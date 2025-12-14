El candidato a la presidencia de la Junta de Extremadura por el PSOE, Miguel Ángel Gallardo, ha asegurado este sábado que las "políticas de retroceso" del Ejecutivo regional encabezado por María Guardiola aún "son reversibles", al tiempo que ha señalado que su formación todavía "puede sorprender" de cara a las elecciones autonómicas del 21 de diciembre.

"Quedan todavía algunos días en los que algún medio dirá que Guardiola ya tiene los 33. Puedo asegurar que a estas alturas está bastante peor que nosotros", ha asegurado Gallardo este sábado en el marco de un encuentro con jóvenes de su formación celebrado en Villanueva de la Serena (Badajoz), donde también ha estado la portavoz adjunta de la Ejecutiva Federal del PSOE, Enma López.

A renglón seguido, el líder de los socialistas ha reivindicado a su partido como "fresco" y "joven" frente a quienes piensan que Extremadura "todavía es la finca de los señoritos de Madrid".