El Gobierno trata de tapar la corrupción y el machismo con ataques al "modelo salvaje" de Ayuso en Sanidad y Vivienda

El Gobierno de Pedro Sánchez trata de tapar los escándalos de corrupción y machismo que le salpican, con una nueva ofensiva contra la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, a la que acusa de aplicar un "modelo salvaje" de gestión en Sanidad y Vivienda.

Lo hacen este domingo las ministras Mónica García e Isabel Rodríguez en sendas entrevistas, en las que anuncian nuevos proyectos de Ley que el Gobierno no tiene capacidad de sacar adelante, dado que no cuenta con el apoyo de Junts.

La misma estrategia puso en marcha el sábado el presidente Pedro Sánchez, antes de asistir al acto institucional del 47 aniversario de la Constitución.

Sánchez acusó a las comunidades autónomas del PP de "incumplir de facto la Constitución", al convertir la sanidad en un "negocio de unos pocos, siempre para las mismas empresas afines".

Ante los "recortes y las listas de espera, que se producen allí donde gobierna el PP", advirtió, el Gobierno va a usar "todas las herramientas del Estado de derecho" para garantizar que se cumpla el derecho a la "sanidad pública" preservado por el artículo 43 de la Constitución.

En la misma línea, la ministra Mónica García acusa este domingo al Gobierno de Ayuso, en una entrevista a El País, de aplicar "un complejo sistema por el cual los pacientes de la sanidad pública acaban en hospitales privados" pagados con recursos públicos, con la "connivencia de la Consejería de Sanidad".

Y "detrás del paciente, va un flujo de dinero", indica.

Por un lado, Mónica García sostiene que las listas de espera de la sanidad pública de Madrid "no dejan de crecer".

"Desde que está la señora Ayuso", afirma, "han crecido al doble: un millón de madrileños y madrileñas están esperando una prueba, un tiempo absolutamente inadmisible. Se ha duplicado la gente que espera más de seis meses".

Pero, al mismo tiempo, acusa al Ejecutivo madrileño de aplicar todo tipo de "ingeniería estadística" para maquillar estas listas de espera.

Lo cierto es que, según los propios datos del Ministerio de Sanidad correspondientes a 2024, Galicia (67 días) y Madrid (48 días) fueron las regiones con la menor lista de espera quirúrgica. Muy por debajo de la media nacional, que estuvo fijada en 126 días.

Según dicho informe del Ministerio de Sanidad, Cataluña fue en 2024 la comunidad autónoma con más lista de espera quirúrgica, 196.911 pacientes, con un tiempo medio de espera de 145 días (frente a los 48 días de Madrid).

Pese a estas cifras, la ministra de Sanidad (y líder de Más Madrid) dirige sus ataques contra la Comunidad de Madrid.

En la misma entrevista, la ministra Mónica García anuncia que el Consejo de Ministros va a derogar la Ley 15/97 de gestión del Sistema Nacional de Salud, que permite a las Administraciones suscribir conciertos con la sanidad privada.

Aunque también las CCAA gobernadas por el PSOE, como Cataluña, recurren a esta fórmula para externalizar algunos servicios y derivar pacientes a la sanidad privada, con el fin de reducir la saturación de su servicio público de salud.

El Gobierno central, adelanta la ministra Mónica García, tiene la intención de impulsar una nueva Ley de Gestión Pública y de Integridad del Sistema Nacional de Salud, "para poner coto a este tipo de prácticas".

Pese a estos anuncios, el Gobierno no tiene en estos momentos la mayoría parlamentaria para sacar adelante ninguna de estas dos iniciativas.

Junts ya ha anunciado que no va a apoyar, o incluso va a presentar enmiendas a la totalidad, a las nuevas iniciativas legislativas que el Consejo de Ministros envíe a las Cortes.

Por su parte, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, presenta este domingo en otra entrevista a La Vanguardia sus planes a través de la empresa pública Casa 47 que, según anuncia, invertirá 1.300 millones de euros anuales en la próxima década para promover viviendas asequibles.

Con un precio de alquiler de 713 euros al mes en Barcelona y 735 en Madrid, un 40% del precio actual de mercado, según asegura. Será "un cambio absoluto de paradigma", afirma.

Isabel Rodríguez también aprovecha esta entrevista para arremeter contra la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

"Madrid es la cúspide del modelo que nosotros combatimos, en vivienda o en sanidad, que es el mercado salvaje, el beneficio para unos pocos y el olvidarnos de la gente. La prioridad de nuestras políticas son las personas", indica la ministra.

Según Isabel Rodríguez, "en lugar de pensar en los cientos de madrileños que no duermen porque no encuentran un alquiler o porque cumple su contrato el mes que viene", la presidenta Ayuso "se va a pedir a inversores extranjeros que vengan a Madrid a comprarse las viviendas, dos, tres, cuatro o el bloque entero".

Algo que, aclara, va en "la dirección contraria" a los planes del Gobierno.

Por ello, vuelve a instar al Ejecutivo de Ayuso a aplicar los límites al precio de los alquileres, previstos en la Ley de Vivienda (que impulsó Podemos) para las zonas tensionadas.

Isabel Rodríguez señala que la voluntad de su departamento es "dar continuidad al escudo social", que impide ejecutar desahucios a familias consideradas vulnerables.

Según indican los expertos del sector, esta medida ha contribuido a disparar los precios de los alquileres, al generar una mayor inseguridad jurídica a los propietarios.

Y allí donde se ha aplicado el límite al precio del alquiler, como en Cataluña, se ha reducido drásticamente la oferta, por lo que las familias tienen ahora más dificultades para acceder a una vivienda.

También en este caso, la ministra Isabel Rodríguez anuncia la intención de impulsar un proyecto de Ley de Alquiler de Temporada, que difícilmente va a contar con el apoyo de Junts.

Siguiendo la consigna de Moncloa, la ministra de Vivienda aprovecha la entrevista para criticar el modelo de atención sanitaria de las CCAA gobernadas por el PP.

"El sistema público de sanidad", afirma Isabel Rodríguez, "se está poniendo en riesgo y convirtiendo en un negocio. Lo estamos viendo hoy en Madrid y lo veíamos hace unos días en Andalucía con las mamografías. Nuestro modelo es el contrario".

Tras sus ataques a Ayuso y a Juanma Moreno, la ministra de Vivienda sólo dedica cinco líneas a comentar el escándalo protagonizado por el exasesor de Pedro Sánchez Paco Salazar, acusado de acoso sexual por dos de sus colaboradoras.

"Ese tipo de actitudes machistas", dice al respecto la ministra, "no caben en el ideario del Partido Socialista y confío en que vamos a dar respuesta que ha de ser rápida y eficaz, porque realmente nuestra historia, nuestro bagaje y nuestro legado es el legado de los avances en derechos de igualdad de las mujeres".

En cambio, la ministra de Sanidad, Mónica García, que también ha abanderado las políticas feministas, ni siquiera hace mención a este escándalo en su entrevista con El País.