El presidente de Israel, Isaac Herzog, condenó este domingo un tiroteo masivo —con al menos diez muertos, entre ellos el tirador— en la playa de Bondi (Sídney), donde varias personas estaban celebrando la festividad judía de Janucá, y urgió al Gobierno de Australia a combatir "la enorme ola de antisemitismo".

“En este preciso momento, nuestros hermanos y hermanas en Sídney, Australia, han sido atacados por viles terroristas en un ataque cruento contra judíos que fueron a encender la primera vela de Janucá en Bondi Beach", denunció Herzog en un evento en su residencia en Jerusalén.

"Reiteramos nuestra alerta una y otra vez al gobierno australiano para que tome medidas y luche contra la enorme ola de antisemitismo que asola la sociedad australiana”.