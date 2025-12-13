Feijóo ha criticado durante su intervención en Navalmoral de la Mata los numerosos casos de acoso sexual conocidos durante esta semana en el PSOE y ha detallado que Sánchez encubre a "una manada de machistas y corruptos que vejaban a las mujeres".

"La democracia no es tener un presidente del Gobierno que no mande ni pueda salir a la calle, ni tener un conjunto de políticos que tengan como único objetivo resolver su agenda judicial", ha continuado.