Revuelta de las federaciones del PSOE contra Ferraz por 'tapar' a Paco Salazar: la reunión fue tan "desastrosa" que se abortó

Las denunciantes aseguran que el comportamiento de Salazar era conocido y optaron por exponer su caso en medios antes que confiar en los mecanismos internos del PSOE.

Se critica la lentitud y falta de transparencia en la resolución del expediente, con denuncias bloqueadas y explicaciones erráticas por parte de la dirección del partido.

La reunión telemática convocada para calmar los ánimos resultó desastrosa, aumentando la indignación de las secretarías de Igualdad, que exigen medidas más contundentes.

Las federaciones del PSOE se rebelan contra Ferraz por la gestión del caso de presunto acoso sexual de Paco Salazar, ex alto cargo en La Moncloa.

De ola en pleno temporal a un tsunami. El escándalo por los presuntos comportamientos de acoso sexual del exsecretario del PSOE de Análisis Electoral y ex alto cargo en La Moncloa, Paco Salazar se extiende por el partido.

Lo que iba a ser una reunión telemática para calmar los ánimos ha acabado sacudiendo más a las federaciones e indignando a las diferentes responsables de igualdad de los territorios.

A las 21:30, Ferraz convocó a una reunión por videoconferencia de la secretaria de Igualdad de la Ejecutiva federal, Pilar Bernabé, con las secretarías de Igualdad de las diferentes federaciones y las portavoces en las Cortes Generales y los Parlamentos autonómicos.

Todos esperaban medidas contundentes o cambios en los protocolos, pero lo que se encontraron fueron las mismas justificaciones que estos días y una defensa numantina de la gestión del caso que fuera de Ferraz consideran "desastrosa".

Incluso, para indignación de algunas federaciones, Bernabé llegó a afirmar que la lentitud a la hora de resolver el expediente por acoso sexual, que ya lleva cinco meses paralizado, se debe a que todavía está resolviéndose en tiempo y forma.

Asimismo ha augurado que lo normal son tres meses de instrucción y tres para resolver.

La número cuatro del partido ha pedido paciencia y "confianza" en la gestión del caso y sólo ha propuesto como novedad un plan de prevención que incluirá formación para cargos y evitar así el acoso sexual.

Se trata de una respuesta idéntica a la que dio La Moncloa cuando se conoció que en el interior de sus instalaciones, Salazar hacía propuestas indecentes y comentarios soeces a sus subordinadas, a las que gritaba si se le ponían límites.

La indignación entre las federaciones se evidenció en los turnos que Ferraz repartió. En mayor o menor medida, todos han mostrado su enfado, asegurando que la sensación que se traslada es la de no actuar con contundencia.

Alguna también recordaba que las víctimas han confiado antes en un medio de comunicación. Eldiario.es, para exponer de forma anónima su testimonio antes que en los mecanismos del partido.

Además, se ha planteado que, con las denuncias puestas en el canal interno que abrió el PSOE, se debería ir a la fiscalía porque es un caso de violencia de género.

Todas las que pudieron participar pidieron ir más lejos, aunque Salazar ya se haya dado de baja de militante del partido.

Y hasta ahí. Cuando ya se aproximaban a la hora, Bernabé decidió cortar los turnos de palabra, pese a que había varios pedidos, y se les emplazó a una reunión presencial que todavía no tiene fecha.

Entre las que se quedaron sin hablar está Castilla-La Mancha, pese a ser de las pocas en las que el PSOE gobierna.

“Ha sido un desastre”, afirmaba en una federación sanchista, indignada por los cortes.

Cinco meses después y con denuncias borradas

Durante todo el miércoles, el enfado ha ido aumentando en el PSOE por la forma en que se ha gestionado el asunto de Salazar y por cómo se le ha protegido, bloqueando las denuncias.

Desde el lunes, cuando se publicó en Eldiario.es que Ferraz estaba ocultando el expediente y, más tarde, al conocer los detalles del comportamiento de Salazar, diferentes secretarías de igualdad de agrupaciones y de ejecutivas provinciales se han dirigido a las federaciones para pedirles explicaciones urgentes por la gestión del caso.

“Hay mucho malestar en el movimiento feminista, más allá de las feministas del PSOE. Quieren saber cómo se puede paliar el efecto dañino en la credibilidad”, afirmaban en una federación, antes de la reunión.

En esto coinciden ministros y dirigentes, preocupados por el daño que ocasiona ahora el caso Salazar, cuando todavía resuenan los audios de Koldo García y José Luis Ábalos repartiéndose prostitutas.

“Es tremendo, un error detrás de otro”, señalaban en otra federación sobre el caso Salazar, que estalló antes de un Comité Federal en el que se iba a auparlo como adjunto a la Secretaría de Organización.

Entonces, tras las críticas de varias federaciones y el movimiento feminista y para evitar que un señalado por acoso entrase en el núcleo duro del partido, se improvisó una reunión de la Ejecutiva para que dimitiera de todos sus cargos.

Cinco meses después, Ferraz tenía que volver a improvisar una similar, en esta ocasión solo con mujeres, debido a que el asunto sigue sin zanjarse.

Incluso se le mantuvo la condición de militante y Salazar sólo renunció a ella este pasado jueves, sólo unas horas después de un registro de la UCO al Ayuntamiento de Dos Hermanas donde se le investiga por cobrar 2.000 euros al mes durante cinco años por un trabajo al que no habría acudido.

A la cadena de errores se suman las explicaciones erráticas del partido.

Ferraz atribuyó a un supuesto error informático el hecho de que, como publicó eldiario.es, las denunciantes no pudieran acceder a sus textos en el canal habilitado por el PSOE contra el acoso sexual.

Las mujeres, que presentaron sus denuncias en julio y agosto, querían saber cómo estaba tramitándose el caso y se encontraron que los expedientes no existían.

Desde la dirección del partido alegaron que no estaban en el portal pero sí obraban ante el Comité Antiacoso que los estaría evaluando.

De repente, y tras la indignación generada, en la tarde del lunes las denuncias volvieron ser visibles. No tardaron mucho en filtrarse.

En los textos, podía leerse cómo dos mujeres que trabajaron con él en La Moncloa denunciaban su lenguaje "hipersexualizado", cómo fingía hacer felaciones en mitad del despacho, pedía que le enseñaran el escote o se subía la bragueta delante de sus subordinadas.

Si ellas le ponían límites, Salazar optaba por despreciarlas en público y abroncarles. Una actitud que era conocida en todo el edificio de Semillas, el ala oeste de La Moncloa.