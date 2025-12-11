La azarosa vida de Leire Díez, la fontanera del PSOE que decía tener acceso al presidente y ahora duerme entre rejas

Su detención se produce tras meses de notoriedad pública, investigaciones judiciales y la implicación de otros empresarios y dirigentes en la presunta red de tráfico de influencias.

Fue clave en la entrega de audios comprometedores al PSOE y su actividad fue investigada por la Justicia, que la sitúa en una red de presión política y empresarial vinculada a casos de corrupción.

Díez aseguraba tener acceso al presidente del Gobierno y ofrecía ascensos a fiscales y guardias civiles, participando en operaciones de obtención y difusión de información sensible sobre jueces, fiscales y mandos de la UCO.

Leire Díez, militante socialista y conocida como la 'fontanera' del PSOE, fue detenida junto al expresidente de la Sepi por presunto tráfico de influencias y otros delitos relacionados con contratos públicos bajo sospecha.

Leire Díez irrumpe en la vida pública como una militante socialista desconocida que asegura llevar años investigando tramas de corrupción ligadas a la llamada 'policía patriótica' y a figuras próximas al poder.

En una rueda de prensa el 4 de junio afirma: "Ni fontanera ni cobarde". Recita estas palabras antes de la aparición por sorpresa de Víctor de Aldama. Leire Díez abandona la sala entre un tumulto y escoltada por su socio, el empresario Javier Pérez Dolset.

El empresario había denunciado el 7 de marzo en televisión que el PSOE maneja una cloaca con Díez, Dolset y el abogado Jacobo Teijelo para volver a meterle en la cárcel y que no colaborara con la Justicia.

Poco más de nueve meses después de aquella denuncia pública de Aldama y sólo cinco desde la rueda de prensa, Leire Díez fue detenida este miércoles junto a Vicente Guerrero, expresidente de la Sepi, por presunto tráfico de influencias, entre otros delitos, en contratos bajo sospecha.

El salto definitivo a la fama de Leire Díez se había producido en el mes de mayo. Varios medios, entre los que se encuentran EL ESPAÑOL, revelan que Leire Díez es una fontanera de Ferraz que busca informaciones contra jueces, fiscales y mandos de la UCO incómodos para el Gobierno.

"Si Balas está muerto, mejor", afirma Leire Díez en una conversación con el empresario Alejandro Hamlyn publicada por El Confidencial.

Balas es Antonio Balas, jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) y responsable de las investigaciones sobre la mujer y el hermano de Pedro Sánchez, el fiscal general del Estado y el caso Koldo, entre otros.

EL ESPAÑOL reveló el 28 de mayo que Díez ofreció un vídeo sexual del fiscal José Grinda, atacado por el PSOE y Junts, para su publicación en medios de comunicación.

Tras este escándalo, el 3 de junio, Leire Díez se da de baja en el PSOE. Se reúne en Ferraz con Santos Cerdán, su gran protector, y le entrega un pendrive con sus 'investigaciones' contra jueces, fiscales, guardias civiles, periodistas...

Más adelante se descubre que la conocida como la fontanera del PSOE decía hablar en nombre del presidente del Gobierno, ofrecía ascensos a fiscales y guardias civiles y se vanagloriaba de "controlar" las defensas de José Luis Ábalos y Koldo García.

El comandante Rubén Villalba, investigado en el caso Koldo, aseguró que Leire Díez lideraba una "operación de inteligencia" a favor del Gobierno.

Su llegada al poder

¿Pero quién es realmente Leire Díez? Es una militante socialista nacida en Portugalete (Vizcaya) muy cercana al círculo más íntimo de Pedro Sánchez.

Fue concejal y teniente de alcalde en Vega de Pas (Cantabria). Posteriormente, con la llegada de Sánchez a La Moncloa, escaló hasta las entrañas del Gobierno.

Primero fue directora de comunicación de la Empresa Nacional de Uranio (Enusa) y después jefa de relaciones institucionales en Correos.

Su cercanía a Cerdán, al que conoce, según ha podido constatar EL ESPAÑOL, desde 2017, le abre la planta noble de Ferraz.

Díez, junto a sus colaboradores el empresario Javier Pérez Dolset y el abogado Jacobo Teijelo, se llega a reunir en la sede del PSOE con Cerdán y el entonces director adjunto de Gabinete de Pedro Sánchez Antonio Hernando.

Entonces les hace entrega de unos audios del excomisario José Manuel Villarejo, entre los que se encuentran las grabaciones sobre las saunas del suegro de Pedro Sánchez.

Ese fue el momento clave para el auge de Leire Díez como fontanera. A partir de ahí su figura creció en Ferraz.

Posteriormente, llegó a afirmar en reuniones con imputados que era aliada del fiscal general del Estado o que hablaba en nombre de la directora general de la Guardia Civil Mercedes González.

EL ESPAÑOL reveló que Leire Díez estuvo a sueldo del histórico dirigente del PSOE andaluz Gaspar Zarrías. Esto ocurrió entre junio y octubre del pasado año, cuando fue descubierta entrando en Ferraz tras una reunión con un periodista.

Zaño Sociedad Consultora es un opaco lobby del exsecretario de Estado con José Luis Rodríguez Zapatero en el que también estuvo contratada Anabel Mateos, la esposa de Antonio Hernando.

Mateos pasó después a trabajar en el lobby Acento, fundado por su marido y el exministro José Blanco. Actualmente, es la adjunta a la Secretaría de Organización del PSOE.

Tras su salto a la fama, Díez empezó a colaborar con programas de televisión. Aseguraba ser periodista de investigación y que estaba escribiendo un libro.

Meses después, no hay ni una sola prueba que corrobore su versión.

De los juzgados al calabozo

Mientras gana notoriedad, la Justicia empieza a mirar con lupa su actividad. El Juzgado de Instrucción nº9 de Madrid abrió diligencias para investigarla por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y obstrucción a la justicia, a raíz de denuncias de asociaciones vinculadas a la Guardia Civil.

El foco se desplaza entonces desde el contenido de los audios y documentos hacia el modo en que los habría obtenido y el objetivo último de sus movimientos.

La causa se amplió para investigar supuestas maniobras para interferir en procesos que afectan a políticos y empresarios de alto perfil. En esa fase se incorporan al tablero nombres como el del empresario Javier Pérez Dolset y se indaga en presuntos intentos de obtener información reservada o influir en fiscales que llevan causas sensibles.

El relato de la "periodista de investigación" empieza a chocar de frente con la tesis de la Fiscalía y de los denunciantes, que la sitúan en el eje de un plan para desacreditar a mandos de la UCO y Anticorrupción.​

EL ESPAÑOL reveló además que Díez, junto al abogado Jacobo Teijelo, intentó comprar el silencio o la colaboración de determinados empresarios como Joaquín Parra, exdueño del Badajoz, para reforzar su operación.

Los indicios refuerzan la imagen de una red que combina política, negocios y presión sobre las instituciones. Las conexiones que salen a la luz dibujan un mapa en el que se cruzan viejas guerras de la llamada 'policía patriótica' con los casos que afectan al entorno del presidente del Gobierno.

Leire pasa de ser testigo de esas pugnas a ser considerada como una de las piezas que articulan una cloaca del PSOE.​

El caso Leire entra en una fase decisiva cuando el juez Arturo Zamarriego cita como testigos a Santos Cerdán y Antonio Hernando para aclarar qué papel otorgó el PSOE a la ya exmilitante y cómo se gestionaron los materiales que puso sobre la mesa.

El magistrado pregunta también al partido por escrito por la naturaleza exacta de su vínculo con Díez, un gesto que eleva la causa al plano institucional y refuerza la idea de que sus movimientos no fueron un mero ejercicio individual de activismo.

La presión política y mediática crece al ritmo de las filtraciones y las nuevas diligencias.​

Sin embargo, es éste miércoles cuando llega la caída de Leire Díez por su implicación en un nuevo caso de corrupción.

La UCO detiene a la fontanera del PSOE y al expresidente de la Sepi, Vicente Fernández Guerrero, por tráfico de influencias en contratos públicos bajo sospecha.

Informes de la UCO motivaron la actuación de la Fiscalía y los registros continuarán este jueves. No se descartan nuevas detenciones.

189 días después de su famosa frase "ni fontanera, ni cobarde", Leire Díez duerme en el calabozo de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid).