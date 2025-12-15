Último sondeo de Extremadura: Guardiola sigue al alza y el PSOE a la baja, pero sólo un gran final le daría la mayoría absoluta

Más de un tercio de los extremeños prefiere a Guardiola como presidenta, y el PP capta un 10% de los votos que fueron al PSOE en 2023.

Vox mejoraría su representación, pasando de 5 a entre 8 y 9 diputados, mientras que los partidos regionalistas no alcanzarían el 5% necesario para entrar en el Parlamento.

El PSOE, liderado por Miguel Ángel Gallardo, sufriría un fuerte retroceso, con entre 19 y 21 escaños y solo el 28,5% de los votos.

El PP de María Guardiola lograría entre 30 y 32 escaños en Extremadura, quedándose cerca de la mayoría absoluta de 33 diputados.

El PP de María Guardiola obtendrá entre 30 y 32 escaños (43,9% del voto) en las elecciones autonómicas de Extremadura del próximo domingo. La candidata popular, que sigue al alza en esta campaña, se podría quedar a un solo diputado de la mayoría absoluta, cifrada en 33 asientos en el Parlamento extremeño.

Por su parte, el PSOE liderado por Miguel Ángel Gallardo no frena su desplome y se quedaría entre los 19 y los 21 escaños, con sólo el 28,5% de los votos.

El último sondeo previo a las urnas, elaborado por SocioMétrica para EL ESPAÑOL, indica que el PP superará a los socialistas en más de 15 puntos.

En las últimas elecciones -celebradas en el mes de mayo de 2023- el PSOE se mantuvo 1,1 puntos porcentuales por delante (39,9% frente a 38,8%), a pesar de que ambos partidos empataron a 28 representantes.

Es decir que, según la encuesta, los socialistas retroceden en más de 11 puntos de apoyo mientras que Guardiola lleva al PP a avanzar más de cinco puntos.

La clave Almaraz

Por provincias, la victoria del PP será mayor en Cáceres (45,2%) que en Badajoz (43,1%).

Quizá la explicación esté en Almaraz, el municipio que aloja la central nuclear que va primera en el programa de cierre impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez. Porque lo mismo ocurre con el hundimiento del PSOE, que es más acusado en Cáceres (27%) que en Badajoz (29,4%).

Con estas cifras, Guardiola lograría el primero de sus objetivos: una victoria incontestable que consolida su liderazgo y confirma el cambio social de una región que durante cuatro décadas fue un granero electoral del PSOE casi inexpugnable.

Sólo una vez ganó el PP en Extremadura, en 2011. Pero entonces, el Parlamento seguía teniendo una mayoría de izquierdas y el popular José Antonio Monago sólo pudo ser investido gracias a la abstención de los tres diputados de IU.

Ahora, la Cámara tendrá una incontestable mayoría de derechas: con más del 56% de los votos juntos, entre PP y Vox ocuparían de 39 a 40 de los 65 escaños del Parlamento extremeño.

Dos objetivos

El otro gran objetivo es la mayoría absoluta. Y aunque las tendencias de los dos grandes partidos se están manteniendo en la campaña, con el PP en subida y el PSOE sufriendo un derrumbe histórico, sólo un gran final de semana facilitaría ese vuelco.

La ansiada mayoría absoluta permitiría a Guardiola dejar de depender de Vox, y le facilitaría a los populares la gobernabilidad de una región que, por primera vez en la historia, ha tenido que disolver su Parlamento.

Y es que el crecimiento del PP bebe más de votos robados al PSOE que otra cosa. Según la matriz de transferencia de votos, Guardiola capta un 10% de los sufragios que fueron para los socialistas en mayo de 2023.

Es más, no sólo es la candidata del PP la que más fideliza a sus seguidores (con un 79%), sino que le arrebata un 17% de votantes a Vox... y aun así la formación ultraconservadora también sube.

El candidato de Vox, Óscar Fernández, mejora los resultados de hace dos años y medio. La formación de derecha extrema, cuya campaña ha protagonizado más el líder nacional, Santiago Abascal, pasaría de los cinco escaños (8,2% del voto) a los 8 o 9 diputados (12,9%).

Las elecciones se anticiparon en Extremadura por el "bloqueo" a la aprobación de los Presupuestos por segundo año consecutivo por parte de Vox, al que el PP acusó de hacer "la pinza" con el PSOE.

Y ni siquiera la unión de los regionalistas le abre al PP una esperanza, según el sondeo, para buscar otro socio: Juntos por Extremadura y Levanta se quedarían en el 3,2% de los apoyos, muy lejos de la barrera del 5% para obtener representación.

La esperanza popular se basaba en que, más allá de sus propios seguidores (77,1%) los electores de las formaciones regionales, de hecho, dicen preferir a Guardiola como próxima presidenta de la región.

Y es que más de un tercio de los extremeños (el 34,4%) desea que la popular sea investida, prácticamente el doble que el 18,4% que prefiere a Gallardo.

Y es que, sobre todo, llama mucho la atención que menos de la mitad de los votantes del PSOE quieren al candidato socialista como presidente después del 21-D. Sólo el 46,9% de quienes votarán socialista desean a Gallardo consiguiendo la investidura... y hasta el 13,6% prefiere a Guardiola.

Ficha técnica

Se han realizado 1.000 encuestas en la Comunidad Autónoma de Extremadura, proporcionales a los censos electorales provinciales, con sistema CAWI-Panel entre los días 19 y 20 de diciembre de 2025. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad y recuerdo de voto. Las interacciones finalizan en ajustes del 97%. No procede error muestral ni margen de confianza al tratarse de un muestreo no probabilístico, si bien puede estimarse un error de +-3% en el voto final. El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de I+A y dirigida por Gonzalo Adán, doctor en Psicología Social y DEA en metodología de las ciencias del comportamiento.