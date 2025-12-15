Moncloa rescata y pone sueldo de alto cargo al oficial de Ábalos cesado hace un año en plena investigación de las mascarillas

El nuevo puesto que ocupa Alas-Pumariño es de nivel 30, el más alto de la escala funcionarial, con un sueldo anual de entre 70.000 y 90.000 euros.

La auditoría reveló falta de actas de entrega y la desaparición de hasta ocho millones de mascarillas, aunque Transportes aseguró que su salida no estaba relacionada con este hecho.

De las Alas-Pumariño fue cesado durante una investigación sobre la gestión y custodia de mascarillas en la pandemia, siendo responsable de su control interno en el Ministerio.

El Gobierno ha designado a Alejandro de las Alas-Pumariño como gerente del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, un año después de su cese en Transportes.

El Gobierno ha recolocado a Alejandro de las Alas-Pumariño, oficial mayor de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos, en un puesto de libre designación un año después de su cese, en plena investigación sobre la gestión de las mascarillas durante la pandemia.

El nombramiento se ha publicado este lunes en el Boletín Oficial del Estado.

Según el BOE, De las Alas-Pumariño ha sido designado gerente del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), organismo dependiente del Ministerio de la Presidencia y Justicia que dirige Félix Bolaños.

De las Alas-Pumariño fue cesado el pasado 12 de diciembre de 2024 como oficial mayor de Transportes.

Él era el responsable del funcionamiento interno del Ministerio y de la custodia del material sanitario comprado durante la Covid-19.

Entonces José Luis Ábalos era ministro.

El puesto adjudicado ahora a De las Alas-Pumariño es de nivel 30, el más alto de la escala funcionarial, y está reservado a funcionarios del grupo A1, con un sueldo anual que oscila entre los 70.000 y los 90.000 euros.

Cese

La salida de De las Alas-Pumariño se produjo en el contexto de la auditoría encargada por el ministro Óscar Puente tras su llegada a Transportes, con el objetivo de revisar los contratos de emergencia firmados durante la pandemia.

Ese informe alertó de una "falta de control inicial" sobre los lotes de mascarillas.

Pese a ello, desde Transportes se aseguró que su marcha no guardaba relación con esa posible falta de control sobre el material sanitario.

De las Alas-Pumariño era el encargado de hacer los albaranes con las entradas y salidas de las mascarillas.

La auditoría encargada por Puente puso de manifiesto que no existían actas de entrega y que no se habían localizado hasta ocho millones de mascarillas.

En el informe, que incluía una entrevista con De las Alas-Pumariño, el entonces oficial mayor explicó que del primer vuelo con material sanitario que aterrizó en la madrugada del 28 de marzo de 2020 el Ministerio recibió un lote de 10.000 mascarillas.

Según su versión, no existe acta formal de recepción, aunque sí constan datos de su posterior distribución dentro del departamento.

También indicó que llegaron al Ministerio dos palés con unas 25.000 mascarillas, de lo que tampoco hay acta de recepción.

Cabe recordar que, según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE), es labor de la Oficialía Mayor "la gestión del régimen interior, incluida la gestión de la seguridad, y de los servicios generales de los órganos centrales y periféricos del Departamento, que no estén atribuidos a otros órganos del Ministerio".