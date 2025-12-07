-
Sanidad ultima la ley que limitará la gestión privada en los hospitales públicos
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha señalado que el Gobierno ultima la nueva Ley de Gestión Pública y de Integridad del Sistema Nacional de Salud, que limitará la colaboración público privada, para aprobarla a principios del 2026 y ha recalcado que esta norma "blindará" la sanidad pública frente a los fondos de inversión.
En una entrevista con El País tras el escándalo en el hospital público de Torrejón de Ardoz (Madrid), gestionado por la empresa privada grupo Ribera Salud, la ministra de Sanidad ha señalado que la nueva ley "va a derogar la ley del 97" —sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud— y limitará dicha colaboración.
"El problema es que se ha pervertido esta colaboración público-privada, en una parásita público-privada", ha incidido tras insistir en que la nueva ley "es mucho más amplia" y "pone coto al ánimo de lucro" con unas normas claras.
Junqueras, sobre la ruptura de Junts con el Gobierno: "Escenificar peleas y reconciliaciones con el PSOE cada día es poco útil"
El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha afirmado que "escenificar peleas y reconciliaciones con el PSOE cada día es poco útil", en relación a la ruptura de Junts con el Gobierno.
"Es útil forzar al PSOE a hacer aquello que no quiere hacer", ha remarcado en una entrevista concedida a La Vanguardia este domingo, y ha citado como ejemplo la reducción de la deuda de la Generalitat que, según él, era un acuerdo que el PSOE no quería.
También ha expresado su respeto a la decisión de Junts y "toda la simpatía por los que son perseguidos injustamente".
López Miras reclama a Bruselas destinar más financiación en el presupuesto 2028 de la UE, para "reforzar" la eficiencia hídrica
Fernando López Miras ha viajado a Bruselas esta semana, para asistir a la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Energía del Comité de las Regiones, para reclamar más financiación para innovación y nuevas tecnologías aplicadas al regadío en el futuro presupuesto europeo 2028-2034.
"La Región de Murcia es ejemplo mundial en el uso y gestión del agua", tal y como ha subrayado el presidente del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras. "Reclamamos más financiación para seguir innovando y mejorando en nuestro sector agrícola e impulsamos actuaciones para que otros países imiten nuestro modelo".
El jefe del Gobierno autonómico ha reclamado "reforzar" la eficiencia hídrica, en el próximo presupuesto europeo, para que eso redunde en la "competitividad" del sector agrícola. Esa es la petición que ha trasladado en la reunión de la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Energía del Comité de las Regiones, de la que López Miras es miembro y que este viernes ha debatido un dictamen sobre el papel de las regiones en la Estrategia Europea de Resiliencia Hídrica.
Cientos de personas protestan frente al Tribunal Supremo contra la condena a Álvaro García Ortiz, exfiscal general
Cientos de personas se han concentrado a última hora del sábado frente al Tribunal Supremo para protestar contra la condena al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Según Delegación del Gobierno, han participado unos 300 manifestantes en total.
Los protestantes han denunciado la "falta de imparcialidad" del Supremo, que condenó el pasado 20 de noviembre al fiscal general del Estado a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, a quien ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales.
Durante la protesta, han portado pancartas con consignas como "la democracia está en riesgo", "persecución judicial", "no al lawfare" o carteles de "se vende juez corrupto".
