El histórico Ibarra, al rescate de Gallardo con un argumento envenenado: "Si yo no estuviera aquí, diría que tú eres culpable"

A pesar de las encuestas desfavorables para el PSOE en Extremadura, Gallardo confía en que el trabajo diario puede revertir la situación electoral.

Gallardo denuncia una campaña de difamación en su contra y anima a los votantes socialistas a acudir a las urnas el 21 de diciembre.

Ibarra critica la ley de amnistía y la financiación singular para Cataluña, pero deja de lado sus diferencias internas para respaldar la candidatura de Gallardo.

Juan Carlos Rodríguez Ibarra apoya públicamente a Miguel Ángel Gallardo, procesado por el 'caso David Sánchez', y afirma creer en su inocencia.

Al contrario que Pedro Sánchez, el expresidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, no se ha olvidado del procesamiento de Miguel Ángel Gallardo por el caso David Sánchez y le ha sido claro: "Yo estoy aquí para apoyarte y para decirte que creo en ti".

"Si no estuviera, estaría diciendo que tú eres culpable".

El histórico dirigente del PSOE de Felipe González ha participado este viernes en un mitin apoyando a Gallardo en Castuera (Badajoz).

Su presencia zanjaba cualquier tipo de duda sobre su apoyo al cabeza de lista para el 21-D: "Llevo más de 60 campañas desde que empezó la democracia, ¿por qué no iba yo a participar en esta?".

En los dos mítines en los que Sánchez ha estado junto a su candidato, el presidente del Gobierno optó por obviar los casos de corrupción que rodean a su partido.

Pero para el exsecretario general de los socialistas extremeños, "la Constitución dice que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario".

Y en ese sentido, "nadie ha demostrado la culpabilidad de Miguel Ángel".

Con el apoyo de Ibarra, el PSOE recupera una de las voces más autorizadas del felipismo.

Y también más críticas con el sanchismo. Hasta hoy.

El expresidente extremeño alzó la voz contra la ley de amnistía en 2023 llegando a declarar que "quien viole la Constitución, viola a 40 millones de españoles".

Y también criticó la financiación singular para Cataluña calificando de "disparate" que haya comunidades autónomas que "se queden con un cupo".

Para esta campaña autonómica Ibarra ha abandonado sus diferencias para volcarse con Gallardo. "Sentiría vergüenza de mí mismo si me hubiera echado a un lado pensando lo que piensan algunos y dentro de 5 meses digan que eres inocente", ha argumentado.

Ibarra también ha querido lanzar una reflexión ante el juicio del caso hermano, previsto para junio, y el riesgo de que el PSOE pueda perder las elecciones por este asunto: "Imaginemos que perdemos por este asunto (…) y que luego un tribunal lo absuelve. ¿Quién asumirá las consecuencias?".

"El tiempo acabará dándote la razón y obligará a quienes te difamaron a pedirte disculpas", ha defendido.

"Han montado una mentira"

El candidato socialista a la Junta de Extremadura ha agradecido las palabras de Ibarra y la firmeza con la que le ha defendido. "Han creado una gran falsedad, han hinchado un globo para deshumanizar al hijo de un trabajador, sembrar dudas… y provocar la abstención. Por eso valoro tu respaldo".

Gallardo ha animado a los votantes socialistas a ir a las urnas el 21 de diciembre y "demostrar a la derecha que para ganar hay que jugar con limpieza y presentar un proyecto político sólido".

Y por ello, para impulsar la participación, ha asegurado que afronta la candidatura con "más entusiasmo, energía y determinación para vencer a una derecha que hace trampas".

Las primeras encuestas no favorecen precisamente al PSOE en Extremadura y avisan de una caída sin precedentes en la región.

Pero Gallardo desconfía de los sondeos: "Estoy convencido de que depende de nosotros. Si cada uno trabaja día a día, podemos revertir las encuestas, que muchas veces se elaboran para desanimarnos".