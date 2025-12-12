Aragón irá a elecciones el 8 de febrero: Azcón disolverá el lunes tras fracasar la segunda reunión con Vox para los Presupuestos

El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, con el presidente Jorge Azcón, este viernes al inicio de su reunión. EFE

Las claves nuevo Generado con IA Aragón celebrará elecciones anticipadas el 8 de febrero tras fracasar la negociación de los Presupuestos entre el PP y Vox. El presidente Jorge Azcón firmará el lunes la disolución de las Cortes tras constatar la imposibilidad de acuerdo con Vox por exigencias ideológicas y políticas. Vox exigía rechazar públicamente la acogida de inmigrantes y el Pacto Verde Europeo, condiciones que el Gobierno de Aragón consideró inaceptables. El adelanto electoral se produce en un contexto de tensión política, con el PP acusando a PSOE y Vox de bloquear la legislatura mediante una "pinza".

Aragón volverá a las urnas el próximo 8 de febrero. La legislatura ha saltado por los aires este viernes en el Pignatelli tras el fracaso "total y definitivo" de la negociación presupuestaria.

El presidente, Jorge Azcón, firmará este mismo lunes el decreto de disolución de las Cortes, confirmando el adelanto que ya avanzó EL ESPAÑOL.

La reunión celebrada esta mañana por el líder regional de Vox,Alejandro Nolasco, el propio Azcón y su consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, ha certificado que las posturas son irreconciliables. No hay margen para más prórrogas ni para los "regateos", como ya advirtió el consejero en rueda de prensa el pasado martes.

El calendario electoral se activa de inmediato. Tras la firma del decreto el lunes, el Boletín Oficial publicará la convocatoria el martes.

La campaña electoral comenzará oficialmente el viernes 23 de enero, situando a la región en medio del rally electoral autonómico, entre Extremadura (21-D) y Castilla y León (previsiblemente, el 15 de marzo) y, finalmente, Andalucía (en mayo o junio).

El detonante final ha sido la imposición ideológica planteada por Nolasco, siguiendo directrices de la dirección nacional de Santiago Abascal.

Nolasco ha puesto sobre la mesa condiciones que exceden el marco presupuestario. Vox exigía que Azcón realizara una declaración pública rechazando la acogida de inmigrantes, específicamente menores no acompañados.

También reclamaban renegar de plano del "Pacto verde europeo". E incluso unas políticas de agua "ilegales", según el PP, "para las que el Gobierno autonómico no tiene competencias", como la limpieza y dragado de cauces, utilizando como ariete la gestión de la dana.

"¿Si en Valencia se ha podido hacer, por qué no en Aragón?", ha llegado a preguntar el dirigente de Vox.

Desde el Gobierno aragonés, la perplejidad es absoluta. Bermúdez de Castro considera incomprensible la rigidez de sus exsocios en un momento de bonanza. "Aragón está en su mejor momento histórico, con estabilidad y atrayendo decenas de miles de millones en inversiones", han recordado fuentes del Ejecutivo tras el encuentro.

El responsable de Hacienda ha subrayado la incoherencia de Vox. No entiende cómo rechazan unas cuentas que son "similares a las que sí apoyaron en el pasado" y con las que llegaron a compartir Gobierno. Para el PP, la estrategia de los de Abascal responde a intereses nacionales ajenos a los aragoneses.

La "pinza" y el factor Alegría

El entorno de Azcón insiste en que el adelanto es una obligación, no una elección. El presidente siempre mantuvo que no deseaba ir a las urnas. Sin embargo, denuncia un "bloqueo político" orquestado mediante una "pinza" entre el PSOE y Vox.

El objetivo de ambos, aseguran, es desgastar al PP a cualquier precio.

La tensión con los socialistas también ha escalado en las últimas horas. La ministra y portavoz del PSOE, Pilar Alegría, acusó el miércoles a Azcón de "morder la mano tendida" de la oposición.

En el PP, sin embargo, interpretan estos movimientos como una señal de debilidad: "Está aterrada con dejar el Gobierno para fracasar en las autonómicas".

Fuentes populares creen que el PSOE teme que las urnas castiguen su estrategia de oposición frontal. Y Azcón, por su parte, se ve legitimado para pedir una mayoría más amplia "que, además, ayude a echar a Pedro Sánchez de Moncloa".

Las encuestas internas que maneja el Pignatelli son favorables. Los sondeos apuntan a que el PP podría "desquitarse" de la dependencia de Vox. La estrategia pasaría por sumar escaños y explorar pactos con fuerzas como Aragón Existe o el PAR, buscando esa estabilidad que ahora se ha roto.

El espejo de Extremadura

La ruptura llega tras meses de intentos soterrados por salvar la legislatura. Azcón llegó a viajar en secreto a Madrid el pasado 19 de octubre para reunirse con la cúpula nacional de Vox. Aquel movimiento, revelado por este diario, buscaba desbloquear la situación al más alto nivel.

Aunque logró reabrir las negociaciones hace menos de dos semanas, el esfuerzo ha sido estéril. La presentación pública de los Presupuestos el pasado 5 de diciembre fue el último cartucho. "Ha sido imposible pactar, y no vamos a perder más tiempo", sentencian ahora desde la presidencia.

La situación en Aragón no es aislada. La ruptura coincide con la campaña electoral en Extremadura, donde María Guardiola también adelantó los comicios al 21 de diciembre. La baronesa popular cumplió su promesa de que "sin Presupuestos, no se gobierna" tras verse abocada a una prórroga.

Guardiola ha hecho bandera de la "pinza" en su campaña, acusando a Vox y PSOE de no querer lo mejor para los ciudadanos. Azcón asume ahora ese mismo discurso. "Se ha visto obligado a cumplir su compromiso", aseguran sus allegados, para no perder la oportunidad económica que vive la comunidad.