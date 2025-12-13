Woody Allen cambia Barcelona por Madrid: Ayuso quiere convertir la ciudad en un referente para Hollywood

El nuevo filme de Allen, una comedia contemporánea, mostrará lugares emblemáticos de la Comunidad de Madrid y contará con patrocinio y apoyo institucional.

Madrid ha superado a Barcelona como principal centro audiovisual de España, con más de 3.500 empresas del sector y más de 100.000 empleos directos e indirectos.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso impulsa un plan estratégico dotado con más de 40 millones de euros para convertir Madrid en un referente audiovisual internacional.

Woody Allen rodará su próxima película íntegramente en Madrid en 2027, cambiando así Barcelona por la capital española.

Midnight en París, Un día de lluvia en Nueva York, Manhattan… El cineasta Woody Allen ha convertido durante décadas algunas de las ciudades más icónicas del mundo en escenario y coprotagonista de sus historias. La urbe como plató y escaparate.

En España lo hizo en 2008 con Vicky Cristina Barcelona. Pero en 2027 cambiará las Ramblas por la Gran Vía: su nueva película se rodará íntegramente en la Comunidad de Madrid y llevará el nombre de la capital en el título.

La elección no es casual y llega en un momento en el que el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso se ha propuesto convertir Madrid en el mayor centro audiovisual del sur de Europa.

Para que Vicky y Cristina –o Gil e Inez, los protagonistas de Midnight in Paris– paseen ahora por Callao y visiten la Almudena, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha diseñado un plan que combina presupuesto, incentivos, marketing institucional y una estrategia sostenida para competir en el mapa global de rodajes.

Ayuso presentó este viernes su Plan Estratégico de la Industria Audiovisual 2026/29, dotado con más de 40 millones de euros, mientras recoge los resultados de años de crecimiento acelerado en empleo, inversión y rodajes.

Y lo hace en un contexto en el Barcelona, tradicional capital cinematográfica española, pierde cada vez más fuelle frente a la capital.

El nuevo filme de Woody Allen será una comedia contemporánea que mostrará "de manera claramente reconocible" lugares característicos de la región.

El Gobierno autonómico la patrocinará y su objetivo, al contrario de lo que pasó con Barcelona, es que se conozca más allá de la Puerta de Alcalá.

Este plan, explican fuentes de la consejería de Cultura, va en la línea con su estrategia turística que busca que el visitante de Madrid salga de la capital para conocer espacios como, por ejemplo, sus ciudades patrimonio: Aranjuez, Chinchón o Alcalá de Henares.

Madrid adelanta a Barcelona

El informe de la consultora Analistas Financieros Internacionales (AFI) de 2025 confirma la tendencia: Madrid es la comunidad con mayor número de empresas audiovisuales de España, más de 3.500, tras un crecimiento del 60% en la última década.

Su peso económico es también el mayor: la industria aporta el 2,6% del PIB regional, el doble que la media nacional, con una contribución total de 7.200 millones de euros y más de 100.000 empleos directos e indirectos.

Según datos facilitados por el Ejecutivo regional a EL ESPAÑOL, solo en 2024 Madrid acogió el rodaje de 41 películas, 53 series y más de 430 spots publicitarios. Las productoras madrileñas representaron el 73,4% de la cifra de negocio de todo el sector audiovisual español, y casi la mitad de los trabajadores del país en esta industria desarrollan su actividad en la región.

Frente a estos números, está Barcelona. La Ciudad Condal sigue siendo un escenario importante, nadie puede negarlo, pero el peso de la industria es cada vez menor.

Ayuso en la visita de Tres Cantos este viernes para presentar su apuesta audiovisual. CAM

El último anuario del ICAA (2023) mostraba que Cataluña cuenta con 107 empresas de producción cinematográfica frente a las 195 de Madrid.

El dato no sólo es importante porque la capital lidere el sector, sino por el incremento registrado si lo comparamos con datos de 2013: ha pasado de 92 a 195 compañías.

Junto a las ayudas anunciadas por el Gobierno madrileño o las que dan municipios como Tres Cantos (donde Netflix tiene su sede española) o Madrid capital, están las estatales. Año tras año, Cataluña y Madrid lideran la captación de estos fondos.

Según los datos del 2023 facilitados por el Ministerio de Cultura, Madrid concentra ya el 30,9% de las empresas beneficiarias a nivel nacional, frente al 26,8% de Cataluña.

6 millones para el sector

Ayuso ha presentado este viernes el plan regional para consolidar estas cifras. El proyecto se articula en cinco ejes, veinte líneas de trabajo y 45 medidas. Todas ellas elaboradas en coordinación con Film Madrid Region y el Clúster Audiovisual.

Entre las diez medidas centrales está el incremento del 130% del presupuesto para ayudas, hasta alcanzar casi seis millones en 2026; la posibilidad de que estas empresas accedan, por primera vez, a ayudas industriales; o los incentivos a la incorporación de Inteligencia Artificial en la producción audiovisual.

Además, Ayuso ha prometido acuerdos con Avalmadrid para facilitar financiación a creadores y llevar a cabo un programa de captación de inversiones y nuevas producciones impulsado por Invest in Madrid.

También se potenciará la formación especializada en IA, big data, sonido, posproducción o diseño de vestuario a través de la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM).

En 2018, un estudio de GoCompare basado en IMDb situaba a Barcelona como la única ciudad española entre las 15 más filmadas del mundo.

Madrid ni siquiera aparecía. Siete años después, la capital registra medio millar de rodajes anuales y se ha convertido en un polo industrial con infraestructuras que no existían hace una década, como Madrid Content City en Tres Cantos, donde la presidenta presentó el plan este viernes.

La marca Woody Allen estará vinculada, desde el próximo año, al skyline madrileño. Una baza perfecta para ganar la partida a Barcelona y ser el nuevo Hollywood español.

"No existe otra Comunidad así. No es replicable. El talento y la industria están aquí", ha insistido este viernes Raúl Berdonés, presidente de Secuoya Content Group y Madrid Content City, en la presentación del proyecto de la Comunidad de Madrid.