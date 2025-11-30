"Vox trabaja para Sánchez hasta en domingo": Ayuso denuncia los actos de violencia ultra ante la sede de Ferraz

Dos manifestantes se encaran con la Policía, esta tarde en las proximidades de Ferraz. Efe

Las claves nuevo Generado con IA Isabel Díaz Ayuso ha condenado la violencia registrada en la concentración ultraderechista frente a la sede del PSOE en Ferraz y ha acusado a Vox de favorecer a Sánchez con estos actos. La manifestación, convocada por la asociación juvenil Revuelta vinculada a Vox, reunió a cerca de 400 personas e incluyó gritos e insultos contra Pedro Sánchez. Durante los incidentes, la Policía cortó el paso a los manifestantes que pretendían dirigirse a Moncloa, produciéndose momentos de tensión y al menos una detención. Periodistas de RTVE fueron increpados y obstaculizados durante la cobertura, hechos que el presidente de RTVE atribuye al clima generado por la oposición contra la televisión pública.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha mostrado su "rechazo absoluto" a las escenas de violencia que se han vivido esta tarde en torno a la sede socialista de Ferraz y ha denunciado que "Vox trabaja para Sánchez hasta en domingo".

Los incidentes se han registrado durante una concentración convocada por Revuelta (la asociación de jóvenes que estaba vinculada a Vox), que ha reunido a cerca de 400 personas, según fuentes de la Delegación del Gobierno.

Una vez allí, tras proferir gritos e insultos contra Pedro Sánchez, Revuelta ha instado a los asistentes a dirigirse hacia el Palacio de la Moncloa, informa Efe.

Mi rechazo absoluto a la violencia de los manifestantes en la calle Ferraz.



Algunos, por cierto, llevan largo tiempo molestando a esos vecinos y comercios, todas las tardes.



La concentración del PP en el Templo de Debod ha sido ejemplar, como siempre.



No parece raro que Vox… — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) November 30, 2025

En ese momento, la Policía ha decidido cortarles el paso y se han vivido momentos de tensión. Uno de los manifestantes ha sido detenido.

A través de su perfil en X, Ayuso ha señalado que "la concentración del PP en el Templo de Debod ha sido ejemplar, como siempre".

Pero ha lamentado que entidades afines a Vox, como Revuelta, hayan promovido a continuación actos violentos ante la sede del PSOE en Ferraz.

"No parece raro que Vox haya promovido una nueva trifulca, seguramente para restar protagonismo y fuerza a miles de ciudadanos de bien, a quienes agradecemos nuevamente su confianza", ha indicado la presidenta madrileña.

Y ha lamentado que "Vox trabaja para Sánchez hasta en domingo", para empañar lo que había sido una jornada "ejemplar" de protesta contra el Gobierno.

Esto ha pasado durante la manifestación en Ferraz.



Empujones y golpes de la policía de Marlaska contra los españoles que critican este gobierno.



Es lamentable. pic.twitter.com/jefDH3eoQG — Tate.J Barcelo (@TateJBarcelo) November 30, 2025

Por su parte, TVE ha denunciado que algunos asistentes a la concentración también han dirigido improperios contra su reportera que estaba informando del acto en directo.

Los manifestantes han proferido gritos de "¡Fuera, fuera!" contra la periodista, y finalmente han cubierto la cámara con banderas, para impedirle que siguiera adelante con la retransmisión.

"Fascistas haciendo cosas de fascistas dentro del clima creado contra la televisión pública y sus profesionales en el que todo vale", ha denunciado por su parte el presidente del consejo de administración de RTVE, José Pablo López, sobre estos incidentes.

El presidente de la TV pública ha atribuido así lo ocurrido al "clima" creado por las críticas de los partidos de la oposición a la televisión pública.