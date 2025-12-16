La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha asegurado este martes que "las explicaciones se han dado y las medidas se han tomado" en lo referente a los casos de acoso sexual y de presunta corrupción dentro del partido.

"Se ha actuado de manera contundente", ha insistido en una entrevista en Catalunya Radio sobre ambas cuestiones, aunque se ha centrado en las denuncias de acoso contra varios dirigentes socialistas.

En este sentido ha remarcado que la gestión ha sido "implacable e inmediata" aunque ha reconocido los errores cometidos bajo el argumento de que el canal de denuncia del PSOE es "nuevo" y llevaba activado sólo desde el pasado mes de julio.

Pese a ello, Mínguez ha enfatizado en que "las explicaciones se han dado y las medidas se han tomado", como la salida inmediata de Paco Salazar.

"Las medidas se tomaron el primer día y continuaremos avanzando en el feminismo para que sea la manera en la que hay que entender el mundo. En el PSOE no hay espacio para ninguna actuación de machismo o de acoso sexual. Hay que ser implacables", ha añadido.

Por último, la portavoz del PSOE ha dejado claro que el machismo es algo estructural que está en todos los estratos sociales y no sólo en los partidos políticos, a los que ha invitado a poner en marcha un protocolo antiacoso como el del PSOE.