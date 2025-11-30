La Policía carga contra un grupo reducido de manifestantes que intentaba llegar hasta la sede del PSOE en Ferraz

El cordón policial que ha impedido que los manifestantes llegaran a la sede de Ferraz. EFE

TVE denuncia que algunos asistentes a la protesta han dirigido improperios contra su reportera que informaba sobre el acto en directo.

La Policía ha cargado esta tarde en la zona de Moncloa contra un reducido grupo de manifestantes, que se habían congregado para protestar ante la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid.

TVE ha informado de que esta protesta —completamente ajena a la manifestación que ha encabezado al mediodía Feijóo junto al templo de Debod— ha estado alentada en las redes sociales por entidades como Revuelta (el grupo de jóvenes que recientemente ha roto sus vínculos con Vox).

Tras protestar frente a la sede del PSOE, Revuelta ha pedido a los manifestantes dirigirse hacia el Palacio de la Moncloa, sede de la Presidencia del Gobierno.

Ha sido entonces cuando la Policía les ha cortado el paso, y se han producido escenas de tensión y enfrentamientos, informa Efe.

Los manifestantes han exhibido pancartas y carteles con lemas como "Consumado el golpe, estalla la Revuelta" o "Revuelta frente a la organización criminal" e imágenes de Pedro Sánchez y su esposa, Begoña Gómez, junto a la palabra "Culpables".

La mayoría han portado banderas de España, aunque también se ha podido ver la enseña carlista. Han coreado insistentemente insultos contra Pedro Sánchez.

También Hazte Oír, la asociación que ejerce la acusación popular en varias causas como el caso Begoña Gómez, se ha hecho amplio eco de la protesta, que ha reunido a 400 personas, según la Delegación del Gobierno.

Esta asociación ha difundido varios vídeos en los que la Policía impide a los manifestantes, que portaban banderas españolas y pancartas contra Pedro Sánchez, llegar a Ferraz.

En otro vídeo, dos agentes reducen a uno de los manifestantes. Una parte de los asistentes ha proferido entonces gritos de "¡Traidores, hijos de puta!" dirigidos contra la Policía.

TVE ha denunciado que algunos asistentes a la concentración también han dirigido improperios contra su reportera que estaba informando del acto en directo.

Los manifestantes han proferido gritos de "¡Fuera, fuera!" contra la periodista, y finalmente han cubierto la cámara con banderas, para impedirle que siguiera adelante con la retransmisión.

"Fascistas haciendo cosas de fascistas dentro del clima creado contra la televisión pública y sus profesionales en el que todo vale", ha escrito en X el presidente del consejo de administración de RTVE, José Pablo López, sobre estos incidentes

El presidente de la TV pública ha atribuido así lo ocurrido al "clima" creado por las críticas de los partidos de la oposición a la televisión pública.

TVE también ha informado que la concentración no había sido comunicada previamente a la Delegación del Gobierno.