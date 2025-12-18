Cerdán evidencia que comparte estrategia legal con Ábalos, Koldo y Leire Díez y lanza en el Senado una amenaza al PSOE

Lanzó indirectas al PSOE, insinuando que posee información comprometedora, mientras la dirección del partido ha intentado distanciarse de él.

Durante la comisión, Cerdán guardó silencio sobre asuntos clave, como los vínculos con Koldo García y Ábalos, y sugirió que los audios presentados en su contra han sido manipulados con Inteligencia Artificial.

Cerdán defendió públicamente a Leire Díez ante los ataques de una senadora de UPN y evitó responder sobre su relación con la presunta trama de la SEPI.

La declaración del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ante la comisión de investigación en el Senado evidencia que comparte una estrategia legal común con Leire Díez, Koldo García y José Luis Ábalos.

Fuentes del caso reconocen que las defensas de los tres imputados están en interlocución y eso se demostró en la intervención de Cerdán este martes, en la Cámara Alta.

Cerdán llegó a tener un rifirrafe con la senadora de UPN María Caballero: salió en defensa de Leire Díez para que no se refiriera a ella como "fontanera".

"La señora Leire Díez se merece que le tengan respeto y le llamen por su nombre y no la fontanera", aseveró Cerdán.

A lo que la diputada foralista defendió que "ya no me sale decir periodista de investigación, con lo que estamos conociendo".

Cerdán no se quedó ahí y prosiguió defendiendo a Leire Díez, terciando que "tiene un nombre" y que a él tampoco le "sale decirle senadora a usted y le llamo senadora".

El exsecretario de Organización del PSOE declinó responder a otras preguntas sobre la relación entre Leire Díez y la presunta trama de la SEPI durante la presidencia de Vicente Fernández con el presunto cobro de mordidas.

Su defensa de Leire Díez contrasta con la actitud de la dirección de Ferraz, que ha llegado a calificarla como "friki" o asegurar que "se desdice" todo el día.

Existe una clara sintonía entre Cerdán y Leire Díez. El abogado del político navarro, Jacobo Teijelo, es la misma persona que acompañaba a la llamada "fontanera" a buscar datos comprometedores sobre Antonio Balas, el teniente coronel de la Guardia Civil.

Teijelo estuvo acompañando en todo momento a Cerdán. No dudó en aprovechar un receso para acercarse a él y le acompañó tanto a la entrada como a la salida.

Silencios que hablan

En una comisión de investigación, los silencios son elocuentes. Cerdán calló cada vez que le mencionaron a Koldo García y a José Luis Ábalos.

No desmintió los testimonios de ambos, que han asegurado que Pedro Sánchez y Arnaldo Otegi se reunieron de forma clandestina en un caserío del País Vasco, tal y como informó EL ESPAÑOL.

No respondió tampoco sobre los inicios de su relación con Koldo García ni sobre el "clan del Peugeot".

Y en línea con lo que defiende Ábalos, aseguró que los audios que la UCO presenta contra él han sido manipulados por Inteligencia Artificial.

En cambio, fueron comentadas sus indirectas al PSOE. "Está claro que estoy solo, que todo el mundo me ha dado la espalda", admitió Cerdán, que llegó a afirmar: "Mejor solo que mal acompañado".

Aunque la indirecta más tensa fue con el senador del PSOE, Alfonso Gil, que declinaba hacer preguntas y optaba por hacer a su excompañero "un reproche ético a juzgar por lo que hemos conocido".

El senador vasco admitía que era un día "difícil" porque son "viejos conocidos". Ambos se conocen desde cuando uno era secretario de Organización del PSOE navarro (PSN) y otro del PSOE vasco (PSE).

A Cerdán no le gustó su intervención: "Abran los ojos y piense si usted está en condiciones de hacerme un reproche ético". No dijo más. Pero quedó en el aire la idea de que tiene información sobre posibles trapos sucios del senador.

Gil es el marido de Idoia Mendía que entre 2020 y 2024 fue vicelehendakari del Gobierno vasco y secretaria general del PSE entre 2014 y 2021. De aquellos años queda para el recuerdo su polémico brindis con Arnaldo Otegi la llegada del año 2019.

A la salida de la comisión, Alfonso Gil restaba importancia a las insinuaciones de Cerdán y defendía su "presunción de inocencia".

La indulgencia mostrada por el senador contrasta con el mensaje de contundencia que trató de trasladar Ferraz. Fuentes próximas a la dirección del partido presumen de haber "tomado distancia" con Cerdán y de haber sido firmes con él "desde el primer momento".

En otros asuntos, Cerdán sí cerró filas con Ferraz. Incluso no faltó un capote al negar "rotundamente" que exista algún tipo de financiación ilegal. Algo que extendía, claro está, a toda su etapa como secretario de Organización y de adjunto de Ábalos.

También dijo que, aunque "nunca" controló el dinero de las primarias de 2017, "el dinero salía de los afiliados y afiliadas", y no de los prostíbulos del suegro del hoy presidente del Gobierno.

Con todo, la intervención de Cerdán en la comisión de investigación del Senado envía un mensaje claro al PSOE. Han sido muchos años en puestos de responsabilidad del partido y conoce las cañerías de la organización.