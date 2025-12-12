Yolanda Díaz pide "cambiar el Gobierno de arriba abajo", una "auditoría inmediata en la SEPI" y que Sánchez "comparezca"

La UCO ha realizado registros en ministerios y empresas públicas, deteniendo al expresidente de la SEPI y a Leire Díez, en el marco de la investigación de la trama de hidrocarburos.

Díaz insiste en la necesidad de una regeneración política real y afirma que el Ejecutivo debe ser reformulado en profundidad.

La vicepresidenta segunda considera muy graves los casos conocidos y reclama transparencia total, así como que Pedro Sánchez comparezca en el Parlamento para dar explicaciones.

Yolanda Díaz exige una auditoría inmediata en la SEPI y pide cambios profundos en el Gobierno tras los recientes escándalos de corrupción y acoso sexual que afectan al PSOE.

Yolanda Díaz ha reclamado este viernes una "auditoría inmediata en la SEPI" y "cambios profundos en el Gobierno, de arriba abajo" tras los recientes escándalos de corrupción y también acoso sexual que han salpicado al PSOE.

La vicepresidenta segunda y líder de Sumar considera "muy graves" las nuevas informaciones sobre los casos de corrupción conocidos en los últimos días.

En una entrevista en La Sexta con Antonio García Ferreras, Díaz ha asegurado que la ciudadanía "merece transparencia total" y advierte de que "no se puede mirar hacia otro lado cuando fallan las instituciones públicas".

La dirigente de Sumar también se ha alineado con la petición del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para que el presidente Pedro Sánchez comparezca públicamente y dé explicaciones en el Parlamento ante lo que ha calificado como "una crisis de confianza institucional".

"Así no puede seguir". "Es insoportable la corrupción y los puteros", ha señalado Díaz indignada.

"El Gobierno tiene que rendir cuentas y dar la cara. Estos comportamientos son intolerables en cualquier democracia", subrayó incidiendo en la necesidad de "una regeneración política real".

La vicepresidenta ha aclarado que no le compete a ella decidir si debe haber unas elecciones anticipadas, pero ha insistido en que el Ejecutivo "tiene que ser reformulado en profundidad".

Para el PSOE, esta semana ha hecho daño, no sólo por los escándalos de abuso sexual entre sus filas, también por las investigaciones de la UCO contra el exministro, José Luis Ábalos, su asesor Koldo García, el exsecretario de Organización, Santos Cerdán y la fontanera Leire Díez.

Por orden de la Audiencia Nacional, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha acudido a las sedes de los Ministerios de Hacienda y de Transición Ecológica, así como a las dependencias de Correos, para llevarse documentación vinculada a la trama de hidrocarburos.

Ya este jueves, los agentes detuvieron al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, a Leire Díez, y realizaron un registro en la sede de la empresa pública.

Yolanda Díaz ha asegurado este viernes que "si fuera presidenta de la SEPI estaría actuando ya". "Se necesita una auditoría inmediata", ha dicho.

