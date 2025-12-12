Junts pide a ERC aprovechar la "debilidad" de Sánchez y forzarle a "hacer concesiones" inéditas: "Mejor con 14 diputados que 7"

Míriam Nogueras este viernes en una entrevista en 'Café de ideas'.

Giro de guion en la estrategia de Junts. Su portavoz en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, ha hecho un llamamiento este viernes a ERC para aprovechar conjuntamente la "debilidad" del Gobierno para "forzarles a hacer concesiones que hasta ahora nunca se habían abierto a acordar".

De esta manera, Junts cree que los independentistas catalanes deben sacar rédito de los últimos casos de corrupción en el PSOE, de la detención de Leire Díez y el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y de las denuncias de acoso sexual a varios dirigentes socialistas para presionar a Sánchez y lograr concesiones inéditas a cambio de seguir manteniendo su apoyo.

"Toda esta degradación del sistema político español tenemos que convertirla en una oportunidad. Esta debilidad del Gobierno español hay que convertirla en una fortaleza", ha afirmado Nogueras este viernes en una entrevista en Café de ideas de 2Cat.

La vicepresidenta de Junts ha planteado que la creciente debilidad de Sánchez, acorralado por la corrupción y los casos de abusos sexuales en el PSOE, puede ser una "oportunidad histórica" para el independentismo, por lo que tiende la mano a ERC para aprovecharla juntos.

"Que en lugar de ser siete diputados, seamos 14 y les forcemos a hacer concesiones que nunca antes habían hecho", ha explicado en una apelación directa a ERC.

Reconocimiento nacional de Cataluña

Entre estas concesiones, Nogueras ha mencionado el reconocimiento nacional de Cataluña, un "avance" que debe ir "en paralelo a lo que para ellos (el Gobierno) es una semana negra".

Sin embargo, y pese a esta mano tendida, la dirigente de Junts ha lanzado un claro mensaje a Gabriel Rufián, de ERC, muy crítico con ellos: "Si la energía y la fuerza que algunos gastan en insultarnos o atacarnos la dedicaran a exigir al Gobierno español, seguramente muchas cosas cambiarían".

Nogueras también ha aprovechado la entrevista para celebrar que Sánchez reconociera públicamente los incumplimientos del Gobierno con Junts.

"Hemos normalizado que se tome el pelo a la gente. Ya hay una manera diferente de relacionarnos con el Gobierno español", ha afirmado, destacando que "desde que Junts ha roto con el PSOE, lo que desde entonces ha aprobado el PSOE lo ha hecho con PP y Vox" .

Por último, ha desmentido "absolutamente" que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero mantenga conversaciones discretas con su partido: "No tenemos relación con el PSOE, no estamos negociando".