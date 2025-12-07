María Guardiola, a uno o dos escaños de la mayoría absoluta: supera ampliamente a la suma del PSOE y la izquierda radical

Guardiola es la favorita para repetir como presidenta, con el 37,6% de apoyo frente al 19,1% de Gallardo, según la encuesta de SocioMétrica.

Vox crecería hasta 7-9 escaños, y la coalición Juntos por Extremadura-Levanta podría entrar en la Asamblea con un escaño decisivo.

El PSOE perdería hasta siete diputados respecto a 2023, afectado por el 'caso hermano' que salpica a su candidato Miguel Ángel Gallardo.

María Guardiola (PP) rozaría la mayoría absoluta en Extremadura con entre 30 y 32 escaños, superando ampliamente la suma de PSOE y Podemos-IU.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, se quedaría a tan sólo uno o dos escaños de la mayoría absoluta, si hoy se celebraran las elecciones autonómicas previstas para el próximo 21 de diciembre.

Según la última encuesta de SocioMetrica para EL ESPAÑOL, la candidatura del PP encabezada por Guardiola obtendría entre 30 y 32 diputados (el 43% del voto), rozando la mayoría absoluta que está fijada en 33 escaños en la Cámara autonómica.

Mientras tanto, el caso hermano, por el que está investigado en un Juzgado de Badajoz, pulveriza las opciones del candidato socialista, Miguel Ángel Gallardo.

Arte EE

El PSOE pierde ocho puntos de intención de voto, respecto a los anteriores comicios de 2023: obtendría entre 21 y 22 escaños (29,4%). Es decir, se dejaría por el camino hasta siete diputados respecto a los 28 que tiene en la actualidad en el Parlamento extremeño.

Por su parte, Podemos ve en estos comicios la oportunidad de resurgir de sus cenizas. En ausencia de una candidatura de Sumar, el partido de Ione Belarra acude a las elecciones del 21-D junto a Izquierda Unida (IU), bajo la marca Unidas por Extremadura.

Y esta fórmula permite a Podemos consolidar y mejorar levemente su resultado en la región, aprovechando la caída en picado del PSOE.

Según el sondeo de SocioMétrica, la lista de Podemos-IU podría obtener entre 4 y 5 escaños (7,9%). Ligeramente por encima de su resultado de hace dos años, cuando obtuvo cuatro diputados, con el 6,1% del voto.

De este modo, María Guardiola (30-31 diputados) superaría ampliamente los 26 escaños que sumarían PSOE y la izquierda radical de Podemos-IU.

Guardiola se vio obligada a convocar elecciones anticipadas, debido a que el PSOE y Vox le impidieron sacar adelante el proyecto de Presupuestos de la Junta,

Y esta tensión con el partido de Santiago Abascal se ha reproducido en el arranque de campaña.

La candidata popular ha calificado de "machistas" las declaraciones de Abascal, quien el viernes sostuvo en una entrevista que "si Guardiola se empecina -en no pactar con ellos-, quizá el PP tenga que cambiar de candidato".

"Ese tufo machista del señor Abascal se lo podía quedar un poquito en su casa", ha replicado la presidenta de la Junta.

Vox intenta rentabilizar la agresividad de estos discursos. Según la encuesta de SocioMétrica, el partido de Abascal mejoraría sus resultados al pasar de sus cinco diputados autonómicos actuales (8,4%) a una horquilla de entre siete y nueve (12,3%).

Pero el sondeo incluye otra novedad, ya que podría obtener un escaño por Badajoz la coalición regionalista Juntos por Extremadura-Levanta, encabezada por Raúl González.

Y este escaño podría ser decisivo si la popular María Guardiola se queda a un solo diputado de la mayoría absoluta.

Juntos por Extremadura ha incorporado a antiguos dirigentes de Ciudadanos (Cs) e intenta romper la dependencia de los extremos. Defiende la caza, los toros y el mantenimiento de la central nuclear de Almaraz, que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende cerrar.

La matriz de transferencia refleja la fuga de votos que sufre el PSOE, golpeado por el caso hermano, que el próximo mes de mayo llevará al banquillo al candidato socialista, Miguel Ángel Gallardo, junto al músico David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

El PSOE hoy sólo logra retener al 61% de sus antiguos votantes. Otro 10% apuesta ahora por el PP, un 5% por Vox, un 4% por Podemos-IU y el mismo porcentaje, por Juntos por Extremadura.

El PP es el partido que mejor fideliza a sus antiguos votantes (el 84% repetirá). No obstante, el PSOE es la opción favorita de los jóvenes que votarán por primera vez (el 23% dice que apoyará a Gallardo), seguido por Vox (18%) y el PP (11%).

Arte EE

Según la encuesta de SocioMétrica, el 34,7% de los ciudadanos de la región desea un gobierno del PP con mayoría absoluta, que no tenga que depender de otras formaciones políticas.

En menor medida, el 30,2% reclama un "cambio liderado" por el PSOE, mientras que sólo el 13,6% desearía un gobierno de coalición formado por el PP y Vox.

María Guardiola es la favorita de los extremeños para ser presidenta de la Junta: así lo manifiesta el 37,6% de los encuestados, frente a un 19,1% que apuesta por el socialista Miguel Ángel Gallardo.

Con una diferencia significativa: Guardiola tiene el apoyo del 80% de los votantes de su partido, el PP. En cambio, Gallardo sólo recaba el apoyo del 48% de los votantes socialistas.

Uno de cada cinco electores (18,7%) que votaron al PSOE en los pasados comicios, ahora apuesta por Guardiola.

Menos respaldo tienen los candidatos de Unidas por Extremadura (Podemos-IU), Irene de Miguel, a la que apoya el 11,5%, y el de Vox, Óscar Fernández (8,9%).

De hecho, debido al bajo nivel de conocimiento de su candidato, Vox ha decidido dar un gran protagonismo en campaña a Santiago Abascal y a otros líderes nacionales del partido.

Cuando la elección se reduce a los candidatos de los dos grandes partidos, el 46,8% de los encuestados apuesta por María Guardiola, mientras que otro 32,4% quiere que sea presidente Miguel Ángel Gallardo.

La actual presidenta de la Junta arranca la campaña electoral con el aura de ganadora: el 53,3% de los encuestados cree que será reelegida presidenta.

Así lo creen el 70% de los votantes de Vox, el 62,7% de los de Juntos por Extremadura, el 41,3% de los del PSOE e incluso uno de cada tres votantes de Podemos.

Sólo uno de cada cinco extremeños (23%) ve viable el cambio y cree que, contra todo pronóstico, Miguel Ángel Gallardo se convertirá en presidente de la Junta en estos comicios.

Ficha técnica:

Se han realizado 1.100 encuestas en la comunidad autónoma de Extremadura, proporcionales a los censos electorales provinciales, con sistema CAWI-Panel entre los días 4 a 6 de diciembre de 2025. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad y recuerdo de voto. Las interacciones finalizan en ajustes del 97%. No procede error muestral ni margen de confianza al tratarse de un muestreo no probabilístico, si bien puede estimarse un error de +-3% en el voto final. El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de I+A y dirigida por Gonzalo Adán, doctor en Psicología Social y DEA en metodología de las ciencias del comportamiento.