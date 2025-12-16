Sumar no se plantea salir del Gobierno pero exige una reunión urgente con Sánchez ante un PSOE "paralizado"

El diputado de IU Enrique Santiago junto a Yolanda Díaz el pasado noviembre en el Congreso. Europa Press

Sumar cambia de estrategia ante los casos de corrupción del PSOE: no abandonarán sus ministerios pero exigen una reunión "inmediata" para que le explique las nuevas detenciones relacionadas con contratación irregular en la SEPI.

Esto supone un cambio en menos de una semana.

Primero, Yolanda Díaz pidió a Pedro Sánchez una remodelación del Gobierno, que el presidente ha descartado y que circunscribirá solo a la salida de la ministra de Educación, Pilar Alegría, para ser candidata en Aragón el 8 de febrero.

Ahora, tras el portazo de Sánchez, cambia de petición y se suma a ERC, que le ha pedido una reunión de urgencia en La Moncloa para analizar el futuro de la legislatura y los casos de corrupción que afectan al Ejecutivo. De hecho, este lunes, el jefe del Ejecutivo confirmó que recibirá a Oriol Junqueras en enero.

En el socio minoritario del Ejecutivo creen que "el PSOE está paralizado". Según el diputado Enrique Santiago, el principal partido del Gobierno está "atrapado en una crisis interna que nos parece inaceptable”.

En unas declaraciones en el pasillo del Congreso, Santiago ha reclamado al socio mayoritario que dé explicaciones y que “recupere cuanto antes la normalidad gubernamental”. "Queremos salvar el Gobierno, no cargar con la crisis del PSOE", ha advertido.

Fuentes del grupo explican que ya se ha solicitado formalmente una reunión urgente con la dirección socialista para “restituir el funcionamiento pleno del Gobierno” y evitar que los escándalos internos del PSOE afecten a la agenda de la coalición.

Las explicaciones de Sánchez en el balance de este lunes en la Moncloa han indignado a todos los socios.

Ione Belarra, de Podemos, ha lamentado que "el balance consista en defenderte de los casos de corrupción y de acoso sexual" y que "haya ignorado la brutal crisis de vivienda del país".

Sobre la crisis de gobernabilidad, Belarra ha asegurado que "no se soluciona ni con declaraciones, ni con reuniones", pese a que en ese momento todavía no conocía la solicitud de Sumar.

El tono de los morados está subiendo y, aunque reiteran que no apoyarán una moción de censura del PP, sí creen que Sánchez debería plantearse dar un paso al lado.

"Cada día que estás en el Gobierno, estás echando este país en manos de PP y Vox", ha insistido Belarra que ha pedido "una izquierda fuerte" en la calle para reconstruir este espacio.

Unas críticas contra el Ejecutivo que este martes han reiterado otros socios como Compromís o la Chunta, integrado este último en Sumar.