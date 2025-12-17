Santos Cerdán, quien era número tres del PSOE hasta hace medio año y que salió de prisión provisional el mes pasado, acudirá este miércoles a comparecer en la comisión Koldo del Senado, donde puede aprovechar para declarar, como ha venido diciendo que algún día hará, pero también puede acogerse a su derecho a no contestar al estar investigado judicialmente.



En cualquier caso, Cerdán tendrá que presentarse a las 10:00 horas en la sala Clara Campoamor del Senado, y escuchar las preguntas que le harán varios interrogadores ya que al menos los representantes de PP, Vox y UPN suelen agotar sus tiempos, aunque no haya respuestas.



La comparecencia de Cerdán será la número 98 en esta comisión de investigación parlamentaria y la segunda suya, pues ya compareció en ella hace casi 20 meses, el 30 de abril del año pasado.



Aquel día negó tener alguna responsabilidad jurídica en la presunta trama de corrupción, aseguró que Koldo García nunca fue su pupilo y aventuró que el exministro José Luis Ábalos podría pedir el reingreso en el PSOE si no llegaba a ser procesado.

Más de un año después, en junio de este 2025, Santos Cerdán pasó a ser investigado, dimitió como diputado y como secretario de Organización del PSOE e ingresó en prisión preventiva.



Permaneció en Soto del Real hasta este noviembre, el mismo mes en el que Ábalos y Koldo García ingresaron en esa misma cárcel.