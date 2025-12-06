Guardiola rechaza el debate a 4 porque RTVE la "maltrata": sí que irá al de la TV regional, a 10, como cuando gobernó el PSOE

PSOE, Vox y Unidas por Extremadura han confirmado su participación en el debate de RTVE, que se celebrará el 18 de diciembre, pese a la ausencia de Guardiola.

El PP defiende que el debate regional con diez partidos refleja mejor la realidad política de Extremadura y critica que RTVE nunca organizó un debate nacional durante los gobiernos socialistas.

Guardiola sí asistirá al debate tradicional en Canal Extremadura, que contará con diez participantes, como se ha hecho en anteriores convocatorias autonómicas.

María Guardiola, presidenta de la Junta y candidata del PP, rechaza participar en el debate electoral a cuatro propuesto por RTVE y acusa al ente público de tener una estrategia política desde Moncloa.

María Guardiola sí participará en un debate electoral durante la campaña de las elecciones autonómicas: el próximo día 11 de diciembre en Canal Extremadura.

Lo hará "como siempre se ha hecho" y donde siempre se ha hecho, en un debate a diez en la televisión regional.

La presidenta de la Junta y candidata del PP a la reelección rechazó el debate a cuatro propuesto por RTVE argumentando que detrás hay una "estrategia política" orquestada desde Moncloa.

El del ente público es el primer debate que la televisión nacional organiza en Extremadura en 47 años de democracia. Y para los populares, que se haga ahora "es sorprendente" y "desvirtúa el carácter autonómico de los comicios".

Desde las filas de Guardiola han recordado que "nunca durante los gobiernos socialistas en Extremadura se organizó un debate de alcance nacional sobre unas elecciones autonómicas".

El debate electoral entre los candidatos se ha realizado tradicionalmente en Canal Extremadura. La última vez, el 28 de mayo de 2023, cuando diez aspirantes expusieron sus programas políticos y sus diferencias.

Participantes en el debate de Canal Extremadura en las elecciones autonómicas de 2023. Canal Extremadura

Sólo cuatro partidos (PP, PSOE, Vox y Unidas por Extremadura) tienen representación actualmente en la Asamblea extremeña, pero desde el Gabinete de la presidenta de la Junta comparten la propuesta de la televisión regional de que haya diez participantes porque "refleja mejor la compleja realidad" de Extremadura.

"No puedes limitarte a llevar a los candidatos de los partidos que ya tienen representación nacional", defienden.

Pese a la ausencia de la presidenta extremeña, RTVE ha comunicado que celebrará su debate autonómico el próximo 18 de diciembre.

El candidato del PSOE, Miguel Ángel Gallardo: el de Vox, Óscar Fernández y el de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ya han confirmado su participación.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, también ha cuestionado la neutralidad de la radiotelevisión pública al asegurar que, pese a contar con "excelentes profesionales", ellos "son los primeros que están siendo discriminados” por una dirección que, a su juicio, "no está dando un mensaje de imparcialidad".

En este contexto, respalda la decisión de María Guardiola de no acudir al debate organizado por la cadena nacional: "Lo que haga María Guardiola en relación con el debate en RTVE yo lo respaldo, no sólo políticamente, sino también en lo personal".

Ya en el acto inaugural de la campaña socialista Gallardo criticó la decisión de Guardiola asegurando que "aunque la presidenta no quiera, a nosotros sí nos van a escuchar".

Los populares están decididos a cumplir con una campaña "puramente regional" en la que se vaya "puerta por puerta", "de norte a sur" y, sobre todo, "sin clave nacional de ningún tipo"

Tanto es así, que en el entorno de la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han confirmado que no han recibido ninguna llamada del PP extremeño para apoyar la candidatura de Guardiola.