-
Feijóo acusa a Sánchez de "encubrir a una manada de machistas y corruptos que vejaban a las mujeres"
Feijóo ha criticado durante su intervención en Navalmoral de la Mata los numerosos casos de acoso sexual conocidos durante esta semana en el PSOE y ha detallado que Sánchez encubre a "una manada de machistas y corruptos que vejaban a las mujeres".
"La democracia no es tener un presidente del Gobierno que no mande ni pueda salir a la calle, ni tener un conjunto de políticos que tengan como único objetivo resolver su agenda judicial", ha continuado.
-
Feijóo: "Este PSOE es un partido degenerado a imagen y semejanza de una persona que se lo ha apropiado, igual que quiere apropiarse de este país"
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha aprovechado durante su intervención para analizar la imagen degenerada del PSOE, asegurando que es "un partido degenerado a imagen y semejanza de una persona que se lo ha apropiado".
Feijóo asegura que la democracia "no es tener un presidente del Gobierno que no manda, un presidente del Gobierno que no puede salir a la calle, no es tener un conjunto de políticos del gobierno que tienen como único objetivo resolver su agenda judicial".
-
Feijóo acusa a Sánchez de encubrir a "los machistas que vejaban a las mujeres" del PSOE
Alberto Núñez Feijóo ha lanzado un dardo contra Sánchez en medio de las acusaciones destapadas en los últimos días de acoso sexual que salpican al PSOE: "Ha querido encubrir a los machistas que vejaban a las mujeres".
"Querían dar lecciones a todo el mundo mientras encubrían a una banda de machistas y corruptos", afirmaba Feijóo. "¿Qué más cubre y tapa Pedro Sánchez con 'no me consta' o 'no me acuerdo'?" añadió el líder popular.
-
El presidente del Partido Popular asegura que Almaraz no se cerrará: "Tenéis mi palabra de que no se va a cerrar"
Duante su intervención Alberto Nuñez-Feijóo ha asegurado que la central eléctrica de Almaraz: 2Almaraz no se cierra, teneis mi palabra de que no se va a cerrar".
El Partido Popular afirma que si gana las elecciones de Extremadura del próximo 21 de diciembre tomarán todas las medidas para que la central nuclear permanezca abierta, aunque esta decisión queda fuera de las competencias autonómicas.
-
El alcalde de Almussafes, Toni González, dimite de sus cargos orgánicos tras ser acusado de acoso sexual: seguirá de regidor
El alcalde Almussafes (Valencia), Toni González, ha anunciado que abandona todos sus cargos orgánicos y solicita su supensión de la militancia del PSOE.
Así lo ha avanzado González este sábado en un comunicado oficial que ha publicado en su perfil de la red social de Instagram, justo un día después de que el PSOE comenzara a investigarlo por una denuncia por acoso sexual y laboral.
-
Feijóo muestra su apoyo incondicional a María Guardiola: "A María no la para nadie"
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, participa en el mitin del Partido Popular para apoyar a la presidenta del PP de Extremadura y de la Junta, María Guardiola: "A María no la para nadie".
"María es una persona valiente que ha puesto su cargo a disposición de este pueblo", añadía Feijóo. El líder del PP ha ensalzado el papel de Guardiola en el PP de Extremadura, animando a la población a acudir a las urnas.
-
Enrique Hueso lanza un dardo contra el presidente del Gobierno: "Es cuestión de meses de lo que Sánchez prolongue su agobia"
El alcalde de Navalmoral de la Mata, Enrique Hueso, ha sido el encargado de inaugurar el mitin del Partido Popular que se celebra este sábado en Extremadura. Hueso ha mostrado su apoyo incondicional al líder del PP: "Quiero pedir un aplauso para el que va a ser el próximo presidente del Gobierno, Alberto Núñez-Feijóo"
Durante su intervención el alcalde ha lanzado un dardo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, exigiendo su dimisión: "Es cuestión de meses de lo que Sánchez prolongue su agonía"
-
Feijóo interviene en un mitin del PP en Navalmoral de la Mata (Cáceres)
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene en un mitin del PP en Navalmoral de la Mata (Cáceres). Se espera que también suba al atril la presidenta del PP de Extremadura y de la Junta, María Guardiola.
Política