocio fue propuesto en 2022 gracias a su estrecha relación tanto con Paco Salazar, denunciado en el PSOE por acoso sexual, como con Álvaro Gutiérrez de la Fuente.

El hipódromo, centro de negocios

De hecho, asistentes habituales al Hipódromo de la Zarzuela aseguran a este diario que Vicente Fernández es un fijo desde hace años en las fiestas nocturnas que se organizan en esta instalación de la Sepi.

Este hipódromo también ha sido utilizado como centro de negocios por Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE e investigado por el Tribunal Supremo.

Cerdán y Vicente Fernández comparten a Antxon Alonso, accionista mayoritario de la constructora Servinabar, como socio.

En todos los negocios de la trama de la Sepi también participaba Leire Díez, la 'fontanera' del PSOE que era miembro del grupo Hirurok.

Vicente Fernández, Antxon Alonso y Leire Díez compartían este chat, que en vasco significa "los tres" o "los tres juntos", en Threema.

Esta aplicación es utilizada habitualmente por narcotraficantes para sus conversaciones debido a su mayor seguridad frente a WhatsApp.

Otro negocio que Fernández propuso, en connivencia con la Sepi, a sus clientes fue la instalación de placas solares en edificios de Correos.

En este caso, el expresidente de la Sepi, a través de la sociedad Mediaciones Martínez, presentó un proyecto que incluía la constitución de una "sociedad de economía mixta" de la que Correos formaría parte.

Correos, bajo la presidencia de Juan Manuel Serrano, participaría en una sociedad mayoritariamente privada a través de la inversión efectuada por el Fondo Germina.

Esta inversión es dada por la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (Sepides), empresa de la Sepi.

Sus socios en la Sepi

El Fondo Germina es una financiación a compañías españolas para facilitar el emprendimiento y la innovación en proyectos empresariales.

Para ofrecer estos negocios, Vicente Fernández utilizaba a altos cargos de la Sepi con los que colaboraba.

Tal y como publicó EL ESPAÑOL, la responsable de los rescates de la Sepi, María Jesús Garrido, pedía junto a Vicente Fernández un 2% de comisión por facilitar créditos públicos.

Garrido fue despedida en mayo de 2024 tras una purga en la Sepi para prescindir de los directivos que colaboraban con Fernández a cambio de comisiones.

En la primavera de 2024, Belén Gualda, a las órdenes directas de María Jesús Montero, prescindió de al menos cinco directivos vinculados a su expresidente.

Este periódico reveló este miércoles en exclusiva que el Gobierno tapó la trama de corrupción de la Sepi y no denunció en Fiscalía.

La empresa pública llegó a contratar detectives para saber más de las actividades paralelas de sus directivos.