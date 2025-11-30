Rebelión cívica en el Templo de Debod contra la corrupción: "El módulo 13 de Soto del Real al final se va a quedar pequeño"

Un asistente a la concentración en el Templo de Debod (Madrid) sostiene un cartel de Sánchez con los casos judiciales que envuelven a su círculo. A. B.

Bajo un tímido y espléndido sol que las nubes han permitido hacerse paso en el cielo, la plana mayor del Partido Popular (PP) ha congregado a decenas de miles de personas en el majestuoso Templo de Debod, en Madrid.

"Gracias por el madrugón, por defender la verdad. Hoy va de defender nuestro país, nuestros valores. Estamos ante el presidente socialista con el mayor caso de corrupción de la historia", se podía escuchar por la megafonía momentos previos a que los barones populares se dirijan a los allí congregados.

Miles de banderas españolas se han dejado ver por todo el parque. Con el toro, el nombre de alguna ciudad o con el emblema de la Guardia Civil. "Hay que defenderlos a muerte", comenta un asistente a EL ESPAÑOL, en referencia a los miembros del Instituto Armado.

María (56 años) y José Luis (58) han venido desde Leganés para escuchar a los líderes del PP. Ni el "madrugón" ni el "frío horrible" han frenado sus ganas de acudir al evento. "Yo soy votante socialista, pero es que los que hay son unos becerros. No se puede destruir el sistema a conveniencia de quien gobierne. Estamos asistiendo a la defenestración de valores y ética", comenta José Luis, con "total indignación", a este periódico a los pies del templo egipcio.

Por su parte, María, comenta algunos aspectos de la sentencia a Álvaro García Ortiz: "Lo del fiscal general del Estado ya es la leche. Dos años de condena me parece poco. Se merece bastantes más. No ha sido ni un cabeza de turco".

"Esto es algo muy serio. Parece que estamos en una república bananera", recalca María. "Esto es muy serio e increíble", agrega.

