La Generalitat pide el despliegue de la UME ante el brote de peste porcina africana
El conseller de Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha informado este domingo de que el Govern ha pedido el despliegue de la unidad de control cinegético de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para controlar el brote de peste porcina africana (PPA) en el área de Collserola.
En declaraciones desde la sede del Departament en Lleida, ha dicho que está previsto que los efectivos de la UME se incorporen este lunes y que se han encontrado más animales muertos, todos ellos en el radio de Cerdanyola del Vallès, aunque no ha especificado la cifra.
Ha insistido en la prohibición de acudir a las zonas restringidas del parque de Collserola, ha pedido colaboración ciudadana y ha dicho que habrá "tolerancia cero" con aquellos que no cumplan las normas, que serán sancionados si incumplen las medidas.
En esta línea, ha defendido trabajar de manera "rápida y coordinada" movilizando todos los recursos disponibles y ha destacado la importancia de aumentar los efectivos y aumentar los expertos.
El Gobierno, la Generalitat y el sector porcino se reúnen hoy en Madrid por el brote de peste
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha convocado para este lunes una reunión en Madrid para abordar el brote de Peste Porcina Africana (PPA) detectado en jabalíes del área de Collserola, en Barcelona, a la que acudirán representantes de la Generalitat y de la industria cárnica.
La reunión tendrá lugar en la sede del ministerio en Madrid cuatro días después de que se confirmasen los primeros casos de peste en dos ejemplares de jabalís, lo que representa el primer brote de PPA en España desde noviembre de 1994.
En la reunión, según han avanzado a Efe fuentes del sector porcino, se abordará, entre otros asuntos, el impacto que tiene este brote en las exportaciones de carne de cerdo.
España es el primer productor de carne de porcino de la Unión Europea y el tercero del mundo, y exporta anualmente por valor de unos 8.800 millones de euros, de los que casi el 60% (5.100 millones) tienen como destino la UE. Unos mil millones de esas exportaciones corresponden a ventas a China.
El ministerio considera que, en las circunstancias actuales, se puede mantener el comercio sin restricciones, salvo el de la zona acotada, es decir, el porcino que se cría dentro del perímetro de vigilancia de 20 kilómetros de radio establecido por la Generalitat en torno al foco localizado, en el que se han establecido medidas restrictivas.
