Cerdán y Leire extorsionaban a empresas del Ibex: pedían 1M para frenar noticias negativas y decían representar al Gobierno

Vicente Fernández Guerrero, expresidente de SEPI, sería el cerebro de la trama, que también presionaba para favorecer a empresas de renovables ante administraciones públicas.

Las amenazas incluían la difusión de dossieres negativos y la interposición de falsas querellas, muchas veces utilizando audios del excomisario Villarejo.

Ambos aseguraban actuar en nombre del Gobierno y citaban a directivos en un piso de Madrid para negociar el pago, amenazando con represalias si se negaban.

Santos Cerdán y Leire Díez extorsionaban a empresas del Ibex 35 pidiendo un millón de euros para frenar la publicación de noticias negativas.

Santos Cerdán y Leire Díez, la 'fontanera' del PSOE, extorsionaban a empresas del Ibex 35 y pedían un millón de euros para neutralizar noticias negativas. Ambos aseguraban actuar en nombre del Gobierno.

Así lo aseguran testigos presenciales de estos chantajes a EL ESPAÑOL. Relatan que las propuestas de Cerdán y Díez se producían en reuniones mantenidas en el piso franco que solían utilizar en el número 36 de la calle Diego de León (Madrid).

Este inmueble estaba alquilado por Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la Sepi y detenido esta semana junto a la 'fontanera' y Antxon Alonso.

El que era secretario de Organización del PSOE y Leire Díez hurdieron un meticuloso plan de acción para lograr que las empresas abonaran el dinero solicitado.

Todo comenzaba con una llamada de Díez, quien aseguraba ser una enviada del Gobierno para poner a las empresas en sobreaviso de distintas informaciones negativas que podían publicarse.

Una vez lograda la atención de las compañías, la 'fontanera' del PSOE se citaba con ellas en el piso franco de la trama.

Comenzada la reunión entre Leire Díez y los directivos, esta aseguraba que existía preocupación en Moncloa por el impacto que podrían tener las informaciones conseguidas en la imagen de las compañías.

¿Por qué existía el temor en el Gobierno por lo que pudiera ocurrir? Porque se trataba de empresas "sistémicas" sobre las que un problema reputacional podría impactar directamente en la buena marcha de la economía española o en los empleos.

Para argumentar su teoría llevaba dossieres preparados con noticias negativas en contra de la empresa. Muchos de ellos basados en los audios del excomisario Villarejo que la propia Leire Díez estaba recopilando junto al empresario Javier Pérez Dolset.

¿Y qué esperaba a cambio de su ayuda para neutralizar las informaciones? Un millón de euros "como provisión de fondos", explican las fuentes consultadas.

Si las empresas dudaban, comenzaba un proceso de negociación que culminaba con una llamada o una visita de Santos Cerdán para tratar de limar asperezas y convencerlas de que accedieran, según revelan los testigos.

Si la propuesta era rechazada, como habitualmente ocurría, Leire Díez amenazaba a las empresas del Ibex 35 con represalias y recordándoles que iba a ser imposible frenar las noticias negativas sobre ellos.

Incluso, según ha podido constatar EL ESPAÑOL, se llegó a amenazar con interponer falsas querellas en su contra.

Para ello, Cerdán y Díez utilizaban a terceros a los que convencían de poner estas querellas basadas en informaciones falsas sobre posibles delitos cometidos por estas empresas o sus directivos.

Además, si las compañías dudaban o se negaban a acceder a sus pretensiones, eran amenazadas con ver publicados dossieres y noticias contrarias a sus intereses.

Aunque Vicente Fernández no acudía a estos encuentros, varias fuentes le sitúan como el cerebro de las operaciones llevadas a cabo tanto por Leire Díez como por Cerdán y su socio Antxon Alonso.

Tal y como ha desvelado EL ESPAÑOL este viernes, el expresidente de la Sepi, la 'fontanera' y el socio de Cerdán vendían sus influencias a cambio de dinero, coches y propiedades.

Estos servicios se asemejaban a una especie de lobby ilegal, lo que le llevó a enfrentamientos con miembros de la consultora Acento fundada por el exministro José Blanco y el actual secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Antonio Hernando.

También, Vicente Fernández y Antxon Alonso presionaron a gobiernos autonómicos y municipales del PSOE, PNV, Bildu y Geroa Bai en favor de la compañía de renovables Forestalia y de otros clientes.

Origen: el registro a Servinabar

Este sábado el expresidente de la Sepi, la 'fontanera' y el socio de Cerdán pasarán a disposición judicial tras haber sido detenidos entre el miércoles y el jueves.

Los detenidos tendrán oportunidad de declarar ante el juez Antonio Piña en el Juzgado Central nº6 de la Audiencia Nacional.

Será entonces cuando el magistrado decida si ponerles en libertad o mandarles a prisión provisional.

Este viernes se produjeron nuevos registros asociados a la causa y la UCO requisó expedientes sobre "contratos y subvenciones" en los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica.

En concreto, con el aval de la Fiscalía Anticorrupción, los agentes acudieron a varias direcciones generales.

Entre otras, la de Patrimonio del Estado, dependiente de Hacienda. También se personaron en el Tribunal de Recursos Contractuales.

Los agentes acudieron además a Correos y Cofivacasa, ambas dependientes de la Sepi.

Gran parte de la información y de la documentación que ha servido para la apertura de esta pieza secreta fue requisada por la UCO durante los registros realizados en la sede de Servinabar y en la casa de Antxon Alonso el pasado mes de junio.

Con estos datos la Guardia Civil realizó un informe que sirvió para que la Fiscalía Anticorrupción presentara una denuncia en la Audiencia Nacional el pasado miércoles.