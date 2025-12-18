Sánchez asegura que no siguió la comparecencia de Cerdán y acusa a "la derecha política y mediática" de "blanquear a Vox"

En Bruselas, Sánchez pidió a los líderes europeos avanzar en la ayuda a Ucrania y la ratificación del acuerdo comercial con Mercosur.

Sánchez acusó a la derecha política y mediática de blanquear a Vox y negó que el crecimiento de la ultraderecha se deba a la acción del Gobierno.

El presidente defendió que el PSOE ha actuado con contundencia en el caso de Cerdán, quien lanzó críticas y amenazas veladas al partido tras su salida de prisión.

Pedro Sánchez aseguró no haber seguido la comparecencia de Santos Cerdán en el Senado, alegando que estaba viajando a Bruselas para el Consejo Europeo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado este jueves visiblemente incómodo y ha puesto rápidamente fin a su comparecencia en Bruselas cuando se le ha preguntado por la comparecencia en el Senado de su ex secretario general, Santos Cerdán, que tras pasar cinco meses en la cárcel acusado de corrupción lanzó amenazas veladas al PSOE.

Sánchez asegura que no siguió al detalle la comparecencia de Cerdán porque estaba viajando a la capital belga para participar en el Consejo Europeo de este jueves y se ha limitado a señalar que el PSOE ha actuado "con total contundencia en este caso".

El presidente del Gobierno ha aprovechado además su presencia institucional en Bruselas para arremeter contra la "derecha política y mediática", a la que acusa de "blanquear a Vox". Y ha defendido la continuidad en el Gobierno de Sumar, pese a las últimas críticas de Yolanda Díaz, para seguir aplicando su "hoja de ruta de avances" en materia social.

Tras las críticas de Cerdán al senador socialista Alfonso Gil y su lamento por haber sido abandonado por su partido ("mejor solo que mal acompañado", espetó en el Senado), ¿teme lo que el ex secretario general tenga que decir sobre su etapa en el PSOE?, le han preguntado al presidente del Gobierno.

"Yo por razones evidentes, porque estaba viajando a Bruselas, no tuve ocasión de poder seguir esa comparecencia, por tanto no sé en qué contexto y en qué coyuntura dijo efectivamente esas palabras Santos Cerdán", ha contestado Sánchez.

"Yo lo que le puedo garantizar es que el Partido Socialista ha actuado con total contundencia en este caso, como en otros que nos han afectado desgraciadamente. Y me gustaría que otros partidos políticos hicieran lo propio", ha concluido antes de marcharse precipitadamente a la reunión.

Antes le habían interrogado sobre las críticas de Sumar, que le acusa de estar dando alas a Vox por no dar una respuesta contundente a los últimos casos de corrupción y acoso sexual en el PSOE.

"Pese a las discrepancias, porque somos organizaciones políticas con una cultura diferente, yo creo que hay muchas cosas que nos unen, al Partido Socialista y a Sumar. La principal de ellas, la hoja de ruta de avances que estamos implementando en estos siete años de Gobierno, y lo que nos queda por hacer hasta el año 2027", sostiene Sánchez.

A partir de ahí, el presidente del Gobierno ha negado tener ninguna responsabilidad en el crecimiento de Vox y ha culpado al "blanqueamiento que está haciendo la derecha desde hace 7 años a la ultraderecha".

"Y no solamente me estoy refiriendo a la derecha política, me estoy refiriendo también a la derecha mediática, a la opinadora", ha subrayado.

"Porque yo recuerdo haber escuchado a esa derecha decir: hombre, si ustedes pactan con Unidas Podemos, que tiene al Partido Comunista adentro, nosotros podremos pactar con la ultraderecha", sostiene Sánchez.

Pero a su juicio este paralelismo no es defendible porque en términos históricos el Partido Comunista contribuyó al "proceso de democratización" tras la muerte de Franco. "Y eso nada tiene que ver con las raíces históricas de la ultraderecha en nuestro país, que claramente es nostálgica de ese franquismo, de esa dictadura", ha alegado.

El presidente del Gobierno asegura además que el PP no solo ha asumido el contenido de las políticas de Vox sino también "la forma de hacer política".

"Hoy no tenemos una oposición política. Tenemos una oposición absolutamente destructiva que vota en contra de políticas que son beneficiosas no solamente para sus ciudadanos, sino también para sus propias administraciones", ha señalado.

Por todo ello, Sánchez considera que el crecimiento de Vox "nada tiene que ver con la acción del Gobierno de España, tiene todo que ver con el blanqueamiento que la derecha política y mediática está haciendo de Vox".

Ucrania y Mercosur

Al margen de las cuestiones de política nacional, el presidente del Gobierno ha llamado a los líderes europeos a "tomar decisiones" en los temas más acuciantes de la agenda europea, la ayuda financiera a Ucrania y la firma del acuerdo comercial con Mercosur.

Sánchez ha revelado que no ha hablado con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni (que tiene en sus manos el voto decisivo que decantará si el pacto con Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay se ratifica o no), pero aún así sostiene que está haciendo "todos los esfuerzos" para que llegue a buen puerto.

"Sería muy frustrante que Europa no lograra un acuerdo con el Mercosur una vez ya hemos logrado aprobar en el Parlamento Europeo esas cláusulas de salvaguarda para el sector primario europeo y que tenemos todo preparado. También la presidencia de Mercosur y el Gobierno de Brasil lo tiene todo preparado para que se pueda ratificar", ha indicado Sánchez.