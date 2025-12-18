Gallardo: "Le propongo un pacto a Guardiola. Si me declaran culpable, dimito. Si me declaran inocente, que se vaya ella"

Sus propuestas incluyen recuperar la sanidad y educación públicas, impulsar viviendas asequibles para jóvenes y garantizar ayudas a la dependencia con igualdad entre residencias públicas y privadas.

Defiende la gestión del PSOE en igualdad y lucha contra la corrupción, exigiendo explicaciones sobre el conductor de Guardiola condenado por maltrato y acusando al PP de proteger a personas condenadas.

Gallardo critica el gobierno de PP y Vox en Extremadura, señalando recortes en servicios públicos y falta de inversión en proyectos industriales y energéticos como la central de Almaraz.

Miguel Ángel Gallardo, candidato del PSOE en Extremadura, propone un pacto a María Guardiola: si es declarado culpable dimitirá, pero si es inocente pide que ella renuncie por denuncia falsa.

Miguel Ángel Gallardo (Villanueva de la Serena, 1974) es el secretario general del PSOE de Extremadura, es el candidato a la presidencia de la Junta en las elecciones del 21 de diciembre de 2025, y está procesado por tres delitos. Escribir esa frase completa, con sus tres elementos, es una novedad en democracia. "Y ni en esas circunstancias Guardiola ha querido un debate cara a cara", lamenta el político pacense.

Es decir, que él mismo sabe que juega en desventaja, aunque no deja pasar una mención al juicio por prevaricación administrativa, nombramiento ilegal y tráfico de influencias que afronta por, presuntamente, enchufar al hermano de Pedro Sánchez sin subrayar lo de presunto.

"Todo es inventado", insiste, "y como en un Estado de derecho serán los demás los que tengan que demostrar mi culpabilidad y eso no es posible, yo estoy tranquilo".

Por eso mismo, o porque está en una campaña en la que los sondeos le auguran el mayor desplome de la historia del PSOE y de perdidos, al río, se permite lanzar un desafío algo falaz. "Si salgo culpable, me voy; pero si salgo inocente, se va Guardiola, por haber mentido con una denuncia falsa".

Claro, él no arriesga: cualquier pena de uno solo de esos delitos conllevaría su inhabilitación para cargo público. Y la presidenta no aspira sólo a la reelección, sino a la mayoría absoluta. Es decir, que María Guardiola lo arriesgaría todo...

Si Gallardo logra que el PP no obtenga mayoría absoluta en estas elecciones, ¿se habrá cumplido el objetivo o sólo un objetivo?

Gallardo se presenta a estas elecciones como se ha presentado siempre a todas. Saliendo a ganar y a trasladarle a los extremeños y extremeñas un proyecto diferente al fracaso de estos dos años y medio de PP y Vox.

No olvidemos que en 2023 el PSOE ganó las elecciones y Guardiola pactó con Vox para un Gobierno que, por un lado, ha fracasado y que, por otro, ha traído recortes en los servicios esenciales, como la sanidad, la educación, la dependencia o las oportunidades para los jóvenes.

Ella, a eso responde que su Gobierno tiene los mejores datos de desempleo, las mejores tasas de ocupación, que los jóvenes ya no se van de la región...

Porque Guardiola vive en un decorado que nada tiene que ver con la realidad. España es la locomotora económica de Europa, pero Extremadura no está creciendo al mismo ritmo. Mientras en España se han creado un millón de empleos, en Extremadura solo 2.500.

No estamos convergiendo nuestro propio país, con el resto de Comunidades Autónomas, nos estamos alejando. Lejos del triunfalismo de Guardiola, hay una Extremadura real, en la que los jóvenes sí se marchan, en la que ha decrecido la población. Son datos objetivos, lo pueden ver en el INE.

Déme ejemplos.

Guillermo Fernández Vara dejó grandes proyectos de industrialización, aprovechando la nueva economía donde el territorio, el sol y el agua son el nuevo petróleo del siglo XXI. Todos se han paralizado para estar en confrontación permanente con el Gobierno de España.

Ya que me habla usted de energía, debo preguntarle por Almaraz. Me decía la presidenta Guardiola ayer que los Presupuestos que ustedes no votaron incluían ayudas fiscales a las eléctricas para facilitar el mantenimiento de la central.Yo le he escuchado a usted decir que Almaraz no se cierra, pero al Gobierno de España decir que sí.

El Gobierno de España no ha dicho nunca que sí. Pero en cualquier caso, mire, con respecto a este tema tengo que decir primero que Guardiola empezó la Legislatura con una mentira, que nunca pactaría con Vox. Y la ha cerrado con otra mentira, que si no había Presupuestos, habría elecciones.

Realmente, ella no quiso negociar los Presupuestos, porque antes del debate convocó las elecciones, porque se lo mandató Feijóo desde Madrid. Han utilizado a Extremadura como un conejillo de indias, como un laboratorio para apuntalar el liderazgo de Feijóo.

Yo le hablaba de Almaraz...

...a eso voy. El mayor bulo político en esta tierra es la central nuclear. Nosotros hemos mantenido una posición en la que seguimos: nosotros apostábamos por una prórroga de Almaraz en tanto no hubiera una alternativa. Y esa alternativa se ha metido en un cajón para poder confrontar con el Gobierno de España. No se han hecho las inversiones necesarias para que se pueda construir la factoría.

Y a cambio, ¿qué es lo que ha hecho? Pues perdonar a las eléctricas 85 millones de euros, en ese Presupuesto que decía querer aprobar para 2026, y en 2027. No solamente he engañado a los extremeños, sino que además le quería ahorrar impuestos a las eléctricas, que son las que mayor beneficio tienen cada año en nuestro país.

Pero ahora, ¿en qué posición estamos? ¿Almaraz sigue o se cierra? ¿Y gracias o por culpa de quién?

Nosotros siempre hemos dicho que 'sí' a Almaraz, por el empleo que genera, mientras no haya una alternativa. Y que, para ello, las empresas eléctricas tenían que pedir una prórroga al Gobierno de España. ¡Lo pidieron el penúltimo día! Así que ahora estamos donde nosotros decíamos: que el Gobierno de España iba a autorizar la prórroga, pero que es necesario el informe del Consejo de Seguridad Nuclear.

No se puede decir que se va a prorrogar una instalación de carácter peligroso como si fuera un quiosco de chucherías. Yo estoy convencido que el informe del CSN será positivo, porque las condiciones de la central son seguras. Pero lo digo hoy, y quedará escrito, que habrá prórroga. Porque el Gobierno nunca se negó a ello, las que se negaban hasta el final eran las eléctricas, para intentar lograr beneficios fiscales.

¿Me dice usted que Guardiola ha dejado de hacer inversiones adrede para no tener una alternativa energética y forzar la polémica nuclear?

¡Absolutamente! Se ha perdido el interés. Había que hacer una canalización de agua desde la parcela de la gigafactoría hasta el embalse de Valdecañas. Y otras infraestructuras, que tenía la Junta de Extremadura ya para licitar, que se han paralizado porque se necesitaba un motivo para confrontar por Almaraz.

Pero en cualquier caso, ya le anticipo que en los próximos días se va a cerrar la compra definitiva de las parcelas para la Gigafactoría por parte de Envision.

Me decía usted, al inicio, que se presenta con un proyecto diferente. Dígame tres motivos para votarle: 'El día que gobierne el PSOE de Gallardo vamos a hacer esto, esto y esto'.

Uno, que la Sanidad recupere su carácter plenamente público y no se convierta en un negocio, como está impulsando Guardiola. Han crecido un 50% las derivaciones a la privada. Es decir, estamos convirtiendo los pacientes en clientes, siguiendo la política de Ayuso. Es decir, la de aumentar las listas de espera para beneficiar el negocio, en este caso de Quirón.

Dos, que la Educación vuelva a ser plenamente pública. En estos dos años y medio, se ha paralizado la extensión de la educación de 0 a 3 años a cambio de cheques a los padres para llevar a los bebés a guarderías privadas. Lo mismo con las clases de inglés. Y además, evitaremos que ocurra lo que pasó este inicio del curso, en el que 7.000 niños se quedaron sin clases durante diez días por falta de transporte escolar.

¿El tercero?

Otro motivo esencial para votar PSOE es construir viviendas en un proyecto real, un gran pacto para que los jóvenes y las familias tengan oportunidades en una región que, curiosamente, baja en población pero ha subido la vivienda porcentualmente más que en cualquier otra Comunidad Autónoma.

Pero aún le podría dar un cuarto motivo, la dependencia. Que la generación generosa, que nos dio la libertad, no siga teniendo más o menos ayudas en función de si va a una residencia pública o a una privada.

Vamos ahora a hacer como que las encuestas tienen razón, que es posible, porque todas coinciden. Si el PP se queda a un o dos escaños de la absoluta, ¿está usted dispuesto a abstenerse pactando esos cuatro puntos con Guardiola para facilitar su investidura y, así, evitar que dependa de Vox?

Guardiola convocó para sacar mayoría absoluta. Así que si no la saca, ha fracasado. Esto de los cordones sanitarios podría servir hace dos años y medio, pero ya no. Guardiola no sólo ha gobernado con Vox, es que cuando Vox salió de su Gobierno fue por su voluntad, no porque ella los echara.

Eso sí, las políticas de Vox se quedaron, porque son exactamente lo mismo. Son el dúo Pimpinela, que parecen estar todo el día enfadados pero que, en realidad, piensan idéntico. Así que nosotros no podemos gobernar con alguien que tiene un proyecto antagónico al nuestro.

¿Cree usted que...?

Mire, hay dos caminos. Y con esto, le doy una pista. Se tiene que elegir entre que gobiernen las derechas o que gobierne la izquierda. Sólo hay dos caminos. O un gobierno liderado por Guardiola o un Gobierno liderado por Miguel Ángel Gallardo con las fuerzas de izquierda.

¿No cree usted que la situación del PSOE ahora mismo, con Cerdán, Ábalos, Leire y demás... puede lastrar sus resultados este domingo?

Mire, lo que vayan a decidir los ciudadanos lo veremos el día 21. Ésa es la única encuesta que voy a valorar. Pero en todo caso, ningún partido es impermeable a la corrupción, porque son parte de la sociedad. Pueden surgir casos. Lo importante es la respuesta ante esos casos. Y en el PSOE, cuando surgen no se amparan y se echa directamente a los protagonistas. Hoy, hoy ninguno de los implicados sigue en el PSOE.

¿Y los casos de abusos o de acoso sexual?

El PSOE es el partido de la igualdad, el del feminismo. Gracias al PSOE, en este país se han impulsado todas esas políticas. Siempre. El PP, por ejemplo, recurrió el derecho de las mujeres a ser madres o no, es decir, la ley del aborto. No nos pueden dar lecciones quienes no sólo no han creído nunca en la igualdad, sino que han protegido y amparado casos, mientras que nosotros hemos tenido tolerancia cero.

Si se han hecho públicos temas de acoso y de abuso en el PSOE en estas semanas es consecuencia de que las mujeres del partido han dicho 'basta' y de que, además, tienen canales de comunicación anónimos para denunciar. Y yo le digo una cosa como militante socialista: siempre al lado de las víctimas, siempre.

Son tan anónimos esos canales que durante cinco meses el 'caso Salazar' se perdió en esos canales.

Se han podido hacer las cosas mejor, indiscutiblemente. Pero lo importante es que se haga.

Y en la corrupción, le podría decir lo mismo. Porque el expediente de expulsión de José Luis Ábalos se guardó en el cajón de Santos Cerdán durante 16 meses hasta que el informe de la UCO lo hizo dimitir.

Mire, en el caso de Cerdán nos enteramos un jueves y el viernes ya estaba fuera del partido. Pero le insisto, sobre corrupción e igualdad, firmeza total.

Es más, en Extremadura acabamos de tener conocimiento, por un medio de comunicación, de que el conductor de Guardiola está condenado por maltrato. ¡Condenado! Yo le pido a Guardiola que diga si es cierto o no que su primo, que es el conductor, por cierto, está condenado por maltrato. Y en ese caso, por qué lo ha protegido y amparado.

El PSOE ha merecido y recibido el voto femenino de manera mayoritaria, ¿confía en poder mantenerlo en esta, en esta situación?

Yo confío en mantenerlo, porque si alguien ha mantenido siempre los valores del PSOE han sido las mujeres. Y los casos que están saliendo de abuso, de acoso, de babosos... no son exclusivos de un partido político. Ojalá hubiera canales de denuncia en otros partidos. Desde el PSOE vamos a luchar contra todos los casos, los de dentro y también los que puedan surgir fuera.

¿Me está diciendo que en otros partidos también hay casos de acoso y que se tapan?

Estoy convencido. Se protegen y se amparan. Y un ejemplo clarísimo es el del alcalde de Malpartida de Cáceres. Un condenado por maltrato, al que el PP esperó a para que montara un partido independiente. Y curiosamente, una de las concejalas de ese alcalde también es diputada en el Grupo Popular de Guardiola.

Estoy convencido de que a todos nos asquean los abusos o los acosos. También a Guardiola, o al menos lo espero. Y por eso me sorprende su silencio atronador desde este miércoles por la mañana con el caso de su primo conductor y supuestamente incluido en el sistema VioGen por una condena de violencia de género.

¿Por qué cree usted que María Guardiola ha evitado un cara a cara con usted...?

A lo mejor es que en televisión se iba a sentir incómoda... pero le he pedido que lo hagamos en cualquier otro medio. Lo he pedido en Onda Cero, en COPE Extremadura, y lo pido hoy en EL ESPAÑOL. ¡Hasta el viernes hay tiempo!

Ahora, viendo lo que está ocurriendo con el viaje a Japón el pasado mayo, en el que acabamos de saber que estaba su pareja y no nos dicen quién lo pagó... o después de ver el caso de su primo, el conductor... pues uno entiende por qué no ha querido debatir. Pero pulsar el botón rojo de unas elecciones para luego esconderse, sinceramente, es digno para no votar a esa persona.

...le decía que para un cara a cara para ella podría ser fácil. Caray, el candidato del PSOE es una persona que está procesada. Podría solventar cualquier ataque diciendo 'señor Gallardo, que va usted al banquillo en un mes...

¡Pues claro! Pero fíjese, como he dicho siempre, esto es una gran mentira. Es una denuncia falsa, fabricada por la extrema derecha, donde están Vox y el PP, curiosamente, y donde no hay acusación de la Fiscalía, porque no ve ningún tipo de delito. Pero en esas condiciones tampoco quiere debatir. ¿Cómo es posible?

Pues mire, yo doy la cara. ¿Sabe por qué? Porque yo no he hecho nada, y por eso no sólo puedo defender mi posición, sino que quiero defender el proyecto político que tengo para Extremadura. Me gustaría que también lo tuviera quien aspira a seguir gobernando la Junta de Extremadura y pudiéramos confrontar nuestros proyectos, porque eso en democracia debiera ser obligatorio.

¿Cree usted que su condición de procesado le puede afectar el domingo? Porque además es en el caso del hermano de Pedro Sánchez, que hoy no es el presidente más popular de la democracia.

Yo estoy trabajando por y para los extremeños, y yo confío en que sabrán discernir entre lo que proponemos y lo que es una mentira inflada de forma artificial, con la instrumentalización más burda y lamentable de la Justicia.

Será falsa, pero la Audiencia le ha llevado hasta la vista oral... a lo mejor usted ya no se fía y preferirá que le juzgue el TSJ una vez que sea usted diputado.

¡En absoluto! Quiero que sea la Audiencia. Me gustaría que fuera audiencia, si por ahí va usted. ¿Pero que más me da? Me da exactamente lo mismo. Pero mire, yo le doy una nueva entrevista para hablar de este tema, y de todos los que quiera después. Pero ahora prefiero hablar de los problemas de los extremeños, que son muchos, y que Guardiola ni los quiere afrontar ni resolver, porque simple y sencillamente no sabe.

Le comprendo, pero yo tenía que hacerle estas preguntas sobre el caso.

Y yo no las he rehuido.

Y yo se lo agradezco.

Pero sí que quiero destacar que, independientemente de que haya llegado a juicio, uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Tienen que demostrar mi culpabilidad. Yo no tengo que demostrar mi inocencia.

Aquellos que dicen creer en el Estado de derecho deberían entender esto. Porque a Guardiola la veo decir muchas cosas sobre mí sin esperar siquiera al juicio. Tiene mucha prisa por que no se conozca la verdad. Y si ella piensa que realmente soy culpable, hagamos un trato. Que se marche aquél que miente.

Explíqueme eso.

Que le ofrezco un pacto. Si yo soy declarado culpable, dimito. Y si soy declarado inocente, será ella la que se tenga que ir por haber mentido a los extremeños. Una denuncia falsa.

Me lo pone usted difícil para que acepte el debate en EL ESPAÑOL.

[Risas] Seguro que no, porque sabe que es una denuncia falsa.

La última, señor Gallardo. Un histórico extremeño como Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que se ha enfrentado duramente con Sánchez en los últimos años, se ha volcado en esta campaña con usted. ¿Cómo valora este apoyo?

Rodríguez Ibarra es mi padre político, la persona con la que yo he tenido más afinidad en la forma de entender la defensa de Extremadura. Él siempre alzó la voz para que no ocurrieran cosas, precisamente, como las que están ocurriendo ahora, como que hayamos perdido nuestra propia voz en favor del interés partidista de Feijóo.

Fueron muchos los cristales que rompió Juan Carlos para que esta tierra no sólo fuera escuchada, sino respetada. Y le agradezco muy especialmente su implicación. Él siempre lo ha dicho, que entró en política para luchar contra las injusticias. Él sabe que lo que está ocurriendo conmigo es una tremenda injusticia. Y así lo ha dicho.