Marruecos censura la presentación de un libro de una periodista de EL ESPAÑOL la víspera de la cumbre de Madrid

Las autoridades regionales de Martil, una localidad cercana a Tetuán (Río Martil durante el protectorado español), han impedido que la periodista Sonia Moreno presente su libro Marruecos, el vecino incómodo, de reciente publicación.

El acto se había previsto para este miércoles en el Centro Cultural Lerchundi en Martil, víspera de la Reunión de Alto Nivel que España y Marruecos celebran en Madrid, y estaban invitados directivos del Instituto Cervantes en el país y diplomáticos españoles.

A pesar de que los responsables del acto habían entregado a las autoridades locales un listado y los carteles de todas las actividades programadas durante el mes de diciembre, no fue hasta 24 horas antes cuando el presentador del acto, el hispanista Jaouad El Gach, informó a la colaboradora de EL ESPAÑOL de que no se podía presentar el libro o "intervendrían" el mismo.

"Siento decirte que me han comunicado esta tarde que la presentación del libro no podrá llevarse a cabo mientras no haya un proceso de importación legal [del libro] a través de una librería autorizada", le indicó El Gach.

Igualmente, alegaron que el "estatuto de periodista" de Sonia Moreno "no está en vigor".

Moreno, ex corresponsal en Marruecos, dejó el país en 2020, cuando las autoridades le retiraron la acreditación para trabajar como periodista. Pese a ello ha seguido informando como enviada especial y viajando regularmente al país.

"No trabajo en Marruecos sin pedir permiso, pero este miércoles no iba a un acto periodístico, simplemente me habían invitado a presentar el libro y sentí un halo de esperanza por si se pudiera vivir una pequeña apertura. En cualquier caso, los organizadores habían avisado a las autoridades con antelación que, sin embargo, no suspendieron la presentación hasta última hora de la víspera de manera no oficial", señala Moreno.

El título del libro, Marruecos, el vecino incómodo, no gustó en reuniones previas ni al caíd (gobernador), ni al califa; figuras de la época de la independencia marroquí que pertenecen al cuerpo de los agentes de autoridad bajo el paraguas del Ministerio del Interior.

La periodista ha decidido denunciar ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y su Relatora Especial la violación de su derecho a la libertad de expresión.

Como informa en el epílogo de su libro, Moreno fue espiada desde abril de 2020 hasta enero de 2021 con un software que opera de la misma manera que Pegasus, registrando información personal de su móvil sin su consentimiento.

La empresa internacional de seguridad Lazarus Technology realizó un examen de sus terminales y encontró infecciones en uno de sus móviles y en el ordenador personal, de donde le extrajeron una carpeta de documentos personales y le grabaron hasta en 64 ocasiones.

Esa investigación está en el juzgado en fase de instrucción, donde han llamado a testificar a tres investigados: dos de ellos con doble nacionalidad marroquí y española. Uno de los investigados ha sido retratado con algunos exministros, como Miquel Iceta y Salvador Illa.

El Centro Cultural Lerchundi pertenece a la Iglesia Católica en Marruecos y está atendida por voluntarios de varias nacionalidades. Tiene su sede en la antigua iglesia de Río Martín, rehabilitada en los años 90 por la ONG Arquitectura y Compromiso Social con el apoyo de otras entidades y de particulares.

Desarrolla actividades de dinamización sociocultural orientadas a la comunidad universitaria, extranjera, juvenil, migrante, sociedad civil y vecinos de la región desde hace tres décadas.

El centro también ha sufrido otras cancelaciones recientemente de actos relacionados con Palestina.