España habla por primera vez de "soberanía marroquí" del Sáhara pero olvida el problema de aduanas de Ceuta y Melilla

En Marruecos persisten los matrimonios infantiles, con 8.955 casos registrados en 2024, mientras sigue pendiente la reforma del Código de Familia.

La cumbre incluye acuerdos para promover la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas, además de una agenda de cooperación en educación, cultura, ciencia y energía.

El tema de las aduanas de Ceuta y Melilla, así como los problemas comerciales y de viajeros, quedó sin abordarse durante la reunión bilateral.

España menciona por primera vez la "soberanía marroquí" sobre el Sáhara Occidental en la declaración conjunta de la cumbre con Marruecos.

Para Marruecos, el Sáhara Occidental ha sido el tema crucial en la XIII Reunión de Alto Nivel (RAN) celebrada este jueves en Madrid, según constatan los medios en Rabat.

Pero mientras lograba su propósito, la cumbre ha ignorado el problema de las aduanas que sufren ceutíes y melillenses con un régimen de viajeros que no existe y unas aduanas comerciales que no funcionan.

A pesar de los 14 acuerdos firmados, la narrativa marroquí se centra en un punto de la declaración adoptada tras el encuentro bilateral: el dedicado al plan de autonomía marroquí sobre el Sáhara Occidental.

"España acoge con satisfacción la adopción de la Resolución 2797 del Consejo de Seguridad, de 31 de octubre de 2025, que subraya que la autonomía genuina bajo soberanía marroquí es una de las soluciones más viables para resolver la cuestión del Sáhara marroquí", publica MAP, la agencia oficial de noticias del país magrebí.

Realmente, esta cuestión aparece en el punto 8 de la declaración y especifica que "España acoge con satisfacción la adopción de la resolución 2797 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 31 de octubre de 2025, (…), y acoge con beneplácito cualquier sugerencia constructiva de las partes en respuesta a la propuesta de autonomía".

Pero al final del apartado subraya que "una verdadera autonomía bajo soberanía marroquí podría ser la solución más factible" para una solución mutuamente aceptable.

Por tanto, es la primera vez que se habla en España de "soberanía marroquí", como aparece en el Decreto presidencial de Donald Trump, porque hasta el momento Pedro Sánchez reconoció que el plan de autonomía marroquí "es la opción más seria, creíble y realista" para solucionar el conflicto del Sáhara Occidental, sin mencionar la soberanía.

Más adelante del documento de 22 páginas y 119 secciones, se dice que "España saluda la dinámica de apertura, progreso y modernidad que vive Marruecos gracias a las reformas de modernización guiadas por Su Majestad el Rey, Mohammed VI, en particular, el nuevo modelo de desarrollo, la regionalización avanzada, la estrategia nacional para el desarrollo sostenible y los nuevos proyectos sociales".

Precisamente la "regionalización avanzada" del monarca alauita consiste en que el Sáhara Occidental se convierta en "las provincias del sur" de Marruecos.

El asunto del Sáhara Occidental era espinoso y el Ejecutivo acudió sin la presencia de ningún ministro de Sumar para no molestar a Marruecos, ya que defienden el referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui.

Incluso la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, colgó ayer en redes sociales un vídeo en el que desafía la posición oficial del Gobierno: "No vamos a ceder un centímetro de tierra saharaui", decía.

Canarias, Ceuta y Melilla, olvidadas

Tras la reunión, el presidente canario, Fernando Clavijo, esperaba que Exteriores contactara con su gobierno "porque en esta cumbre, obviamente, se habla de Canarias", aseguró a los medios.

Además lamentó que no se les hubiera invitado: "Tomamos nota y en el futuro hablaremos".

Sobre las reivindicaciones marítimas de Marruecos, Clavijo considera que "más que lo que pueda hacer Marruecos, que defiende sus legítimos intereses, yo me quedo con lo que está haciendo el Gobierno de España, desplazar e ignorar a Canarias en este tipo de relaciones".

Otros de los olvidados de esta cumbre han sido las autoridades y los empresarios melillenses y ceutíes, que no tenían mucha esperanza en la RAN.

Enrique Alcoba, presidente de la Confederación de Empresarios de Melilla CEME-CEOE y de la Asociación de Comerciantes, denunció que además de que la aduana comercial "no funciona", hay "poca voluntad por parte de España" de resolver la situación.

El empresario melillense solo ve una única solución: "Ya que no hay visos de que funcione el régimen de viajeros en las dos direcciones, tenía que tener España el coraje de cerrar el régimen de viajeros en dirección de Marruecos a Ceuta y Melilla".

Este es uno de los puntos en la hoja de ruta firmada por ambos países en 2022, y que este jueves ratificaron, pero para el que no se ha encontrado una solución tres años después.

Precisamente, la prensa estaba interesada en preguntar por estos asuntos, pero el presidente español no ofreció la rueda de prensa habitual después de estas cumbres.

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) emitió un comunicado en el que lamenta esa decisión y considera "inaceptable" esa falta de explicaciones.

"Esa postura restringe el derecho a la libertad de información y choca con los principios que deben regir el comportamiento informativo del Ejecutivo", señala.

Matrimonios infantiles

La nueva agenda de trabajo firmada ayer con Marruecos prestará una atención particular a la educación, la cultura y el deporte, la investigación científica, la inteligencia artificial y la ciberseguridad, el compromiso con el medio ambiente y la lucha global contra el cambio climático y sus efectos, la energía y la transición hacia un modelo energético limpio, sostenible y resiliente.

No obstante, lo más significativo es que, por primera vez, aparecen los derechos de las mujeres reflejados en un acto de estas características.

Los ministros de Exteriores, José Manuel Albares y Nasser Bourita, se reunieron en el Palacio de Viana a primera hora del jueves, antes de la cumbre en la Moncloa, para hablar de "acuerdos relevantes, como la Diplomacia Feminista, la Cooperación entre Escuelas Diplomáticas y el intercambio de jóvenes diplomáticos entre los dos países", según el comunicado del Ministerio.

Este Memorándum de Entendimiento (MOU) tiene el objetivo de "promover la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas en la acción exterior, así como en el ámbito de intercambio de jóvenes diplomáticos para desarrollar programas de movilidad formativa y de cooperación entre Escuelas Diplomáticas".

Precisamente, en el país vecino todavía no se ha aprobado la reforma de la Moudawana, el Código de Familia, que ordenó el rey Mohamed VI en 2024.

El propio ministro del Interior, Abdellatif Ouahbi, reconoció este lunes en el Parlamento de Rabat que no saben cuándo se publicará el Código: "Estamos esperando, hay debates y desacuerdos, pero se han alcanzado algunos consensos".

En 2024 se registraron 8.955 matrimonios infantiles en Marruecos, a pesar de que el ministro insistió en que siguen realizando esfuerzos por reducir esta práctica y fortalecer la protección de menores.