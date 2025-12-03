Los estudiantes extranjeros ya prefieren Madrid: tras el 'procés', las universidades de Barcelona han pasado del 45% al 13%

El aumento de estudiantes internacionales impulsa proyectos como residencias universitarias y la expansión de centros educativos como ESIC en Madrid y Latinoamérica.

La Comunidad de Madrid planea igualar las tasas universitarias para estudiantes hispanoamericanos con las de estudiantes nacionales y europeos, facilitando su acceso a la educación superior.

La presencia de estudiantes latinoamericanos en Madrid ha crecido significativamente, representando ya el 42,6% de los alumnos extranjeros en sus universidades.

Madrid ha superado a Barcelona como principal destino de estudiantes internacionales en España tras el 'procés', pasando de captar el 7% al 32% de estos alumnos.

Madrid se ha consolidado como el epicentro de la educación superior para estudiantes internacionales en España.

La capital desplaza así a Barcelona, que desde el procés y el referéndum del 1 de octubre de 2017 ha perdido gran parte de su atractivo para los alumnos extranjeros.

"Desde entonces, la captación de estudiantes internacionales del centro ESIC en Barcelona ha caído del 45% al 13% aproximadamente", explica a EL ESPAÑOL Eduardo Gómez, presidente de ESIC University.

De la fuga de Barcelona se ha beneficiado Madrid: "Aquí la captación de estudiantes internacionales ha pasado de un 7% a un 32%".

Eso explica que el plan de crecimiento a cinco años que presentó ESIC este martes apueste por seguir creando en la capital de España nuevos grados, a la vez que amplía su innovador espacio para la Formación Profesional.

"Madrid ya es un hub de educación superior de primer nivel, con universidades de prestigio y un ecosistema educativo cada vez más atractivo para estudiantes de todo el mundo", explican.

El contexto político tras el 1-O marcó un cambio en las preferencias de los estudiantes internacionales, según fuentes del centro privado.

Mientras Barcelona perdió atractivo, Madrid supo posicionarse como alternativa sólida y segura, apoyada por políticas y proyectos estratégicos. También Valencia.

Explican, de hecho, que el perfil de estudiante que antes elegía Barcelona por su playa, ahora se va a Valencia.

Hay que recordar, además, que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha impulsado esta transformación con una clara apuesta por convertir la región en un hub educativo internacional.

Entre sus iniciativas destaca la creación de nuevas universidades, como el Instituto de Empresa (IE), y la consolidación de centros con renombre mundial especializados en negocios, marketing, emprendimiento y diseño, como ESIC o UDIT.

Estudiantes latinos

Una de las claves de este cambio es el aumento significativo de estudiantes latinoamericanos que eligen Madrid para sus estudios superiores.

Según los últimos datos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, los alumnos procedentes de América Latina representan ya el 42,6% de los estudiantes extranjeros matriculados en las universidades madrileñas, superando a los procedentes de la Unión Europea, que representan el 33%.

En el curso 2023-24, las universidades de la Comunidad de Madrid matricularon a más de 54.600 estudiantes internacionales, el doble que en 2014-15, cuando se registraron 22.348. De estos, cerca de 19.000 provienen de países latinoamericanos, un aumento que responde a la fuerte comunidad latina residente en Madrid y a las políticas de atracción educativa.

El origen de estos estudiantes es muy diverso, con presencia destacada de países como Colombia, México, Perú, Ecuador, Chile, Venezuela y Argentina, entre otros.

Además, los estudiantes procedentes de países como Estados Unidos, China, Francia, Italia o Alemania completan un mapa internacional en crecimiento constante.

Madrid quiere que esta tendencia se asiente en el tiempo y por eso estudia desde septiembre del 2023 modificar el decreto de precios públicos de la Comunidad de Madrid para que los estudiantes universitarios procedentes de países de Hispanoamérica abonen las mismas tasas que los estudiantes nacionales y europeos.

Esta medida, que lleva años en el cajón de la Consejería de Educación, se aplicará con carácter retroactivo desde su anuncio en 2023. Supone un ahorro sustancial para estos alumnos que ahora pagan hasta seis veces más por créditos universitarios.

Residencias de estudiantes

El crecimiento de la comunidad internacional también plantea retos prácticos, especialmente en el acceso a la vivienda para los estudiantes.

En este contexto, Eduardo Gómez, presidente de ESIC University, confirma a EL ESPAÑOL que están estudiando el mercado de residencias universitarias en Madrid para facilitar la estancia de sus alumnos extranjeros.

Principalmente, se plantean construir este tipo de estancias para poder ofertarlas a su público internacional que, aseguran, se sienten más "tranquilos" cuando mandan a sus hijos a un centro de esas características.

El proyecto de residencias y la creación de institutos con bachilleratos internacionales forman parte de los objetivos estratégicos que ESIC está explorando, aunque por ahora aún están en fase de desarrollo.

ESIC no solo está presente en Madrid, sino que cuenta con centros adscritos en varias ciudades como Valencia y Zaragoza, y con un fuerte crecimiento en Latinoamérica. Su campus en Medellín, Colombia, es un modelo exitoso que planean replicar en países como México o Argentina.

Además, mirando hacia el futuro, ESIC estudia llegar a Emiratos Árabes con centros vinculados, consolidando su posicionamiento como actor global en educación superior.