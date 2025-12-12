Feijóo pide para la semana que viene un Pleno extraordinario sobre la corrupción y emplaza a los demás grupos a apoyarlo

Feijóo el pasado 10 de diciembre en la última sesión de control del año. Efe

Las claves nuevo Generado con IA Alberto Núñez Feijóo exige la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso para explicar los presuntos casos de corrupción en su Gobierno. El PP solicitará un Pleno extraordinario y urgente la próxima semana, pese a que el periodo de sesiones ha finalizado. Feijóo critica que Sánchez permanezca en la Moncloa y no dé explicaciones mientras surgen nuevos escándalos de corrupción vinculados a dirigentes socialistas. El líder del PP insta a los demás grupos parlamentarios a apoyar la celebración del Pleno para exigir transparencia al Gobierno.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido a Pedro Sánchez que comparezca para dar explicaciones sobre "la corrupción sistémica" de su Gobierno, y ha anunciado que su partido va a solicitar en el Congreso la celebración de un Pleno extraordinario la semana que viene.

El líder de la oposición ha criticado que el presidente del Gobierno pretenda "permanecer en el búnker" del Palacio de la Moncloa mientras afloran nuevos casos de presunta corrupción y ha sostenido que "no es una opción" que no dé explicaciones sobre ellos.

"España no puede pasar sus días entre redadas, detenciones y entradas en prisión de dirigentes socialistas mientras Pedro Sánchez se encierra en la Moncloa. En este contexto, es inconcebible que pretenda desaparecer del Congreso hasta febrero", ha escrito Feijóo en un mensaje en redes sociales.

España no puede pasar sus días entre redadas, detenciones y entradas en prisión de dirigentes socialistas mientras @sanchezcastejon se encierra en la Moncloa.



En este contexto es inconcebible que pretenda desaparecer del Congreso hasta febrero.



Solicitamos en el día de hoy la… — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) December 12, 2025

Ante esta situación, ha anunciado que el PP va a solicitar la celebración de un Pleno "extraordinario y urgente" la semana que viene el Congreso a pesar de que este jueves finalizó el actual periodo de sesiones, que no se retomará hasta el próximo mes de febrero.

"Si otros grupos quieren normalizar esta situación allá ellos. El mío no lo va a hacer. Que comparezca ya", ha concluido Feijóo en su mensaje.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.