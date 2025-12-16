-
El PSOE califica de "implacable e inmediata" su gestión de los casos de acoso sexual
La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha asegurado este martes que "las explicaciones se han dado y las medidas se han tomado" en lo referente a los casos de acoso sexual y de presunta corrupción dentro del partido.
"Se ha actuado de manera contundente", ha insistido en una entrevista en Catalunya Radio sobre ambas cuestiones, aunque se ha centrado en las denuncias de acoso contra varios dirigentes socialistas.
En este sentido ha remarcado que la gestión ha sido "implacable e inmediata" aunque ha reconocido los errores cometidos bajo el argumento de que el canal de denuncia del PSOE es "nuevo" y llevaba activado sólo desde el pasado mes de julio.
Pese a ello, Mínguez ha enfatizado en que "las explicaciones se han dado y las medidas se han tomado", como la salida inmediata de Paco Salazar.
"Las medidas se tomaron el primer día y continuaremos avanzando en el feminismo para que sea la manera en la que hay que entender el mundo. En el PSOE no hay espacio para ninguna actuación de machismo o de acoso sexual. Hay que ser implacables", ha añadido.
Por último, la portavoz del PSOE ha dejado claro que el machismo es algo estructural que está en todos los estratos sociales y no sólo en los partidos políticos, a los que ha invitado a poner en marcha un protocolo antiacoso como el del PSOE.
Robles visita a las tropas españolas en Líbano en un momento de máxima tensión con Israel
La ministra de Defensa, Margarita Robles, viaja este martes a Líbano para visitar a los militares españoles que participan en la misión de paz de la ONU (FINUL), en un momento de máxima tensión con Israel por sus ataques continuos en el sur del país contra presuntos objetivos del grupo chií Hizbulá.
En este viaje Robles tendrá la oportunidad de conocer de primera mano la situación actual de los cascos azules españoles, un contingente formado por casi 700 hombres y mujeres en su mayor parte pertenecientes a la brigada Guadarrama, al mando del general de brigada Antonio Bernal Martín.
A su llegada a Líbano, la ministra, acompañada del jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Teodoro López Calderón, se trasladará hasta la base Miguel de Cervantes, en Marjayoun.
Allí se ubica la brigada multinacional Este, que integran efectivos de Serbia, El Salvador, Brasil, India, Indonesia y Nepal, junto con los militares españoles, más de 3.500 soldados, liderada por España.
El Constitucional se dispone a mantener la inhabilitación de Junqueras y Turull
El Tribunal Constitucional tiene previsto rechazar a partir del pleno que arranca este martes las peticiones del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y los exconsellers Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull de que se suspendan las penas de inhabilitación a las que han sido condenados.
La corte de garantías ahora sí tiene previsto resolver estas cuestiones una vez que el pasado pleno acordó retirar in extremis las los borradores de los ponentes -el presidente Cándido Conde-Pumpido y los magistrados José María Macías y César Tolosa- coincidentes todos en rechazar la suspensión cautelar que pedían los líderes del procés.
El tribunal pretendía así unificar la respuesta que se de a los cuatro casos, que son idénticos, con el fin de alcanzar la unanimidad en la votación que previsiblemente rechazará acceder a la medida cautelar de suspensión de la pena.
Junqueras, Bassa, Romeva y Turull siguen inhabilitados para ejercer cargo público y solicitaron en sus escritos que esta pena se les suspenda de forma cautelar. Junqueras y Bassa cumplen 13 años de inhabilitación, hasta 2031, y Romeva y Turull 12 años, hasta 2030.
El PP cree que "el castillo sanchista se está viniendo abajo" y que el PSOE "no merece gobernar"
El presidente del PPdeG y titular del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, y el secretario general del PP, Miguel Tellado, han reivindicado este lunes ante militantes, en una cena de Navidad organizada por el PP local coruñés, la gestión de los populares frente a un PSOE que "no merece" gobernar. "El castillo sanchista se está viniendo abajo", ha sentenciado Tellado.
Tellado ha indicado que el PSOE "no merece" gobernar en ningún lugar de España, tampoco en A Coruña, sino que deben "entregarse, pedir perdón y devolver lo robado".
"Seguiremos en la misma línea, trabajando, con responsabilidad, cercanía y vocación de servicio, para responder a lo que esperan los coruñeses", ha expuesto, a su vez, el presidente del PP provincial, Diego Calvo. En la misma línea, su homólogo del PP local, Miguel Lorenzo, ha definido al PP como una "alternativa sólida" en la ciudad herculina.
