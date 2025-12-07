El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha afirmado que "escenificar peleas y reconciliaciones con el PSOE cada día es poco útil", en relación a la ruptura de Junts con el Gobierno.

"Es útil forzar al PSOE a hacer aquello que no quiere hacer", ha remarcado en una entrevista concedida a La Vanguardia este domingo, y ha citado como ejemplo la reducción de la deuda de la Generalitat que, según él, era un acuerdo que el PSOE no quería.

También ha expresado su respeto a la decisión de Junts y "toda la simpatía por los que son perseguidos injustamente".