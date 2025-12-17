María Guardiola: "Este domingo, los extremeños votan contra el bloqueo, contra la corrupción y contra la antipolítica"

La candidata del PP subraya que prioriza los intereses de Extremadura sobre pactos nacionales y exige igualdad de trato para todas las comunidades autónomas.

Las elecciones anticipadas en Extremadura de este domingo son las primeras en muchos aspectos. Nunca antes se había disuelto el Parlamento regional a mitad de legislatura. Jamás había ido el PSOE con un cabeza de lista a un pie del banquillo, procesado por graves delitos. Y en un viejo e inexpugnable feudo socialista es novedad en más de 40 años que vaya a ganar seguro el Partido Popular y la única duda sea si, incluso, lo hará con mayoría absoluta.

María Guardiola (Cáceres, 1978) también es especial a su manera. Esquiva con la prensa nacional durante todo su mandato, ha centrado la campaña en ir de calle en calle para "hablar de esta tierra"... a pesar de que la cadena de convocatorias autonómicas que ella abre se discutió en una cumbre de presidentes con el líder nacional, Alberto Núñez Feijóo.

También es del gallego la idea de que "si dos veces no se aprueba el Presupuesto, hay que ir a elecciones". Y como a ella, le ha pasado a Jorge Azcón, en Aragón, que será el siguiente en "el dominó" para hacer caer a Sánchez. Y ni aun así, el PP extremeño ha querido apoyo de otros barones en la campaña.

Según las encuestas, la estrategia parece estar funcionando. El PP toca con los dedos la absoluta el próximo domingo, dicen los sondeos. Y se le adivina a ella, en la sonrisa con la que resuenan sus palabras al otro lado del teléfono, que lo siente muy cerca.

Si no logra la mayoría absoluta este domingo, que le libraría de Vox, ¿habrá cumplido el objetivo?

Bueno, yo aspiro a obtener la confianza mayoritaria de los extremeños este domingo. Nosotros tenemos la sensación del trabajo bien hecho, y nos lo dicen en la calle, en cada rincón de Extremadura que pisamos. Estoy convencida de que se va a reflejar en las urnas, pero no es correcto anticiparnos a los resultados. Ya queda muy poquito, sólo cuatro días.

Cuando escuchemos a los extremeños, podremos hablar de pactos o no pactos. Desde luego, mi socio prioritario son los extremeños. Yo estoy dispuesta siempre a hablar con todo el mundo, siempre que hablemos de lo que le importa a la gente que vive aquí, que pisa el territorio, los agricultores y los ganaderos, las empresas, las oportunidades para los jóvenes, la vivienda.

Dice usted estar dispuesta a 'hablar con todo el mundo'. ¿Incluso dispuesta a pactar con Gallardo?

Bueno, yo lo que hago es escuchar a las urnas, que nos van a decir muchas cosas, y no solo a mí. Las encuestas no sólo están adelantando el número de escaños a cada uno, hablan también de cuál es la preferencia de los extremeños para presidir la Junta de Extremadura.

"Estoy dispuesta a hablar con todo el mundo, pero los candidatos de los demás partidos tendrán que leer bien lo que digan los extremeños el domingo"

Efectivamente, en eso sale usted la primera. Y entre los votantes del PSOE, ni la mitad quieren a Gallardo.

Y la valoración como líder también es alta. Por tanto, creo que son los candidatos del resto de partidos los que tendrán que analizar los resultados y escuchar lo que dicen los extremeños. Y en base a eso, también tendrán que decidir si quieren seguir bloqueando una región que necesita la unión y el empuje de todos para salir del hoyo en el que nos encontramos hace dos años y medio, o si van a seguir en esta situación de bloqueo.

Yo lo que espero es que, a partir del domingo, impere la sensatez, el sentido común, los extremeños decidan cuál es su futuro y podamos seguir trabajando. Desde luego, lo que el próximo domingo vota Extremadura es contra el bloqueo, contra la corrupción y contra la antipolítica. Yo lo tengo muy claro.

Pongamos que se queda un solo escaño, que es lo que dice la última encuesta de EL ESPAÑOL. ¿Aceptaría que Vox entrara en el Gobierno o, en esa circunstancia, les aceptaría simplemente alguna medida concreta?

Se ha demostrado que Vox no quiere estar en los gobiernos. En 2024 se fueron...

...también ha demostrado que cada día pueden cambiar de opinión.

Nosotros vamos a estar siempre en lo que interese a la vida de los extremeños y las extremeñas. Yo no estoy hablando de puestos, ni hablo de sillones. No lo he hecho porque no creo que sea lo que está en juego. Eso sí, siempre estaré dispuesta a hablar de políticas que mejoren la vida de la gente.

Llevamos dos años y medio gobernando, impulsando políticas que se han demostrado que funcionan. Tenemos las cifras de paro más bajas de la historia, el mayor número de ocupados. Ahora, se escucha hablar de Extremadura como una región que ya no va a la cola, sino que empieza a liderar.

¿En qué?

Hemos sido la región que más ha avanzado en competitividad fiscal. Somos una región muy atractiva para el turismo. Hemos recibido un premio de la Asociación de Trabajadores Autónomos por tener el mejor plan en favor de los emprendedores. En definitiva, estamos sentando las bases de una Extremadura de la que los jóvenes no tengan que salir.

Sólo les falta el tren.

Sí, nos faltan las comunicaciones y algo más. Nos falta que no nos cierren Almaraz, por ejemplo.

"Tenemos el paro más bajo de la historia, la ocupación más alta, somos la región que más ha mejorado en competitividad... queremos una Extremadura de la que no salgan sus jóvenes"

Ahí quería yo llegar. Usted defiende mantener Almaraz. Pero, ¿qué puede hacer para evitar su cierre? Pongamos que María Guardiola arrasa y saca 40 escaños. Vale, pero ¿qué fuerza tiene para esto?

Ya hemos empezado a hacer cosas y se nota. Nuestra propuesta, que no se ha podido llevar a efecto porque la pinza de Vox con el PSOE tumbó el Presupuesto de 2026, contemplaba la reducción de los impuestos autonómicos a las eléctricas propietarias de Almaraz, que están absolutamente asfixiadas por una fiscalidad incoherente e injusta.

Un modo de facilitar a las energéticas la reducción fiscal que el Gobierno de España no quiere hacer, ¿no?

Nuestro movimiento tuvo respuesta. Las empresas mandaron una carta al Gobierno solicitando la prórroga. Ahora, la pelota está en el tejado de Sánchez y lo que tiene que hacer, de una vez por todas, es anunciar que la central nuclear de Almaraz, que es una de las más eficientes y seguras del mundo, pueda seguir operando.

Están jugando con el futuro de 4.000 familias extremeñas. Y con la soberanía energética de todo un país. Hablamos de la competitividad no sólo de nuestra región, sino del resto de España.

Si después del 21-D, Vox le impone cruzar alguna línea roja -violencia de género, derechos LGTBI, aborto, inmigración- y el PSOE no quiere facilitarle a usted la investidura, ¿podríamos ir a una repetición electoral?

No creo que eso vaya a ocurrir. Yo realmente confío en que los extremeños van a apostar por la estabilidad, porque hemos demostrado en dos años y medio que otra Extremadura es posible. Que aplicando las políticas sensatas, Extremadura responde y arroja los mejores datos de su historia. El trabajo bien hecho va a tener sus resultados, es lo que realmente yo pulso en la calle.

Vamos, que se ve con la mayoría absoluta. Si no, usted no saca los Presupuestos de 2025... y en diciembre de 2026, estaríamos igual.

Confío en que todo llegue a buen puerto porque los extremeños lo merecemos. Estamos cansados de esperar, cansados de ser una región gobernada desde la desidia y la pereza.

Aquí lo que hay es un equipo de gobierno que tiene muchísimas ganas, muchísima fuerza. Y que vamos a seguir trabajando con toda la ilusión del mundo. El resto de partidos serán los que tengan que dar explicaciones cuando se abran las urnas.

"No habrá repetición electoral, los extremeños apostarán por las políticas sensatas porque estamos cansados de ser una región gobernada desde la desidia y la pereza"

Hay una frase que dice Jorge Azcón, el presidente de Aragón, que él tiene dos objetivos: uno, lo mejor para sus ciudadanos; y dos, acabar con Sánchez cuanto antes. ¿Cree que Extremadura "es la primera pieza de un dominó que hará caer a Sánchez", como dijo este martes Feijóo?

Yo lo que creo es que hablo siempre en clave regional, porque soy la presidenta de todos los extremeños.

Pero yo le tengo que preguntar en clave nacional, entiéndalo.

Es que, lógicamente, necesitamos un Gobierno central que piense también en los que vivimos en regiones como Extremadura, que llevamos años esperando, con unas deudas históricas que alguien tiene que empezar a pagar.

¿A qué se refiere?

Yo lo que quiero es un Gobierno de España que, primero, respete las instituciones y que, segundo, trate a las Comunidades Autónomas con igualdad. En Extremadura, necesitamos que Almaraz no cierre. Necesitamos no sólo el AVE que nos prometieron hace décadas, sino autovías que nos conecten con el este de España. ¡No tenemos ni siquiera la autovía que conecte nuestras dos capitales de provincia!

Que 'no le renta' Sánchez...

Yo creo que a España no le merece la pena Sánchez. Y eso no hace falta que lo diga yo. Lo puede decir cualquier español.

¿Qué fue del proyecto de la gigafactoría de baterías de Navalmoral, del que no se ha vuelto a oír hablar?

Sigue hacia delante, y estamos esperando que dé sus frutos. Cuando llegamos, ni siquiera tenía la reserva de suelo. ¡No tenía ni el contrato!

Ahora, aún estamos pendientes de que el Gobierno de Sánchez construya una subestación eléctrica en Navalmoral de la Mata, que la necesita la empresa para poder empezar a funcionar.

¿Pero no era súper estratégico?

Yo mandé una carta a la ministra... y sigo esperando respuesta. Pero nosotros, a absolutamente todas las empresas que vengan a crear riqueza y empleo en Extremadura, les ponemos alfombra roja.

Oiga, ¿por qué usted no se ha dejado entrevistar prácticamente por los medios nacionales en estos dos años y medio?

Bueno, yo no creo que haya sido así. Lo que estoy es muy centrada en la región. Ésta es una campaña regional, las elecciones son elecciones regionales.

Y lo que no quiero es que se nacionalice una campaña que tiene que hablar de la tierra, que tiene que hablar de los problemas de los extremeños y de las extremeñas, la despoblación, las comunicaciones, nuestros retos de futuro...

"A España no le merece la pena Sánchez: nosotros no tenemos tren, no tenemos una autovía que una las dos capitales, necesitamos mantener Almaraz..."

¿Pero aquí no hay una operación general del PP, un 'rally' electoral autonómico?

No quiero que hablemos de los intereses de los partidos a nivel nacional o de los de otras regiones... que yo respeto muchísimo, pero que ya tienen sus presidentes autonómicos para defenderlos.

Usted llama a las urnas anticipadas "por el bloqueo de Vox". ¿Siente usted, como se dice, que parte de la razón por la que Feijóo no lograra mejor resultado el 23-J fue por la gestión de sus pactos con Vox?

No, yo creo que no. Lo que hubo es un líder del PSOE dispuesto a pactar con partidos que odian a España, con herederos de ETA. Un presidente que no tiene escrúpulos ni límites. Y que su propia supervivencia política la pone por encima del interés general.

Eso es lo que ocurrió. Que hay siete votos que diferenciaron entre tener un Gobierno que era el que habían decidido los españoles a tener otro Gobierno que sólo piensa en el propio Sánchez.

Pues me la deja usted botando, para terminar... cuando le ofrezcan la 'quita de la deuda' y una financiación personalizada para su región, ¿mirará el privilegio de Cataluña, porque eso irá de la mano del 'cupo', o si Extremadura sale ganando a usted le valdrá?

¡Yo siempre miro los intereses de Extremadura! Pero es que los intereses de Extremadura en ningún caso son asumir una deuda que no es nuestra, que no hemos generado nosotros, que obedece a una mala gestión de otros gobiernos y que está supeditada a darle privilegios a algunos para que Sánchez pueda seguir en el sillón de la Moncloa.

No vamos a aceptar eso. Nosotros siempre hemos defendido, y lo vamos a seguir haciendo, la igualdad entre españoles. Y esto, desde luego, quiebra ese principio constitucional.