Feijóo dice que el 21-D empieza el "efecto dominó" y que habrá moción de censura cuando un socio de Sánchez sea "coherente"

Alberto Núñez Feijóo culminó su campaña electoral con un acto en Zahínos, localidad de Badajoz amenazada por las políticas verdes "hechas desde la moqueta del Gobierno".

El presidente del PP utilizó este pueblo extremeño como plataforma para lanzar un mensaje de cambio nacional vinculado al resultado de las elecciones autonómicas del 21-D. Feijóo auguró que Extremadura iniciará este domingo "el efecto dominó" para que España salga del "pantano de corrupción, machismo y extorsión del sanchismo".

El líder popular trasladó la campaña regional a un escenario nacional, presentando los comicios extremeños como el primer paso de una transformación política "total".

El balance de 2025, según Feijóo, se lo han hecho otros a Sánchez: "La UCO, la UDEF, los tribunales y las compañeras socialistas que se atrevieron a denunciar" los casos de corrupción.

Definió al líder socialista como "un presidente deteriorado" cuyo Ejecutivo no puede presentar Presupuestos, una obligación legal incumplida durante toda la legislatura.

Sin embargo, Feijóo subrayó que "el balance de verdad" llegará el próximo domingo en Extremadura. Para el presidente del PP, ese es el único balance real, mientras que el resto es "hipocresía, machismo y extorsión".

El mensaje resumido fue que las elecciones extremeñas son un referéndum sobre Sánchez, y "una salida propia" por voluntad de la región.

No sin apoyos

En cuanto a la moción de censura, Feijóo fue pragmático pero firme. Reconoció que habrá censura en el Congreso, pero solo si hay "al menos un solo socio de Sánchez que sea coherente entre lo que dice y lo que hace".

El líder popular no quiere presentar una moción que valide comportamientos corruptos mediante una votación fallida.

"No voy a validar ningún comportamiento corrupto amparándome en una votación de una moción de censura", subrayó con énfasis. Aunque la desea "más que nunca", no la presentará sin garantías reales.

Feijóo reconoció que su interés por presentar la moción aumenta cada día. Pero también fue honesto: presentarla ahora sería contraproducente si no hay socios dispuestos a apoyarla. "Si los socios, al menos un grupo, fuese coherente con lo que dice, la moción de censura saldría", afirmó.

Modelo propio

En Zahínos, Feijóo trasladó el foco a Extremadura como región en un "cruce de caminos". Criticó que la región haya "pagado sin recibir" mientras las decisiones se toman a cientos de kilómetros.

Defendió la industria energética extremeña, amenazada por el carbón de encina, argumentando que debe respetarse como ocurre en otras autonomías.

El presidente del PP presentó a María Guardiola como el símbolo del cambio regional. Pidió a los extremeños que votaran "para elegir entre avanzar o bloquearse, entre consolidar el cambio o quedarse atrapada".

Para Feijóo, Guardiola representa la prioridad de Extremadura, mientras que otros candidatos "priorizan que ella no gobierne".

Feijóo concluyó con un llamamiento a no importar el modelo de bloqueo de Sánchez a Extremadura. Acusó al PSOE de intentar avalar los "chanchullos" de Moncloa con un candidato imputado, y a Vox de querer "importar la inestabilidad". El domingo 21 de diciembre, aseguró, Extremadura elegirá su propio futuro.