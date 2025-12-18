Guardiola denuncia un "robo de votos" en una oficina de Correos de Badajoz: "Alguien quiere que no tengamos derecho a decidir"

Las claves nuevo Generado con IA El Partido Popular de Extremadura ha denunciado el robo de votos por correo en la oficina de Correos de Fuente de Cantos, Badajoz, y la Guardia Civil investiga el caso. María Guardiola afirma que las papeletas sustraídas afectan a vecinos de Fuente de Cantos, Bienvenida y Calzadilla de los Barros, y denuncia que muchos no han recibido el voto por correo solicitado. El PP señala que hubo intentos de robo en más oficinas de Correos y considera los hechos como parte de una estrategia organizada para dificultar el derecho al voto. La formación popular ha pedido un procedimiento extraordinario para que los afectados puedan volver a votar y exige al Ministerio del Interior que refuerce la investigación.

El Partido Popular de Extremadura ha denunciado un "robo de votos" en la oficina de Correos del municipio de Fuente de Cantos, en Badajoz, de 4.500 habitantes, durante la pasada madrugada. Así lo ha desvelado la candidata María Guardiola en un vídeo compartido en sus redes sociales. La Guardia Civil ya investiga lo ocurrido.

"Están robando nuestra democracia delante de nuestros ojos", ha asegurado, desvelando que las papeletas pertenecen a los vecinos de Fuente de Cantos, de Bienvenida y de Calzadilla de los Barros y se encontraban en una caja fuerte que ha sido sustraída.

"Solo faltan tres días para unas elecciones decisivas y alguien quiere que los extremeños no tengamos derecho a decidir", ha manifestado Guardiola, añadiendo que las papeletas del PP no les han llegado a "muchos" extremeños que han pedido el voto por correo, una supuesta maniobra que ha calificado de "bochornosa" y que su formación ya ha trasladado a la Junta Electoral.

Que no nos roben la democracia.

Este domingo, vota por el futuro de Extremadura.#MásConfianza #MásExtremadura pic.twitter.com/Gp2hxleM5i — María Guardiola (@MGuardiolaM) December 18, 2025

Abel Bautista, secretario general de los populares extremeños, ha añadido que durante la madrugada se han registrado otros intentos para acceder a más oficinas de Correos de la región para presuntamente robar los votos por correo. Ha definido estos episodios como "una estrategia organizada".

"El voto por correo ha sido sustraído. Nos están robando la democracia y este domingo tenemos que responder contundentemente los ciudadanos yendo a participar a las urnas", ha reclamado. "Si un Estado democrático no puede garantizar el derecho al voto de sus ciudadanos, qué clase de Estado y de democracia tenemos".

‼️ El voto por correo ha sido sustraído



Nos están robando la democracia y el próximo domingo tenemos que responder contundentemente los ciudadanos yendo a participar a las urnas. pic.twitter.com/U7qYfTnYY3 — Partido Popular de Extremadura (@ppextremadura) December 18, 2025

Fuentes del PP extremeño han indicado que los investigadores tratan de descifrar el número de votantes afectados por el hurto. Los electores que ya habían depositado su voto a través del correo no pueden acudir a las urnas el próximo domingo. La formación de Guardiola ha solicitado un procedimiento extraordinario para que los ciudadanos afectados puedan volver a ejercer su derecho.

Los populares han detallado que los ladrones también entraron en las oficinas de Correos de Torremejía y Santa Amalia, en Badajoz. En ambos casos forzaron la caja fuerte pero no se llevaron nada porque no había ningún voto guardado. Miguel Tellado, secretario general del PP, ha exigido al Ministerio del Interior que despliegue "todos los medios necesarios" para investigar lo ocurrido.

"Esto pone de manifiesto que hay alguien de manera organizada, probablemente más de una, dos, tres y cuatro personas, que de una manera coordinada durante la noche han entrado en las oficinas de Correos con un único objetivo, que es llevarse el voto por correo de los extremeños que estaba en esas oficinas", ha asegurado Bautista.

María Guardiola ha insisto en que "alguien está dinamitando los cimientos de nuestra libertad; nos quieren silenciar; quieren elegir por nosotros; quieren robarnos nuestro futuro". No obstante, ha asegurado que no va a quedarse "callada mientras pisotean los derechos del pueblo extremeño": "No lo vamos a permitir. ¡Basta ya!".

Tras ello, la presidenta autonómica ha señalado que el 21-D los extremeños tienen la respuesta en sus manos. "Este domingo somos nosotros quienes decidimos", y por ello les ha pedido que voten "masivamente, que las urnas se llenen de dignidad" y que su voz sea "tan atronadora que nadie pueda silenciarla".