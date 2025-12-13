Zapatero niega cualquier relación con el rescate de Plus Ultra tras la detención de su amigo 'Julito' Martínez

Plus Ultra recibió una ayuda pública de 53 millones de euros en 2021 y la justicia investiga si parte de esos fondos se usaron para blanqueo de capitales procedentes de Venezuela.

La amistad entre Zapatero y 'Julito' Martínez surgió tras su etapa en Moncloa y se limitó a actividades sociales y puntuales asesoramientos.

El entorno de Zapatero asegura que no intervino ante el Gobierno ni tuvo contacto con los directivos de Plus Ultra, detenidos e investigados por delitos económicos.

José Luis Rodríguez Zapatero niega cualquier relación con el rescate de la aerolínea Plus Ultra tras la detención de su amigo Julio Martínez Martínez.

José Luis Rodríguez Zapatero niega cualquier relación con el rescate de la aerolínea de origen venezolano Plus Ultra tras la detención del empresario Julio Martínez Martínez.

Se da la circunstancia de que este último es amigo personal del expresidente del Gobierno. De hecho, en círculos íntimos es conocido como 'Julito'.

Fuentes del entorno de Rodríguez Zapatero han negado cualquier tipo de intervención en la operación con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en plena pandemia.

"Zapatero no hizo ninguna gestión ni ante ningún miembro del Gobierno de Sánchez ni ante ninguna otra persona para facilitar el rescate", han asegurado las citadas fuentes.

"Zapatero ni siquiera ha tenido nunca relación ni con el presidente ni con el consejero delegado de la compañía". Se trata de Julio Martínez Sola y de Roberto Roselli, detenidos el pasado miércoles por la UDEF y que este sábado pasarán a disposición judicial.

Sin embargo, el expresidente del Gobierno sí que ha mantenido una estrecha y constante relación de amistad con un tercer detenido Julio Martínez Martínez.

Pese a la coincidencia de su nombre y primer apellido con los del presidente de Plus Ultra no existe relación familiar entre ambos.

'Julito' Martínez es un empresario que ha desarrollado diversos negocios, algunos de ellos de consultoría, y entre sus clientes figura Plus Ultra, tal y como ha podido conocer EL ESPAÑOL.

Los dos directivos de la aerolínea y el empresario están en dependencias policiales investigados por diversos delitos económicos como blanqueo de capitales y en algunos casos fraude y organización criminal.

Está previsto que este sábado pasen a disposición judicial y declaren ante el Juzgado de Instrucción 13 de Madrid, que está en función de guardia de detenidos.

La causa sobre Plus Ultra sigue secreta y la tramita el Juzgado de Instrucción 15.

El inicio de la amistad

Zapatero conoció a 'Julito' Martínez tras su salida de la Moncloa, a través de un antiguo ministro del PP.

Según las citadas fuentes, se creó entre ellos una creciente relación de amistad, vinculada a la afición del expresidente por salir a correr al monte.

'Julito' acompañaba a Zapatero y otros miembros de su círculo íntimo y a menudo ejercía de chófer en sus desplazamientos.

Algunas personas que conocen esa relación aseguran que 'Julito' Martínez terminó convirtiéndose durante una etapa en una especie de “hombre para todo” del expresidente en el plano social y recreativo. También asistía a celebraciones y fiestas de cumpleaños.

Las mismas fuentes sostienen que "en algún momento puntual" 'Julito' Martínez pudo desarrollar labores de asesoramiento para Zapatero a través de su empresa de consultoría.

Esta empresa se llama Análisis Relevante SL y está domiciliada en la calle Diego de León, 35 de Madrid.

Según ha podido conocer EL ESPAÑOL esta sociedad ha trabajado para Plus Ultra con la que mantenía una relación mercantil.

La facturación asciende a unos 60.000 euros anuales, que equivale a unos 5.000 euros mensuales por labores de gestión.

'Julito' Martínez es, además, propietario de varias sociedades dedicadas a las inversiones inmobiliarias entre otros negocios.

Zapatero y su entorno aseguran desconocer el tipo de relación que su amigo haya podido mantener con la cúpula de Plus Ultra.

El rescate

La línea aérea de capital venezolano recibió una ayuda pública de 53 millones de euros por parte de la SEPI en marzo de 2021. El dinero procedía del Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégicas.

Pese a que la compañía tenía una presencia mínima en el mercado español y operaba solamente con un avión el Gobierno de Sánchez concedió a sus vuelos entre Madrid y Caracas la consideración de “actividad estratégica”.

El rescate fue recurrido ante los tribunales y una juez de lo penal llegó a paralizar la entrega del segundo tramo pero archivó finalmente la causa.

En paralelo la Audiencia Nacional ha dictado una resolución que obliga a la SEPI a dar acceso a la documentación del rescate, pero ha sido recurrida ante el Supremo.

Entre tanto se ha abierto una nueva causa en la que se investiga si el dinero del rescate fue utilizado para blanquear capitales procedentes de la corrupción en Venezuela.

Los registros y detenciones de estos días han sido dictados dentro de ese nuevo procedimiento por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid.