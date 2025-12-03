Chivite busca cerrar la crisis en Navarra cesando al responsable que dio contratos a Servinabar mientras protege a su tío

El proceso de adjudicación estuvo rodeado de polémica, con votos en contra en la mesa de contratación y la intervención de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción, que consideró nula la adjudicación.

La Intervención General concluyó que 6,2 millones del sobrecoste carecen de justificación técnica, lo que llevó a suspender los pagos hasta aclarar la situación.

El cese de López Vera responde a la presión de los socios del Gobierno foral, que exigían responsabilidades políticas tras detectarse un sobrecoste de 8,5 millones en las obras.

María Chivite ha cesado a Pedro López Vera, director general de Obras Públicas, tras la polémica adjudicación de las obras del túnel de Belate a la UTE Acciona-Osés y Servinabar.

María Chivite ha intentado contener la crisis abierta en el Gobierno de Navarra cesando este martes a Pedro López Vera, director general de Obras Públicas y número dos del consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, tío de la presidenta.

López Vera fue el responsable de avalar la adjudicación de las obras de Belate a la UTE Acciona-Osés y Servinabar, empresa participada por Santos Cerdán.

La reacción de Chivite llega después de que sus socios en el Ejecutivo foral reclamaran "responsabilidades políticas" por el sobrecoste de 8,5 millones en las obras del túnel de Belate.

Este martes, antes de anunciar el relevo, María Chivite viajó a Madrid para reunirse con el ministro de Transportes, Óscar Puente, y tratar infraestructuras en Navarra.

Curiosamente, en ese encuentro no estuvo su tío, pese a ser el responsable directo de las obras que Chivite y Puente abordaron.

Su ausencia llama la atención en un momento en el que los socios piden su cabeza. Por ahora, deberán contentarse con la salida de su número dos.

De hecho, López Vera se convierte en la primera víctima política del Gobierno de Navarra.

En verano, Óscar Chivite trasladó a Geroa Bai y Contigo Zurekin —la coalición de Podemos e IU en Navarra— que el sobrecoste del túnel de Belate respondía básicamente a cuestiones técnicas de la obra.

Sin embargo, el pasado viernes, la Intervención General concluyó que 6,2 de esos 8,5 millones obedecen a cambios sin justificación técnica suficiente.

Por ello, se dictó un "reparo suspensivo", es decir, una objeción formal que frenaba el aumento del presupuesto.

Eso implica que la Administración no puede aprobar ni pagar las partidas cuestionadas hasta comprobar que están justificadas.

A la vista de ese informe, los socios de Chivite empezaron a elevar el tono acusando al consejero de haberles dado explicaciones que "faltaban a la verdad".

Los socios hablaron de una "merma de confianza" con Óscar Chivite.

Entonces, el Ejecutivo foral convocó una reunión de urgencia el lunes entre los socios para intentar atajar la crisis. El Gobierno de Chivite lo sustentan, además de los socialistas, Geroa Bai y Contigo Zurekin.

El encuentro terminó sin acuerdo. Tanto los nacionalistas como los de Ione Belarra salieron "insatisfechos" con las propuestas iniciales de Chivite, centradas en ajustes técnicos en la obra. Los socios pedían "responsabilidades políticas".

Y, 24 horas después, Chivite trata de calmar a ambas formaciones con este cese.

El cese no se hará efectivo hasta el 10 de diciembre, ya que esta semana no se celebrará sesión de Gobierno al coincidir con el 3 de diciembre, festividad de San Francisco Javier y Día de Navarra.

El Gobierno foral anunció además "mejoras en la gestión de las obras", entre ellas el "recambio" de la dirección facultativa y la "supervisión directa" por parte del Servicio de Intervención de Hacienda. "De esta manera, se arbitra un mecanismo para un mayor control y una mejor coordinación, esenciales para una obra de semejante complejidad", añadía la nota del Gobierno foral donde se comunicaba el relevo del director general.

Polémica de Belate

El proceso de adjudicación para las obras de Belate estuvo envuelto en polémica desde el inicio.

Tres de los ocho miembros de la mesa de contratación, incluidos el secretario y el interventor, emitieron votos particulares en contra.

Alegaron que el procedimiento estaba "viciado" y denunciaron ante la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción que existía el rumor de que la obra "se la llevaría Acciona".

La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra consideró después la adjudicación "nula de pleno derecho".

El de Belate se considera el mayor proyecto de obra pública licitado en Navarra en la última década.

El contrato se llevó a cabo desde el Departamento de Cohesión Territorial, que dirige Óscar Chivite.

Cabe recordar que Servinabar fue excluida de la UTE en junio tras conocerse su vinculación con Santos Cerdán.