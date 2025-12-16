La Sepi despidió a María Jesús Garrido por una simple "falta administrativa" cuando llevaba meses pidiendo comisiones

Garrido modificó su perfil en LinkedIn tras la publicación de la noticia, ajustando las fechas reales de su salida de la entidad pública.

La Sepi no trasladó el caso a la Fiscalía ni investigó posibles delitos penales, limitándose a un expediente administrativo.

Garrido, junto a Vicente Fernández, pedía comisiones del 2% a empresas a cambio de facilitarles acceso a créditos públicos, según documentos y mensajes revisados.

La Sepi despidió a María Jesús Garrido en mayo de 2024 por una "falta administrativa" tras detectar incompatibilidad entre su cargo y actividades externas.

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) despidió en mayo de 2024 a María Jesús Garrido, 'socia' del comisionista Vicente Fernández, por una "falta administrativa" cuando llevaba -al menos- desde 2023 pidiendo mordidas.

EL ESPAÑOL ha podido comprobar que el expediente abierto contra ella vino motivado por una "incompatibilidad" entre su puesto de trabajo y actividades profesionales que venía realizando al margen de la entidad pública.

Esto derivó en "una infracción grave" que llevó a su salida de la entidad pública.

Sin embargo, este periódico ha constatado que la Sepi no llevó el caso a la Fiscalía ni presentó querella alguna.

Fuentes de la Administración Pública explican que en el caso de faltas administrativas no se actúa por la vía legal dado que de ellas no se derivan delitos.

Omite así la Sepi el cobro de comisiones por parte de Garrido en su expediente, pese a que entonces ya había enviado correos y mensajes a clientes de Vicente Fernández y que se había reunido con ellos en el piso de la trama en Diego de León 36 de Madrid.

Ni la empresa pública ni el Ministerio de Hacienda realizaron pesquisa alguna, según el expediente, por si la "incompatibilidad" de Garrido iba acompañada de delitos penales.

Cabe recordar que Vicente Fernández fue presidente de la Sepi entre junio de 2018 y octubre de 2019, ya que tuvo que dimitir por el caso Aznalcollar.

Fue nombrado por María Jesús Montero, ministra de Hacienda, y su puesto fue guardado durante un año y medio por si la Justicia archivaba la causa contra él.

Al no suceder y seguir investigado en mayo de 2021 fichó por la constructora Servinabar, de la que son propietarios Antxon Alonso y Santos Cerdán.

Contrato con comisiones

El despido de Garrido de la Sepi se produjo sólo un mes después de que enviara un contrato a un cliente en representación de Allies & Altera, empresa de la que es administrador único Vicente Fernández.

Según esta documentación en poder de EL ESPAÑOL, Fernández y Garrido pedían unos honorarios de "7.000 euros mensuales más" y una "prima de éxito" de un 2% de la financiación pública y privada obtenida.

Antes de Allies & Altera Vicente Fernández y María Jesús Garrido enviaban sus propuestas a través de Mediaciones Martínez.

Actualmente, esta compañía tiene el nombre de Promociones Ku-ma, domiciliada en la calle Serrano, 76 de Madrid.

Esta dirección es también la sede de una empresa de Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán, y del despacho de abogados GVJ & Associates, que gestiona sociedades también en Suiza.

Los 'socios' aseguraban a sus clientes que recibirían ayuda o inversión del Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva (FAIIP), promovido por el Ministerio de Industria y Turismo.

La gestión de este fondo es delegada a la empresa pública Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (Sepides), dependiente de la Sepi.

La carta de presentación de Garrido eran sus posiciones en la Sepi: subdirectora del fondo de Reestructuración Empresarial y subdirectora de Participadas, así como consejera en varias empresas del grupo.

Modificó su CV

Este diario publicó el lunes que había abandonado la Sepi en diciembre de 2024. Sin embargo, Garrido ha modificado su perfil en LinkedIn a las fechas reales de su despido tras la publicación de EL ESPAÑOL.

Imagen del CV en LinkedIn de María Jesús Garrido hasta el lunes 15 de diciembre.

Se desmonta así la coartada que empleaba con sus clientes, a quienes aseguraba -cuando sospechaban del conflicto de interés- que había pedido una excedencia que entraba en vigor a finales de 2024.

El 'nuevo' CV indica que dejó de ser responsable del Fondo de Reestructuración Empresarial en diciembre de 2022, dos años antes de lo que decía; y subdirectora de Participadas en mayo de 2024, medio año antes de lo que indicaba hasta este lunes.

Hay que recordar que este diario se puso en contacto con María Jesús Garrido quien evitó hacer comentarios respecto a la información que se iba a publicar.

La comisionista revela también que es "socio fundador" de una "consultora estratégica y financiera" de la que no da el nombre y para la que lleva trabajando desde junio de 2024.

Garrido lideró, según su CV, "operaciones de apoyo a compañías como Hesperia, Volotea, Abengoa, Soho Hoteles o Vincci" cuando solicitaron el rescate tras el covid.

Imagen del CV en LinkedIn de María Jesús Garrido desde este lunes 15 de diciembre.

La 'socia' de Vicente Fernández ha eludido este lunes responder -de nuevo- a las preguntas de este diario.

El expresidente de la Sepi fue puesto en libertad el pasado sábado tras haber prestado declaración -y haber negado cualquier hecho ilícito- ante el juez de la Audiencia Nacional, Antonio Piña.

Junto a él compareció Leire Díez, la fontanera del PSOE, y Antxon Alonso, socio de Cerdán, quien también quedaron en libertad.

La pieza sigue secreta en el Juzgado Central de Instrucción nº6 de la Audiencia Nacional. Fernández, Antxon y Leire están investigados por los delitos de organización criminal, malversación de fondos, prevaricación y tráfico de influencias.