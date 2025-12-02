El PP pide por escrito al CNI que confirme si Robles encargó un "informe, documento, nota o investigación" sobre Ábalos

La batería de preguntas del PP incluye el papel de Begoña Gómez en el rescate de Air Europa y supuestas ofertas económicas de Santos Cerdán a Ábalos tras la detención de Koldo García.

El PP cuestiona si Pedro Sánchez reveló información secreta sobre la investigación a Koldo García a Ábalos, lo que podría constituir un delito de revelación de secretos judiciales.

Los populares exigen saber si miembros del Gobierno dieron instrucciones para vigilar o dificultar la labor ministerial de Ábalos y si hubo filtración de información judicial a su favor.

El PP ha solicitado al CNI que aclare si Margarita Robles pidió algún informe o investigación sobre José Luis Ábalos y su hijo en el marco del caso Koldo.

El Grupo Parlamentario Popular ha requerido al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que confirme si Margarita Robles encargó al CNI "algún tipo de informe, documento, nota, investigación o comprobación de datos" sobre José Luis Ábalos y su hijo mayor, dentro del llamado caso Koldo.

En esta iniciativa parlamentaria, al calor de la exclusiva de EL ESPAÑOL, y a la que ha tenido acceso este diario, los populares han presentado una batería de preguntas escritas al Gobierno en las que tratan de "subir el volumen" ahora que los exdirigentes del PSOE encarcelados "empiezan a cantar la Traviata".

El PP exige que el Gobierno confirme si lo manifestado por Víctor Ábalos es cierto. El hijo del exministro y ex secretario de Organización del PSOE asegura que en 2020, durante una Fiesta de Halloween, la entonces esposa de su padre, Carolina Perles, comunicó a Adriana Lastra información comprometida contra el exministro de Transportes.

Lastra era entonces la vicesecretaria general del partido, teórica número dos de los socialistas. El hijo de Ábalos asegura que esta fue una de las razones que impulsaron a Pedro Sánchez a destituir posteriormente a su padre de todos sus cargos.

De hecho, el PP requiere a la Inteligencia española que confirme si la ministra de Defensa encargó al CNI un informe sobre Ábalos cuando se enteró de que él estaba abogando ante el presidente por quedarse con esa cartera mientras Sánchez reflexionaba sobre su primera crisis de Gobierno, en julio de 2021.

Se activaba así el supuesto "clan de Navalcarnero", que incluía a Ricardo Mar, entonces todavía director de Gabinete de Ábalos, y a Pedro Saura, quien ocupaba el cargo de secretario de Estado de Transportes, para "hacerle la cama".

El PP interroga, además, si Mar y Saura recibieron instrucción por parte de Sánchez o de cualquier miembro del Gobierno para "controlar, vigilar, dificultar o entorpecer" la labor ministerial de Ábalos.

¿Obstrucción a la Justicia?

Pero las preguntas del PP van más allá. El partido cuestiona al Gobierno sobre la filtración de información judicial realizada presuntamente por el presidente Sánchez a Ábalos durante una reunión en Moncloa el 28 de septiembre de 2023. El propio exministro ha acusado a Sánchez de que le informó de que la Fiscalía estaba investigando a Koldo.

Las investigaciones al ex asistente de Ábalos se habían iniciado como consecuencia de la denuncia presentada por el PP de la Asamblea de Madrid año y medio antes, en marzo de 2022.

La Fiscalía Anticorrupción inició pesquisas sobre Soluciones de Gestión por posibles irregularidades en la compraventa de mascarillas. Pero no presentó querella ante la Audiencia Nacional hasta el 6 de septiembre de 2023, acusando a Koldo García y Víctor de Aldama de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias.

La gravedad de la cuestión radica en que aquella querella incluía solicitud de intervención de comunicaciones.

El Auto del Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional aceptó la querella el 8 de septiembre de 2023. Hasta ese momento, "nadie podía conocer que Koldo García estaba siendo investigado".

Es decir, que sólo 20 días después de incoarse las primeras diligencias, el presidente trasladó a Ábalos "información que no podía conocer y que tampoco podía revelar" al estar declarado el secreto de las actuaciones. De modo que el presidente podría ser reo de un delito de obstrucción a la Justicia.

El PP interroga también sobre "quién trasladó esa información al presidente" entre el 8 y el 28 de septiembre y por qué Sánchez decidió informar a Ábalos. Y cuestiona "si el presidente es consciente" de que obtener, difundir y revelar una investigación judicial declarada secreta "podría constituir un delito de revelación de secretos judiciales".

La batería de preguntas incluye además cuestiones sobre Air Europa. El PP interroga sobre el papel de Begoña Gómez en el rescate de la compañía, tras las revelaciones de Ábalos sobre una supuesta compensación por "el buen trato" otorgado.

Y se añaden cuestiones sobre ofertas económicas de "cheque en blanco" realizadas por Santos Cerdán a Ábalos para comprar su silencio tras la detención de Koldo García en febrero de 2024.